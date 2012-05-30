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ASRock Z77 Extreme6'ya yakından bakıyoruz

6 yıl
4,9b
1
25
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ASRock Z77 Extreme6'ya yakından bakıyoruz
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Arka arkaya duyurduğu üst seviye anakart modelleriyle dikkatleri üzerine çeken ASRock, Intel'in Ivy Bridge kod adını taşıyan üçüncü nesil Core işlemci ailesi için hazırladığı onlarca farklı model ile bu konudaki iddiasiını gözler önüne sermişti. Yakın zamanda duyurduğu Z77 Extreme9 modeliyle, Ivy Bridge işlemciler için şimdiye kadar hazırlanmış en kaslı anakartı piyasaya sunduğunu iddia eden ASRock, aynı tasarım çizgilerine sahip fakat daha ekonomik anakart arayışındaki kullanıcılar içinse Z77 Extreme6 modeline sunuyor.
ASRock Z77 Extreme6'ya yakından bakıyoruz
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LGA1155 soket formundaki Ivy Bridge işlemcilerin tamamına destek sunan Z77 Extreme6, üzerinde barındırdığı yüksek kaliteli komponentler ile hem oyun hem de donanım tutkunlarına göz kırpıyor. Adından da anlaşılabileceği üzere Intel'in Z77 çipsetinden güç alan anakart, resmi olarak 1600MHz'e destek sunan Ivy Bridge entegre bellek kontrolcüsünün çift kanal desteği için hız aşırtma ile 2133MHz'in üzerinde frekans desteği sunabilen dört adet DDR3 DIMM slotuna sahip. Altın renkli kondansatörler ile sinyalizasyon konusunda daha yüksek stabilite ve buna bağlı olarak daha yüksek hız aşırtma başarımı vaad eden ASRock Z77 Extreme6'nın işlemci soketi etrafındaki güç dağıtım bölgesi de soğutucularla desteklenmiş durumda.  Üzerinde yer alan PCI Express x16 3.0 slotları ile çoklu GPU kurulumlarına olanak tanıyan ASRock Z77 Extreme6, AMD Crossfire ve Nvidia SLI teknolojilerini desteklemekte.
ASRock Z77 Extreme6'ya yakından bakıyoruz
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Lucid firmasının Virtu GPU Sanallaştırma teknolojisini de bünyesinde barındıran anakart, diğer dahili donanımlar için iki adet geleneksel PCI slotunu hazırda bulunduruyor. Z77 platformunun bir özelliği olarak doğal USB 3.0 desteği ile gelen anakart üzerinde aynı zamanda pek çok kullanıcıyı tatmin edecek miktarda SATA-II ve SATA-III portu bulunuyor. ASRock Z77 Extreme6'nın ön kısımda yer alan giriş-çıkış paneline baktığımızda ise görüntü aktarımı için DVI, VGA, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine yer verildiğini görüyoruz. Bilindiği üzere Ivy Bridge tasarımında entegre olarak sunulan DirecX 11 destekli yeni grafik birimi üç bağımsız monitöre destek verebildiği için, ASRock Z77 Extreme6 kullanıcıları yeni grafik biriminin bu özelliğinden faydalanabiliyorlar. Özellikle ekstra ekran kartı maliyetine girmeden birden fazla monitörle çalışmak isteyen muhasebe-finansa uzmanları ya da benzer ihtiyaçtaki diğer meslek kolları için kullanışlı bir özellik.
ASRock Z77 Extreme6'ya yakından bakıyoruz
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Ön paneli değelendirmeye devam edecek olursak eğer, artık yeni nesil anakartlarda göremez olduğumuz PS/2 portu da yer alıyor. Bu sayede eski tip klavye/fare kullanımına devam edilebiliyor. Tabi bu seviyede anakart alacak kullanıcılarının neredeyse tamamı USB arabirimini kullanan modern bir klavye/fare setine sahip. İşte bu noktada PS/2 portu ile hedeflenen asıl detayın hız aşırtma olduğunu belirtmemizde fayda var. Zira bazen daha yüksek kararlılık için USB portları yerine PS/2 portunu kullanmak fayda sağlayabiliyor. Buna ek olarak ön panelde eSATA ve FireWire portları ile Gigabit Ethernet konnektörü ve 5.1 kanal yüksek tanımlı ses desteği sunan kodekin bağlantı noktalarına yer verildiğini görüyoruz. 
ASRock Z77 Extreme6'ya yakından bakıyoruz
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ASRock Z77 Extreme6'da profesyonel kullanıcılara yönelik bazı detaylar da unutulmamış. Anakart üzerinde donanımsal açma-kapama ve reset butonları ile ilgili BIOS ayarlarının işe yaramadığı noktalarda, sıfırlama için kullanılacak Clear CMOS butonu da bulunuyor. Tabi hız aşırtma odaklı BIOS menüleri de anakartın altı çizilmesi gereken bir başka özelliği. ASRock Z77 Extreme6'nın Intel'in 22nm Ivy Bridge işlemci ailesi için hem tasarımı ve hem de özellikleriyle değerlendirilmesi gereken anakart modellerinden biri olarak gösterilebilir.
ASRock Z77 Extreme6'ya yakından bakıyoruz
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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
İncelemeniz iyi güzel hoş fakat niye video inceleme değil?
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wentiaoch 6 yıl
Bu konuyu bir incelemeden ziyade genişletilmiş haber formatında düşünmek gerekir. Dolayısıyla video inceleme değildir.
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DH Misafiri 6 yıl
İncelemeniz iyi güzel hoş fakat niye video inceleme değil?
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milyondabir 6 yıl
bu yeni anakartları gercekten cok kalite asusa bile 5 basar
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cgdincer 6 yıl
erdinin zaten teknik bilgisini sorguladığım yok herkes ne olduğunu biliyor, buradaki eleştirim kendisininde bu tür saçmalıkları bildiği halde haberinde niye yer verdiğiydi. Neyse asrock öyle idda ediyor diyelim kapansın...
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thunderwatcher 6 yıl cgdincer
cgdincer

erdinin zaten teknik bilgisini sorguladığım yok herkes ne olduğunu biliyor, buradaki eleştirim kendisininde bu tür saçmalıkları bildiği halde haberinde niye yer verdiğiydi. Neyse asrock öyle idda ediyor diyelim kapansın...


Bence o şekilde düşünmek doğru olmaz çünkü gerçekten de aynı kapasitörü Japon üretince farklı, Çinli üretince farklı oluyor. Daha önce Tayvan üretimi Foxconn kullanmıştım 2 kere falan yandı anakart. Tamir ettirdim tekrar yandı. Öte yandan Japon üretimi kapasitör kullandığını söyleyen Gigabyte anakartlarımın hiçbiri (4-5 farklı bilgisayara Gigabyte kart taktım şimdiye kadar) hiçbiri BANA RAĞMEN tek bir kere sorun çıkartmadı. Ekran kartım da aynı şekilde. Tabi ki her üründe ve her firmada sorun olabilir ya da hiç olmayabilir ama yine de belirli bir "bilgelik" vardır sektörde. Kapasitör konusunda bunun doğruluğuna inanıyorum. Japon malı katı kapasitörse güvenirim, rengi önemli değil. Çin malı kapasitörse isterse zümrüt rengi olsun umruma olmaz. Güvenmem. Renge yapılan vurgu yanıltıcı olabilir. Teknik özelliklerden bahsedilmesi daha sağlıklı olabilir.
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zymrdvn 6 yıl
cgdincer
Altın renkli kondansatörler ile sinyalizasyon konusunda daha yüksek stabilite ve buna bağlı olarak daha yüksek hız aşırtma başarımı vaad eden ASRock Z77 Extreme6kapasitör rengi farklı olunca altın sarısı, sinyalizasyon nasıl stabilite sağlıyor bi bunu açıklarmısın sevgili editör, yazdığın bu şeye kendin inanıyormusun ? Kaliteyi düşürmeyelim lütfen haber yapacağız diye...

Sevgili cgdincer,
Bu kondansatörlerin dünyada üretildiği tek bir fabrika mı var acaba? Yani hepsi aynı üretim de sadece renkleri mi farklı oluyor? Yani siz kaliteli bir ürün çıkardığınızda kalitesini göstermek amaçlı farklı bir tarzda yani altın renkli sunamaz mısınız? Bu altın kondansatörlerin daha kaliteli olduğu bir kere editörün değil üretici firmanın iddaasıdır, premium sınıf olarak ifade ediyorlar bu kondansatörleri. Kaldı ki editörün bu konulardaki teknik bilgisini sorgulayacak durumda olduğunuzu hiç sanmıyorum. Herkes uzman olduğu konularda yorum yapsın evet kaliteyi düşürmeyelim lütfen...
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bozce 6 yıl
thunderwatcher
thunderwatcherTamam da niye 1155 soket? Fiyatı uygun ama sırf 1155 olduğu için almam bunu.
Not: 3 gün sonra 1156 çıkartır sinir ederler :D o bağlamda. Sazanlama olmasın :D

Oncelikle 1156 soket zaten 1155 soketten once cikmisti. H55ler 1156 soketti:)Sonucta daha onceki Sandy Bridgeler de Ivy Bridgelerde Soket 1155 uyumlu ve bircok anakart markasinda Z77ler uzerinde calisiyor. Z77 anakartlar su an icin performans+ozellik noktasinda en alinabilir urunler. Teknoloji boyle birsey, surekli degisiyor ve gelisiyor. Bugun ve yakin gelecekteki ihtiyaclarini karsilayabiliyorsa alirsin ve yenisi de gelecektir. Hayatin (Intel'in) gercegi..
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TrMhMt 6 yıl
Asrock'in Turkiye piyasasina girdigini gormek guzel. 3 senedir Asrock karta sahip bilgisayar kullaniyorum kendi kisisel bilgisayarimda bulunan giga'dan daha iyi ve stabil kart.

Extreme6'ya gelecek olursak, kart cok sik gorunuyor. ozellikle altin renkli kapasutorler cok yakismis.
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thunderwatcher 6 yıl bozce
bozce

thunderwatcher

thunderwatcherTamam da niye 1155 soket? Fiyatı uygun ama sırf 1155 olduğu için almam bunu.
Not: 3 gün sonra 1156 çıkartır sinir ederler :D o bağlamda. Sazanlama olmasın :D


Oncelikle 1156 soket zaten 1155 soketten once cikmisti. H55ler 1156 soketti:)Sonucta daha onceki Sandy Bridgeler de Ivy Bridgelerde Soket 1155 uyumlu ve bircok anakart markasinda Z77ler uzerinde calisiyor. Z77 anakartlar su an icin performans+ozellik noktasinda en alinabilir urunler. Teknoloji boyle birsey, surekli degisiyor ve gelisiyor. Bugun ve yakin gelecekteki ihtiyaclarini karsilayabiliyorsa alirsin ve yenisi de gelecektir. Hayatin (Intel'in) gercegi..

İşte ben de diyorum ki yeni bir 1156 çıkartıp Z78 diyecekler
Şu anda alınacak iyi bir işlemcinin birkaç sene idare edeceğine inanıyorum. O yüzden çok da sorun değil. Haberdeki kart güzel. İtirazım yok kendisine.
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thunderwatcher 6 yıl
thunderwatcher
Tamam da niye 1155 soket? Fiyatı uygun ama sırf 1155 olduğu için almam bunu.

Not: 3 gün sonra 1156 çıkartır sinir ederler :D o bağlamda. Sazanlama olmasın :D
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thunderwatcher 6 yıl
Tamam da niye 1155 soket? Fiyatı uygun ama sırf 1155 olduğu için almam bunu.
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cgdincer 6 yıl
Altın renkli kondansatörler ile sinyalizasyon konusunda daha yüksek stabilite ve buna bağlı olarak daha yüksek hız aşırtma başarımı vaad eden ASRock Z77 Extreme6
kapasitör rengi farklı olunca altın sarısı, sinyalizasyon nasıl stabilite sağlıyor bi bunu açıklarmısın sevgili editör, yazdığın bu şeye kendin inanıyormusun ? Kaliteyi düşürmeyelim lütfen haber yapacağız diye...
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nysarac 6 yıl
p8p67 de tüm cpu 12 için faz iken bunda gpu + cpu için 12 faz var oc de limitleri olabilir
ama kaliteli ve sağlam board imiş heatsinkleri felan msiya benziyor
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