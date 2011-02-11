AOC maliyet odaklı 8-inç tabletini CeBIT 2011'de sergileyecek

Monitör üreticisi AOC, tablet bilgisayar akımına katılan üreticiler arasında yer alıyor. Firma ilk tantımını Ocak ayındaki CES 2011 Fuarı'nda yaptığı Breeze kod adlı Android tabletini CeBIT 2011'de lanse edeceğini duyurdu. 8-inç büyüklüğünde ve 800 x 600 piksel çözünürlüğünde dirençli dokunmatik ekrana sahip olan tablet, 600MHz Rockchip işlemcisini kullanıyor.

Android 2.1 işletim sistemiyle gelen tablet, standart olarak 4GB depolama kapasitesiyle geliyor ve daha fazla alan için microSD kart slotu kullanılabiliyor. Kabslosuz iletişim için 802.11g WiFi desteği sunan cihazda PC bağlantısı ve veri aktarımı için USB portu ile donatılan cihaz lityum-iyon pil kullanıyor ve 200 Avro seviyesinden sunulması bekleniyor.