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AOC USB Taşınabilir Monitör "E1659FWU" video inceleme

5 yıl
15,8b
2
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Dizüstü bilgisayarında çalışma alanını genişletmek isteyen fakat kablo kalabalığından korkanlara ve sunum yapanlara özel olarak geliştirilen AOC'un USB 3.0 taşınabilir monitörü E1649FWU test masamızda.

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YüzüğüKayıpFrodo 5 yıl en beğenilen
Donanımhaber.Eskiden sık sık güncellenen şimdilerde ise arada sırada güncellenen haber sitesi
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serverdx 5 yıl
Mesut Bey,
Ekranın panelinin mat mı parlak mı olduğunu sormak istiyorum. Bir de ekranın oluşturduğu rengin gerçek renge yakınlığı, enerji tüketimi, oluşturulan parlaklığın ekran tüm bölgelerindeki durumu gibi konuları bir cihaz ile test ederek yayınlarsanız daha verimli olur diye düşünüyorum
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rorschach_ 5 yıl
Buraya yazayim dedim. Mobilde cevap yaz veya alinti butonuna basinca bir reklam geliyor ve 'dön' yaziyor ya işte o reklamlar geldigi zaman yazi yazilmiyor. İyice boku cikti bu reklam işinin. Mesaj arasina koyun. 20 mesajda bir koyun. Şu anda da hizli cevap bolumunden yaziyorum.
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St Batuhan 5 yıl
Yapmışsınız elinize sağlık ama çok yüzeysel kalmamış mı? Acaba Asus'un yaptığına göre değerlendirme de yapmak gerekmez mi? Hatırladığım onunki usb 2 de destekliyor parlaklık düşüyordu, bunda durum nedir? Destek var mı, denediniz mi? Ayrıca bunun üst modeli konumunda ne var, ben amazonda 59 modelini gördüm, farklar nedir ne değildir? Türkiye açısından bu aletin durumu nedir, satışı var mı yok mu, getirilecek mi vs? Bunlar çok basit ve direk çıkan soru işaretleri ama cevaplar yok ya da gizli frameler ile elde edilecek durumda mı?
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wrt_cl 5 yıl
ubuntu işletim sistemi direk tanırmı monitörü bilgisi olan var mı ?
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underlater 5 yıl
Teknoloji bence güzel düşünülmüş ama artık kablosuz fullHD çözünürlük aktarılabiliyorken bu teknolojinin daha çok geliştirilmeye ihtiyacı var.
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farazicosmos 5 yıl
çözünürlük çok düşük kalmış ben asusun aynı boyuttaki full hd monitörünü çok sevmiştim ama onda da ayak ve vesa bağlantıları yok ille orjinal kılıfında kullanmak şart ve o olmadan masada bile duramıyor yani asus silim bir kılıf ve ayaklı bir model ıps ekran koyarsa tadından yenmez olacak diye düşünüyorum ve sorum var mesut bey size ben dizüstü pc kullanıyorum kablo priz gibi dertlerden bıktığım için usb monitör almayı düşünüyorum ve iki adet alsam dizüstü bilgisayarı ortada konumlandırsam yani 3 ekranlı sistem oluşturmak istiyorum 2 usb monitör bilgisayarı kasmadan sorunsuz çalışır mı ?
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307kd 5 yıl
arkadas neyi gereksiz? priz derdi yok koca bir vga kablosu derdi yok. bankalarda giseler icin bulunmaz nimet bence ayrica tabletin ekranini genisletmek icin de mukemmel bir cozum...
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enternet 5 yıl
tamamen gereksiz amaçsız.
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ugurcankorkmaz 5 yıl
Kullanış açısından diğer arkadaşlara katılıyorum ama farklı bir bakış açısı olmuş.
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YüzüğüKayıpFrodo 5 yıl en beğenilen
Donanımhaber.Eskiden sık sık güncellenen şimdilerde ise arada sırada güncellenen haber sitesi
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