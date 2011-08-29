ASRock Z68 Extreme 7; Altın kapasitörler, PCIe 3.0 desteği ve NF200 yongası bir arada

ASRock yüksek performans segmenti için hazırladığı Z68 Extreme 7 model isimli yeni anakartını kullanıma sunmaya hazırlanıyor. PCI Express 3.0 desteğine sahip ilk anakartlardan biri olarak dikkatleri üzerine çeken yeni model, adından da anlaşılabileceği üzere Intel'in Z68 yonga setini kullanıyor ve Sandy Bridge işlemcilerin tamamına destek sunuyor.

Dört adet DIMM slotuna sahip olan ve hız aşırtma ile 2133MHz+ seviyesinde çift kanal bellek desteği sunan yeni anakart aynı zamanda üzerinde yer alan 5 adet PCI Expresss x16 slotu ile çoklu GPU kurulumlarına olanak tanıyor. Bu noktada devreye giren Nvidia NF200 köprü yongası sayesinde anakart, 3 yollu SLI kurulumlarını da mümkün kılıyor.

Siyah renkli baskılı devre ve altın kapasitörleriyle dikkat çekici bir görünüme sahip olan anakart, gelişmiş hız aşırtma özelliklerinin yanı sıra Z68 yonga seti sayesinde işlemciye entegre grafik birimini kullandırabiliyor. Diğer taraftan Virtu teknolojisiyle işlemciye entegre grafik birimi ve ayrık ekran kartı arasında otomatik geçişe de imkan tanınıyor.

PCI Express 3.0 desteği için PLX yongasının kullanıldığ anakartın diğer özellikleri arasında XFast LAN, USB cihazların hızlı şarj olması için XCharge ve XFast USB gibi detaylara yer verilen anakart, Gigabit Ethernet, eSATA ve FireWire bağlantıları ile THX sertifikalı ses işlemcisi ve Magix yazılımını da beraberinde getiriyor.

ASRock Z68 Extreme 7'nin 240 Avro seviyesinde etiket fiyatıyla pazara çıkması bekleniyor.,