ASRock vites yükseltiyor; X79 Extreme11 24 fazlı güç tasarımı ile geliyor

Yıllar boyu düşük maliyetli anakartlarıyla tanınan ASRock, son birkaç yıldır ciddi bir değişim geçiriyor. Yönetim kademesinde yapılan değişiklikler ve gelecek dönük yol haritası güncellemeleriyle birlikte yönünü yüksek performanslı anakart arenasına çeviren ASRock, arka arkaya duyurduğu yeni modellerle bu konudaki iddiasını gözler önüne seriyor.

Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre üst seviye anakart üretiminde sektörde ciddi bilgi birikimine sahip pek çok yetenekli mühendis artık ASRock için çalışıyor ve yeni modellerde bunun yansılamarı görünüyor. Firmanın bu alandaki son ürünü olan X79 Extreme11 sahip olduğu gelişmiş özellikler ve güçlü tasarım detayları ile bu vizyonu net bir şekilde gözler önüne seriyor. Intel'in Sandy Bridge-E serisi işlemcileri için geliştirilen anakart, X79 çipsetini kullanıyor. Üzerinde 8 adet DIMM slotu bulunan X79 Extreme11, 24 fazlı güç tasarımı ve yüksek kaliteli komponentleri ile sınıfındaki en iddialı modellerden birisi olacak gibi görünüyor. Özel MOSFET komponetlerine ve DrMOS bileşenlerine yer verilen anakart üzerinde çoklu GPU kurulumları için daha yüksek bantgenişliği sağlamak adına PLX üretimi anahtar yongalar da bulunuyor. Üzerinde çok sayıda PCI Express slotu bulunan ve dört yollu Crossfire ve SLI kurulumlarına olanak tanıdığı ifade edilen anakart sahip olduğu SATA portlarınını sayısıyla da meraklı bakışları üzerine çekmeyi başarıyor.

Yüksek performansın yanında daha gelişmiş oyun deneyimi için Creative'in dört çekirdekli SoundCore 3D ses işlemcisini de bünyesinde barındıran X79 Extreme11'in, BIOS üzerinde hız aşırtma odaklı çok sayıda özelleştirilmiş detay ve alt menü tasarımına sahip olduğu da altı izilen detaylar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yılın satış rakamları doğrultusunda dünyanın en çok anakart satan 3. üreticisi olduğunu ifade eden ASRcok, X79 Extreme11'in çıkış tarihi ve fiyatı hakkında bir açıklamada bulunmadı ancak kartın özellikleri dikkate alındığında bu konuda kendi sınıfındaki en ucuz modellerden birisi olmayacağını da söylemek gerekiyor.