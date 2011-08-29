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ASRock Z68 Extreme 7; Altın kapasitörler, PCIe 3.0 desteği ve NF200 yongası bir arada

7 yıl
64,7b
1
37
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ASRock yüksek performans segmenti için hazırladığı Z68 Extreme 7 model isimli yeni anakartını kullanıma sunmaya hazırlanıyor. PCI Express 3.0 desteğine sahip ilk anakartlardan biri olarak dikkatleri üzerine çeken yeni model, adından da anlaşılabileceği üzere Intel'in Z68 yonga setini kullanıyor ve Sandy Bridge işlemcilerin tamamına destek sunuyor.
Dört adet DIMM slotuna sahip olan ve hız aşırtma ile 2133MHz+ seviyesinde çift kanal bellek desteği sunan yeni anakart aynı zamanda üzerinde yer alan 5 adet PCI Expresss x16 slotu ile çoklu GPU kurulumlarına olanak tanıyor. Bu noktada devreye giren Nvidia NF200 köprü yongası sayesinde anakart, 3 yollu SLI kurulumlarını da mümkün kılıyor.
Siyah renkli baskılı devre ve altın kapasitörleriyle dikkat çekici bir görünüme sahip olan anakart, gelişmiş hız aşırtma özelliklerinin yanı sıra Z68 yonga seti sayesinde işlemciye entegre grafik birimini kullandırabiliyor. Diğer taraftan Virtu teknolojisiyle işlemciye entegre grafik birimi ve ayrık ekran kartı arasında otomatik geçişe de imkan tanınıyor.
PCI Express 3.0 desteği için PLX yongasının kullanıldığ anakartın diğer özellikleri arasında XFast LAN, USB cihazların hızlı şarj olması için XCharge ve XFast USB gibi detaylara yer verilen anakart, Gigabit Ethernet, eSATA ve FireWire bağlantıları ile THX sertifikalı ses işlemcisi ve Magix yazılımını da beraberinde getiriyor.
ASRock Z68 Extreme 7'nin 240 Avro seviyesinde etiket fiyatıyla pazara çıkması bekleniyor.,

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karaköy_soğancısı 7 yıl en beğenilen
bu anakart üreticilerini anlamak zor arkadaş nereye ekran kartı taksan diğer slotu tıkayacak mesela corsfire yapcaksan mesela pci girişli ssd yada ses kartın varsa yandın takacak yer ara ondan sonra bnce ses kartı vb.. kartların takılması için pci girişlerinin en üstte olması gerekir zaten bunlar çok ince kartlar çok yer kaplamaz ama bi ekran kartı 2 hatta 3 slot bile kaplayabiliyor ;)
bu anakart üreticilerini anlamak zor arkadaş nereye ekran kartı taksan diğer slotu tıkayacak mesela corsfire yapcaksan mesela pci girişli ssd yada ses kartın va...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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DemirAtlı 7 yıl
FİYAT 228$

ama boşa heveslenmeyin Tr de yok.Fiyat yurtdışı ve öylede kalacak.Getiren yok.Asrock TR pazarına girsin taşlar yerinden oynar.Bana inanmayan girsin sitesine bütün çıkan modelleri baştan sona incelesin.Geçen sene ençok satan 3.marka olmaları boşa değil gerçekten.Çalışıyorlar hak ediyorlar.
FİYAT 228$ama boşa heveslenmeyin Tr de yok.Fiyat yurtdışı ve öylede kalacak.Getiren yok.Asrock TR pazarına girsin taşlar yerinden oyna...
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turanlib 7 yıl
Boşa para yatıran akıllılar bırakın artık kendinizi dolandırtmayı o anakart çıkar 8 ay sonrada ddr4 Ram/PCı-4 özellikli çıkmaya başlar uzarda uzar.
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jashthc 7 yıl
boyle ust seviye bir anakartta on-board ekran kartı olması cok enteresanmıs:)))
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AAAragorn 7 yıl
japon sitesinin incelemesi

translate.google.com/...
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alito 7 yıl
daha bilmiyolarki ne yapalar
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detroit21 7 yıl
Altın diyen var yaw :S ozaman istet 288 $ zengin ol.
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şoray uzun yolda 7 yıl
asrock dfi de sollar bu gidişle gerçi dfi son kullanıcıya anakart üretimini bıraktı zaten:D
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MR.METAL 7 yıl
Lotus F1 arabalarını andırıyor, altın sarısı ve siyah. Cidden hoş anakart, Asrock Asus'un dandik yan ürünü olarak kalmaktan gerçekten sıkılmış. Son 1-2 senedir çıkarttıkları kartlar bunu gösteriyor.
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl
Bunu aldıktan sonra PC' yi çaldıranın vay haline. Altın da çıkıyor zaten
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alpa07 7 yıl
harbi kaslı bir anakart.
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DemirAtlı 7 yıl
FİYAT 228$

ama boşa heveslenmeyin Tr de yok.Fiyat yurtdışı ve öylede kalacak.Getiren yok.Asrock TR pazarına girsin taşlar yerinden oynar.Bana inanmayan girsin sitesine bütün çıkan modelleri baştan sona incelesin.Geçen sene ençok satan 3.marka olmaları boşa değil gerçekten.Çalışıyorlar hak ediyorlar.
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GoldPunch 7 yıl
Tasarimi mukemmel olmus.
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nero66 7 yıl
yok artık resmi gördüm agızım açık kaldı
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Ac1DBuRN 7 yıl
Altın fiyati yukselince bununda fiyati yukselcekmi yani? :))
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dodomoco 7 yıl
hqrika olmuş slında maximus değiştirip bundan alsam işlemci 5.4 olurmu acaba
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