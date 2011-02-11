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AOC maliyet odaklı 8-inç tabletini CeBIT 2011'de sergileyecek

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,4b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Monitör üreticisi AOC, tablet bilgisayar akımına katılan üreticiler arasında yer alıyor. Firma ilk tantımını Ocak ayındaki CES 2011 Fuarı'nda yaptığı Breeze kod adlı Android tabletini CeBIT 2011'de lanse edeceğini duyurdu. 8-inç büyüklüğünde ve 800 x 600 piksel çözünürlüğünde dirençli dokunmatik ekrana sahip olan tablet, 600MHz Rockchip işlemcisini kullanıyor.

Android 2.1 işletim sistemiyle gelen tablet, standart olarak 4GB depolama kapasitesiyle geliyor ve daha fazla alan için microSD kart slotu kullanılabiliyor. Kabslosuz iletişim için 802.11g WiFi desteği sunan cihazda PC bağlantısı ve veri aktarımı için USB portu ile donatılan cihaz lityum-iyon pil kullanıyor ve 200 Avro seviyesinden sunulması bekleniyor.


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d3l1kanli 8 yıl
urun.gittigidiyor.com/... şu ürünü mü alırdınız bunu mu?
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Batuist 8 yıl
bence tablet bilgisayarlardaki ilk gelişmenin hatta en önemli gelişmenin ekran çözünürlüğünde olması lazım.. 1024 çözünürlük bile bence oldukça az.. çünkü akıllı telefonlardaki ekran kalitesine firmalar bizi iyi alıştırdılar.. şimdi tabletlerdeki kocaman pikseller insanın gözüne batıyor.. belki on sene önce olsaydı hayranlıkla bakıyor olabilirdik ama şimdi söz konusu değil.. hele hele 800x600 çözünürlüğe yan dönüpte bakmam..
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