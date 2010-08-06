Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ASRock'dan AMD işlemciler için yeni anakart: 890GX Extreme4

8 yıl
10,8b
1
13
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Anakart üreticisi ASRock, AMD işlemciler için hazırladığı yeni modeli 890GX Extreme4'ü kullanıma sunmaya hazırlanıyor. AMD'nin 890GX+SB850 yonga setini kullanan yüksek performanslı yeni model, Soket AM3 formundaki işlemcilerle kullanılabiliyor. Siyah renkli baskılı devre üzere yüksek kaliteli komponentleriyle dikkat çeken 890GX Extreme4, dört adet DIMM slotu üzerinden 1866MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunuyor.

8+2 fazlı güç tasarımına sahip olan ve 6 çekirdekli işlemci modelleriyle de kullanılabilen yeni anakart, çipsete entegre Radeon HD 4290 entegre grafik birimiyle geliyor ve bu sayede kullanıcılara harici bir ekran kartı satın almadan sistem kurabilme şansı da sunabiliyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X ve Hybrid Crossfire desteği sunan anakart üzerinde üç adet PCIe x16 slotuna yer verildiğini görüyoruz.

SB850 güney köprüsü ile beş adet SATA 6Gbps portuna sahip olan yeni anakart aynı zamanda iki adet USB 3.0 konnektörüne de sahip. Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, 7.1 kanal yüksek tanımlı ses, eSATA ve FireWire konnektörleri gibi detaylara yer verilen anakart, profesyonel kullanıcılar için güç, reset ve Clear CMOS butonları gibi detayları ve görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyor.

Önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen ASRock 890GX Extreme4 için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
vidoko 8 yıl
fiyat performansı olarak alınabilirmi görücez..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
ne kadar kaliteli olursa olsun markasından dolayı tercih etmeyecek çok kişi olacaktır..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WinteR 8 yıl
Bazı modellerini özellikle arayıp ama bulamadığım bir markadır Asrock, fiyat kritersiz bile birçok markayı performans olarak geçmiştir. Bu anakart da güzel fakat 3-4 ay sonrasında soket değişiminden yararlanamıyacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aykutx 8 yıl

Batuist

ne kadar kaliteli olursa olsun markasından dolayı tercih etmeyecek çok kişi olacaktır..

Anakartta asus ve gigabeytedan şaşmam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
...TALANCI... 8 yıl
gunescan
06.08.2010 Saat: 12:37
Asrock asusun değil mi yav? Ya da sanırım as media mı ne diye bi şirket vardı??

Kardeş Asrock, Asus'un yan şirketi. Ve gayet kaliteli ürünleri var. Ama durum Türkiye'ye gelince maalesef işler bir anda değişiyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gunescan 8 yıl
Asrock asusun değil mi yav? Ya da sanırım as media mı ne diye bi şirket vardı??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmetgirgin 8 yıl
onboarduda güzelmiş ekran kartı parası biriktirene kadar idare edilebilir bi onboard
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KANUNI61 8 yıl
donanım iyi gercekden ama gel gelelim
marka olarak kaldırat marka bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Confusion 8 yıl
Asrock hem radikal hem de elite üretim yapmak konusunda iddialı olduğunu sürekli kanıtlıyor.... gerçekten ilginç bir firma
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10768 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Anakart, asrock
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Cougar 1200 CM Güç Kaynağı Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim