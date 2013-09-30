Faces of Facebook 1.2 milyar profil resmini biraraya getiriyor





Kullanıcı sayısı Çin'in nüfusuyla yarışmaya başlayan sosyal ağ Facebook'taki tüm profil resimleri özel bir uygulamayla tek bir karede toplanıyor.





The Faces of Facebook adlı uygulama ağdaki tüm profilleri biraraya getirerek tek bir karede profil resimlerini sergiliyor. 1 milyar 262 milyon kullanıcının profilini toplayan uygulama, yani katılan kullanıcıları da kareye ekliyor.





Karedeki herhangi bir profil resmine tıkladığınızda ise kişinin Facebook profiline ulaşabiliyorsunuz. Profil resimleri sol üstten başlayarak sağ alta doğru ağa katılma tarihine göre sıralanıyor. Resimlerin üzerine fare ile geldiğinizde kullanıcının Facebook numarası görüntülenebiliyor.





Uygulama; HTML 5, Javascript, CSS, JQuery, EaselJS, Ajaz, FB API, PHP ve MySQL yapıları kullanarak hazırlanmış. Uygulamada kullanılan tek veri kullanıcının hesabını herkese açık hale getirdiği tarih. Bunun dışında herhangi kişisel veri kullanılmamış.

http://app.thefacesoffacebook.com/%20target=_