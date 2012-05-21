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ASRock, Ivy Bridge işlemciler için en kaslı anakartını duyurdu; Z77 Extreme9

7 yıl
4,5b
1
36
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ASRock, Ivy Bridge işlemciler için en kaslı anakartını duyurdu; Z77 Extreme9
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ASRock üst seviye anakartlarla ürün gamını genişletmeyi sürdürüyor. Tayvan merkezli şirket yaptığı açıklama ile Intel'in Z77 çipsetini kullanan Extreme9 model isimli yeni anakartını duyurdu. 22nm üretim teknolojisiyle geliştirilen Ivy Bridge kod adlı üçüncü nesil Core işlemci ailesi için geliştirilen anakart, performans ve hız aşırtma tutkunlarını hedef alıyor.
ASRock tarafından yapılan açıklamaya göre 8+4 fazlı VRM tasarımı ile donatılan anakartta, CPU VRM MOSFET'lerinin büyük bir pasif soğutucu ile donatıldığını görmekteyiz. Genişletilmiş PCI Express 3.0 desteği için PLX firmasının PEX8747 kodlu yongasını kullanan anakart, aynı zamanda çoklu GPU kurulumları için üç ve dört yollu SLI/Crossfire desteği de sunuyor. Üzerinde yer alan 6 adet PCIe x16 slotu ile ASRock Z77 Extreme9, GPGPU tabanlı hesaplamalarda kullanılacak sistemlere yataklık edecek genişleme imkanı sunuyor. Bu slotlardan dört tanesinin PCI Express 3.0 uyumlu olduğu anakart, agresif tasarım özelliklerini yüksek kaliteli komponentlerle sunuyor. Üzerinde ikisi çipsetten, diğer dördü ise ASMedia üretimi kontrolcüden olmak üzere altı adet SATA-III portu bulunan anakart, aynı zamanda dört adet SATA-II ve bir adet eSATA portunu da üzerinde barındırmakta.
Harici donanımlar için dördü Z77 çipsetinden, diğer sekizi ise Etron firmasının dört port desteği sunan kontrolcüsü EJ188'in çiftiden gelen toplam 12 adet USB 3.0 konnektörüne sahip Z77 Extreme9'da görüntü aktarımı içinse HDMI portu bulunuyor. Z77 çipsetli pek çok anakartta karşımıza çıkan DisplayPort konnektörü ise ASRock Z77 Extreme9'da bulunmuyor. Bu noktada ASRock, DisplayPort konnektörünü kullanan monitör sayısının az olmasından yola çıkarak bu yönde adım atmış olabilir. Üzerinde 8+2 kanal yüksek tanımlı ses yongası, iki adet Gigabit Ethernet portu, 802.11n WiFi kablosuz iletişim özelliği, Bluetoot 4.0 desteği, FireWire, USB 2.0 ve eski donanımlar için PS/2 portuna yer verildiğini görmekteyiz. 
ASRock Z77 Extreme9'un kutu içeriğinden, bilgisayar kasalarının 3.5-inç slotunda kullanılmak üzere tasarlanan özel bir panel de çıkıyor. Wi-SB olarak isimlendirilen bu panel üzerinde iki adet USB 3.0 portu bulunan bu panel aynı zamanda yerlik WiFi özelliği için anten vazifesi de görüyor. Büyük kasalarda SSD sürücü kullanımı için 2.5-inç sürücü yuvası ile gelen anakarta, üretici firma ASRock'a özgü bellek optimiztasyon özelliği XFastRAM, yüksek bantgenişliğinde USB desteği sunan XFastUSB, daha iyi erişim süreleri sağlayan XFastLAN ve entegre grafik birimine katma değer sağlayan LucidLogix VirtuMVP özellikleri de eşlik etmekte.
Kendi sınıfında özellik listesi en uzun anakartlardan biri olan Z77 Extreme9, ASRock'ın en gelişmiş Z77 modeli olarak piyasaya giriş yapıyor. Yurt dışı için telaffuz edilen satış fiyatı 450$ seviyesinde olan anakarta ek olarak ASRock'ın, X79 ailesinde olduğu gibi bir üst model olarak Extreme11 anakartını hazırlayıp hazırlamayacağı şu an için bilinmiyor ancak Z77 Extreme9, firmanın güncel ürün gamındaki en kaslı Ivy Bridge anakartı olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Üst seviye anakart arenasında arka arkaya piyasaya sunduğu modellerle dikkatleri üzerine çeken ASRock cephesinde şirketin önemli isimlerinden Ryan Liu, bu segmentteki anakart modellerinde sektördeki en yüksek kaliteli komponentlere yer verdiklerini açıklamıştı.
ASRock, Ivy Bridge işlemciler için en kaslı anakartını duyurdu; Z77 Extreme9
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Onurca 6 yıl
hocam fiyatları ne olucak bunların onlardan haber verın sımdı kalkıp asusla aynı fıyat cekerlerse aynı sınıf kartlara orda patlarlar yıne kullanıcı gıder asus tercıh eder rakıp olmak ıstıyorsa kafa tutmak ıstıyorsa aynı kalıteyı ve özelliklerı cazıp fıyatlarda sunmak zorundalar tutunmak ıstıyolarsa madem yol katettın degısıme ugradın ben bu anakart markasını bılırım ne arızalı kartlar gelırdı zamanında bıse pehkınepeh
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DH Misafiri 6 yıl
"en
kaslı anakartını" benzetme gerçekten çok hoş. Masaüstü sistemden bazı sebeplerden dolayı uzak dursam da ilerde tercihim asrocktan olacak inş.
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niuchiamaoui 6 yıl
Yanlız yinede cok pahalı 5000 tl uzeri sistemler içn ideal.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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met@lrock 7 yıl
Bende yıllar önce aldığım 775v88+ anakartı bulunuyor asrock' ın. halen sorunsuz çalışıyor üzerinde ne bir şişik kondansitor nede birşey hiçbirşey yok yıllarda 7 24 çalışmasına rağmen. emeklerin büyük Asrock.
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lapry 7 yıl
bende asrock anakartlı sistem toplayacağım bakalım yazdan sonra,neymiş bir görelim şu asrock
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alpa07 7 yıl
İleride sistem toplarsam anakart tercihim asrock marka olacaktır.
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TrMhMt 7 yıl
Hayatimda kullandigim en guzel kartlar hep Asrock kartlari oldu. Bundan sonra hic bir marka kart'a para vermem. Heleki su karti gordukten sonra asla. Kart cok sik ve kasli olmus.
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Legend3017 7 yıl
anakartlar içinde en çok f/p sunan marka ASROCK
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hpısavage 7 yıl
çok iyibir anakartmış. ve fiyatıda baya iyi.
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deniz_sea 7 yıl
ben bu kartı alıpta kasamın içine hapis edemem ancak vitrine koyup gider gelir seyrederim görüntü bence mükemmel ... bravo
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nirvanha 7 yıl
Bu ataklar ASUS'un Gigabyte'i ve diğerlerini bitirme hamlesidir.Kendine antipati duyan kesimi kazanma hamlesidir.Kimdemiş ASUS Ve ASRock kardeş değil diye!
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sarjaleti 7 yıl
Mükemmel kart. Asrock yazılım alanında da kendini geliştirmeli ki dişli bir rakip olsun digerlerine.
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