ASRock vites yükseltiyor; X79 Extreme11 24 fazlı güç tasarımı ile geliyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Yıllar boyu düşük maliyetli anakartlarıyla tanınan ASRock, son birkaç yıldır ciddi bir değişim geçiriyor. Yönetim kademesinde yapılan değişiklikler ve gelecek dönük yol haritası güncellemeleriyle birlikte yönünü yüksek performanslı anakart arenasına çeviren ASRock, arka arkaya duyurduğu yeni modellerle bu konudaki iddiasını gözler önüne seriyor.
Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre üst seviye anakart üretiminde sektörde ciddi bilgi birikimine sahip pek çok yetenekli mühendis artık ASRock için çalışıyor ve yeni modellerde bunun yansılamarı görünüyor. Firmanın bu alandaki son ürünü olan X79 Extreme11 sahip olduğu gelişmiş özellikler ve güçlü tasarım detayları ile bu vizyonu net bir şekilde gözler önüne seriyor. Intel'in Sandy Bridge-E serisi işlemcileri için geliştirilen anakart, X79 çipsetini kullanıyor. Üzerinde 8 adet DIMM slotu bulunan X79 Extreme11, 24 fazlı güç tasarımı ve yüksek kaliteli komponentleri ile sınıfındaki en iddialı modellerden birisi olacak gibi görünüyor. Özel MOSFET komponetlerine ve DrMOS bileşenlerine yer verilen anakart üzerinde çoklu GPU kurulumları için daha yüksek bantgenişliği sağlamak adına PLX üretimi anahtar yongalar da bulunuyor. Üzerinde çok sayıda PCI Express slotu bulunan ve dört yollu Crossfire ve SLI kurulumlarına olanak tanıdığı ifade edilen anakart sahip olduğu SATA portlarınını sayısıyla da meraklı bakışları üzerine çekmeyi başarıyor.
Yüksek performansın yanında daha gelişmiş oyun deneyimi için Creative'in dört çekirdekli SoundCore 3D ses işlemcisini de bünyesinde barındıran X79 Extreme11'in, BIOS üzerinde hız aşırtma odaklı çok sayıda özelleştirilmiş detay ve alt menü tasarımına sahip olduğu da altı izilen detaylar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yılın satış rakamları doğrultusunda dünyanın en çok anakart satan 3. üreticisi olduğunu ifade eden ASRcok, X79 Extreme11'in çıkış tarihi ve fiyatı hakkında bir açıklamada bulunmadı ancak kartın özellikleri dikkate alındığında bu konuda kendi sınıfındaki en ucuz modellerden birisi olmayacağını da söylemek gerekiyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
PCI Express kartlar, fiziksel olarak uyumlu olduğu her slotta, o slotun hızı kadar çalışabilir. Örneğin PCIEX16 bir kart, fiziksel olarak oturabilmesi için slotun PCIEX16 olması koşuluyla( kartın oturması için burası önemli), elektriksel olarak 16X,8X,4X,2X,1X bağlantıya sahip her slotta çalışabilir. Eger anakartta open ended denilen açık sonlu slot kullanılmışsa bu durumda kart, fiziksel uyum aranmaksızın istenilen PCIEX (16X,8X,4X,2X,1X) slota takılabilir. Sadece o slotun hızında çalışır.
Bu bağlamda PCIEX 1X bir kart, PCIEX yapısındaki her slotta çalışabilir. Çünkü fiziksel olarak PCIEX standardındaki tüm slotlara oturacaktır.Ornek olarak verdiginiz baglantidaki SSD, PCIEX X4 yapıda. Yani çalışabilmesi için ihtiyacı olan sadece herhangi bir PCIEX slotunun ilk 32 pinidir.
Benim anakartım Gigabyte GA-880GMA-UD2H (Rev. 2.1). Ben ses karti olarak Titanium HD'kullaniyorum.Kart anakartımın PCIEX16@4X slotunda takılı. Hiçbir problem yok.
İngilizce sorun olmazsa asagidaki baglantiyi inceleyebilirsiniz
en.wikipedia.org/...