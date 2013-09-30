Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Faces of Facebook 1.2 milyar profil resmini biraraya getiriyor

5 yıl
498
1
10
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Faces of Facebook 1.2 milyar profil resmini biraraya getiriyor

Kullanıcı sayısı Çin'in nüfusuyla yarışmaya başlayan sosyal ağ Facebook'taki tüm profil resimleri özel bir uygulamayla tek bir karede toplanıyor. 

The Faces of Facebook adlı uygulama ağdaki tüm profilleri biraraya getirerek tek bir karede profil resimlerini sergiliyor. 1 milyar 262 milyon kullanıcının profilini toplayan uygulama, yani katılan kullanıcıları da kareye ekliyor.

Karedeki herhangi bir profil resmine tıkladığınızda ise kişinin Facebook profiline ulaşabiliyorsunuz. Profil resimleri sol üstten başlayarak sağ alta doğru ağa katılma tarihine göre sıralanıyor. Resimlerin üzerine fare ile geldiğinizde kullanıcının Facebook numarası görüntülenebiliyor.

Uygulama; HTML 5, Javascript, CSS, JQuery, EaselJS, Ajaz, FB API, PHP ve MySQL yapıları kullanarak hazırlanmış. Uygulamada kullanılan tek veri kullanıcının hesabını herkese açık hale getirdiği tarih. Bunun dışında herhangi kişisel veri kullanılmamış. 

http://app.thefacesoffacebook.com/%20target=_ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Masquerade89 5 yıl en beğenilen
Aman ne önemli
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
498 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer, facebook ve uygulama haber
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Crucial M500 960GB SSD Video İnceleme 5 yıl Toshiba Özel: Yeni dizüstü bilgisayarlar, tabletler, kameralar ve dahası Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim