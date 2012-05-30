ASRock Z77 Extreme6'ya yakından bakıyoruz

Arka arkaya duyurduğu üst seviye anakart modelleriyle dikkatleri üzerine çeken ASRock, Intel'in Ivy Bridge kod adını taşıyan üçüncü nesil Core işlemci ailesi için hazırladığı onlarca farklı model ile bu konudaki iddiasiını gözler önüne sermişti. Yakın zamanda duyurduğu Z77 Extreme9 modeliyle, Ivy Bridge işlemciler için şimdiye kadar hazırlanmış en kaslı anakartı piyasaya sunduğunu iddia eden ASRock, aynı tasarım çizgilerine sahip fakat daha ekonomik anakart arayışındaki kullanıcılar içinse Z77 Extreme6 modeline sunuyor.

LGA1155 soket formundaki Ivy Bridge işlemcilerin tamamına destek sunan Z77 Extreme6, üzerinde barındırdığı yüksek kaliteli komponentler ile hem oyun hem de donanım tutkunlarına göz kırpıyor. Adından da anlaşılabileceği üzere Intel'in Z77 çipsetinden güç alan anakart, resmi olarak 1600MHz'e destek sunan Ivy Bridge entegre bellek kontrolcüsünün çift kanal desteği için hız aşırtma ile 2133MHz'in üzerinde frekans desteği sunabilen dört adet DDR3 DIMM slotuna sahip. Altın renkli kondansatörler ile sinyalizasyon konusunda daha yüksek stabilite ve buna bağlı olarak daha yüksek hız aşırtma başarımı vaad eden ASRock Z77 Extreme6'nın işlemci soketi etrafındaki güç dağıtım bölgesi de soğutucularla desteklenmiş durumda. Üzerinde yer alan PCI Express x16 3.0 slotları ile çoklu GPU kurulumlarına olanak tanıyan ASRock Z77 Extreme6, AMD Crossfire ve Nvidia SLI teknolojilerini desteklemekte.

Lucid firmasının Virtu GPU Sanallaştırma teknolojisini de bünyesinde barındıran anakart, diğer dahili donanımlar için iki adet geleneksel PCI slotunu hazırda bulunduruyor. Z77 platformunun bir özelliği olarak doğal USB 3.0 desteği ile gelen anakart üzerinde aynı zamanda pek çok kullanıcıyı tatmin edecek miktarda SATA-II ve SATA-III portu bulunuyor. ASRock Z77 Extreme6'nın ön kısımda yer alan giriş-çıkış paneline baktığımızda ise görüntü aktarımı için DVI, VGA, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine yer verildiğini görüyoruz. Bilindiği üzere Ivy Bridge tasarımında entegre olarak sunulan DirecX 11 destekli yeni grafik birimi üç bağımsız monitöre destek verebildiği için, ASRock Z77 Extreme6 kullanıcıları yeni grafik biriminin bu özelliğinden faydalanabiliyorlar. Özellikle ekstra ekran kartı maliyetine girmeden birden fazla monitörle çalışmak isteyen muhasebe-finansa uzmanları ya da benzer ihtiyaçtaki diğer meslek kolları için kullanışlı bir özellik.

Ön paneli değelendirmeye devam edecek olursak eğer, artık yeni nesil anakartlarda göremez olduğumuz PS/2 portu da yer alıyor. Bu sayede eski tip klavye/fare kullanımına devam edilebiliyor. Tabi bu seviyede anakart alacak kullanıcılarının neredeyse tamamı USB arabirimini kullanan modern bir klavye/fare setine sahip. İşte bu noktada PS/2 portu ile hedeflenen asıl detayın hız aşırtma olduğunu belirtmemizde fayda var. Zira bazen daha yüksek kararlılık için USB portları yerine PS/2 portunu kullanmak fayda sağlayabiliyor. Buna ek olarak ön panelde eSATA ve FireWire portları ile Gigabit Ethernet konnektörü ve 5.1 kanal yüksek tanımlı ses desteği sunan kodekin bağlantı noktalarına yer verildiğini görüyoruz.

ASRock Z77 Extreme6'da profesyonel kullanıcılara yönelik bazı detaylar da unutulmamış. Anakart üzerinde donanımsal açma-kapama ve reset butonları ile ilgili BIOS ayarlarının işe yaramadığı noktalarda, sıfırlama için kullanılacak Clear CMOS butonu da bulunuyor. Tabi hız aşırtma odaklı BIOS menüleri de anakartın altı çizilmesi gereken bir başka özelliği. ASRock Z77 Extreme6'nın Intel'in 22nm Ivy Bridge işlemci ailesi için hem tasarımı ve hem de özellikleriyle değerlendirilmesi gereken anakart modellerinden biri olarak gösterilebilir.