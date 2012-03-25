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Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ASRock vites yükseltiyor; X79 Extreme11 24 fazlı güç tasarımı ile geliyor

7 yıl
5,2b
1
35
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yıllar boyu düşük maliyetli anakartlarıyla tanınan ASRock, son birkaç yıldır ciddi bir değişim geçiriyor. Yönetim kademesinde yapılan değişiklikler ve gelecek dönük yol haritası güncellemeleriyle birlikte yönünü yüksek performanslı anakart arenasına çeviren ASRock, arka arkaya duyurduğu yeni modellerle bu konudaki iddiasını gözler önüne seriyor.
Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre üst seviye anakart üretiminde sektörde ciddi bilgi birikimine sahip pek çok yetenekli mühendis artık ASRock için çalışıyor ve yeni modellerde bunun yansılamarı görünüyor. Firmanın bu alandaki son ürünü olan X79 Extreme11 sahip olduğu gelişmiş özellikler ve güçlü tasarım detayları ile bu vizyonu net bir şekilde gözler önüne seriyor. Intel'in Sandy Bridge-E serisi işlemcileri için geliştirilen anakart, X79 çipsetini kullanıyor. Üzerinde 8 adet DIMM slotu bulunan X79 Extreme11, 24 fazlı güç tasarımı ve yüksek kaliteli komponentleri ile sınıfındaki en iddialı modellerden birisi olacak gibi görünüyor. Özel MOSFET komponetlerine ve DrMOS bileşenlerine yer verilen anakart üzerinde çoklu GPU kurulumları için daha yüksek bantgenişliği sağlamak adına PLX üretimi anahtar yongalar da bulunuyor. Üzerinde çok sayıda PCI Express slotu bulunan ve dört yollu Crossfire ve SLI kurulumlarına olanak tanıdığı ifade edilen anakart sahip olduğu SATA portlarınını sayısıyla da meraklı bakışları üzerine çekmeyi başarıyor.
Yüksek performansın yanında daha gelişmiş oyun deneyimi için Creative'in dört çekirdekli SoundCore 3D ses işlemcisini de bünyesinde barındıran X79 Extreme11'in, BIOS üzerinde hız aşırtma odaklı çok sayıda özelleştirilmiş detay ve alt menü tasarımına sahip olduğu da altı izilen detaylar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yılın satış rakamları doğrultusunda dünyanın en çok anakart satan 3. üreticisi olduğunu ifade eden ASRcok, X79 Extreme11'in çıkış tarihi ve fiyatı hakkında bir açıklamada bulunmadı ancak kartın özellikleri dikkate alındığında bu konuda kendi sınıfındaki en ucuz modellerden birisi olmayacağını da söylemek gerekiyor. 

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createemir 7 yıl en beğenilen
Oney la öyle ? Sitede sorun var. Bi baksanız
Resimler filan tam yüklenmiyo.
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FoXyBuLL 7 yıl Chris Brown
Chris Brown

Bu kadar kaliteli anakart yapıp tüm slotları 16x yapmalarına anlam veremiyorum. Bu anakartı alan birisi pcı ssd kullanmak istese kullanamaz. Yada titanium xfi alsa takacak slotu yok. Birbirine bukadar yapışık pcı 16x lerinde bir getirisi yok zaten hepsini kullanmak mümkün değil. Soğutucu bakımından biraz eksik görsemde bunların dışındaki özellikleri sebebi ile tam bir oc canavarı anakart.

AsRock anakartlarının Tr de yaygınlaşmasını istiyorum , piyasada 2-3 marka boy gösteriyor sadece. Rekabet her zaman iyidir ve AsRock ta piyasamızdakilerden kalmaz.

Haber için teşekkürler.


PCI Express kartlar, fiziksel olarak uyumlu olduğu her slotta, o slotun hızı kadar çalışabilir. Örneğin PCIEX16 bir kart, fiziksel olarak oturabilmesi için slotun PCIEX16 olması koşuluyla( kartın oturması için burası önemli), elektriksel olarak 16X,8X,4X,2X,1X bağlantıya sahip her slotta çalışabilir. Eger anakartta open ended denilen açık sonlu slot kullanılmışsa bu durumda kart, fiziksel uyum aranmaksızın istenilen PCIEX (16X,8X,4X,2X,1X) slota takılabilir. Sadece o slotun hızında çalışır.

Bu bağlamda PCIEX 1X bir kart, PCIEX yapısındaki her slotta çalışabilir. Çünkü fiziksel olarak PCIEX standardındaki tüm slotlara oturacaktır.Ornek olarak verdiginiz baglantidaki SSD, PCIEX X4 yapıda. Yani çalışabilmesi için ihtiyacı olan sadece herhangi bir PCIEX slotunun ilk 32 pinidir.

Benim anakartım Gigabyte GA-880GMA-UD2H (Rev. 2.1). Ben ses karti olarak Titanium HD'kullaniyorum.Kart anakartımın PCIEX16@4X slotunda takılı. Hiçbir problem yok.

İngilizce sorun olmazsa asagidaki baglantiyi inceleyebilirsiniz


en.wikipedia.org/...
Chris BrownBu kadar kaliteli anakart yapıp tüm slotları 16x yapmalarına anlam veremiyorum. Bu anakartı alan birisi pcı ssd kullanma...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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erendiz001 7 yıl
yıl 2012 olmuş ben hala Abit i özlüyorum...
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peters 7 yıl
O değilde kartın renk tonlaması çok kötü.Slotlar hep siyah ilk çıkan edo ramli karlar gibi duruyor bence güzel renk paletiyle bu teklonoji yansıtılabilir.Şu görüntünün hiçbir albenisi yok okadar donanımsal özelliklerine rağmen.Gerçi soğutucuları takıldıktan sonrada görmek lazım ama pekbirşey değişeceğe benzemiyor.
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Xanu 7 yıl
Asrock anakartlar yurtdisinda Asus la kafa kafaya gelmis durumda neredeyse, son cikardigi anakartlarin asusun ust duzey kartlarindan geri kalir tarafi yok, satis rakamlari ve yorunlarda bunlari destekliyor cunki fiyat avantaji da var su an icin asrockun bu sekilde 1-2 sene devam ederse zaaten kimsenin markanin adina takilacagini sanmam, kaldiki uzerinede soundcore varsa bu anakartin 90 usd lik ses karti direk uzeride geliyor demektir , ayrica bazi asrock modellerinde (X79) creative tarafindan asrock icin ozel olarak urettilen core3D kartlar da geliyor anakartla beraber.
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X-FI 7 yıl
ohaa diyorum aynen manyak bişey olmuş.. THX i görüncede anladım, bir baktım x-fi soundcore :)
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asterisk* 7 yıl
söny
sesliangara GÜZEL BİR YER WWW.SESLİANGARA.COM
Yöneticler nerde haberlerin yarısı böyle seylerle doldu

reklamın kötüsü. arkadaş siteyi büyük harfle yazdığı için siteye girilmiyor türkçe karakterden dolayı.
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xRay97 7 yıl
Arkadaşlar üründe donanımsal olarak Creative Core 3D ses kartımı kullanılmış yoksa realtek ses kartına yazılımsal destek mi sağlanmış?
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MxFxOx 7 yıl
çok deli duruyor
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Batuist 7 yıl
asrockun yapacağı en iyi şey ismini değiştirmek olacaktı. şimdi bir viranenin üzerine villa yapmak gibi birşey bu...
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DH Misafiri 7 yıl
msı nın çakması gibi olmuş
tabi kalite her zaman taklit edilir
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zargana_11 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

msı nın çakması gibi olmuş
tabi kalite her zaman taklit edilir

Vala ne desem boş...

İnsan bu kadar meraksız olur, ya hiç olmazsa bir kere asrock neyin nesi diye araştır, sonra istediğin yorumu yap.

Bak bak bide Msi'in çakmasıymış yok daha neler. Adamlar Asus'la ciddi rekabet içindeler, gerisi hikaye.

Bilgisayar sektöründe, teknik servis çalışanı olarak: Msi iyidir, kafa ağrıtmaz.

İleri PC kullanıcısı olarak: Msi üçüncü kalite bir anakarttır ve bu durumdan da kolayca kurtulamaz. Zaten yıllardan beri grafik kartı lightning'de olduğu gibi adını zirveye yazdıramaması bunu açıkça göstermektedir.

PC'den anlayan birine sorsanız, ilk iki tercihi Asus veya Gigabyte olacaktır. Neden mi? Tahmin edin.


xRay97

Arkadaşlar üründe donanımsal olarak Creative Core 3D ses kartımı kullanılmış yoksa realtek ses kartına yazılımsal destek mi sağlanmış?


Soruyu sormakta haklısın çünkü bunu Asus en üst modellerinde yaptı. Ama Asrock aynı x79 extreme9 versiyonun da Core 3d kullanıldı.

İspatı sürücüleri:

asrock.com/...

peters

O değilde kartın renk tonlaması çok kötü.Slotlar hep siyah ilk çıkan edo ramli karlar gibi duruyor bence güzel renk paletiyle bu teklonoji yansıtılabilir.Şu görüntünün hiçbir albenisi yok okadar donanımsal özelliklerine rağmen.Gerçi soğutucuları takıldıktan sonrada görmek lazım ama pekbirşey değişeceğe benzemiyor.


Adamlar "pop" değil "underground" takılıyorlar. Hatta metalciler diyebilirim
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alpa07 7 yıl
Asrock gerçtekten kalite bir marka
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Tanarri 7 yıl
Alıcan bunu vurucan kırbacı
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E_Aydin35 7 yıl
Evet elbette en ucuz olmıyıcak sunduğu özellikler, insanın sahip olmak iste4diği donanımın neredeyse tamamını destekliyor 4adet SLI-Crosfire ne demek yahu tabi o donanımı alıcak paran avrsa o ayrıda yine süper hızlı bir bilgisayar için seçileceklerden en iyisi fiyat ile dha iyi olur bu ürün..
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