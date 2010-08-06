ASRock'dan AMD işlemciler için yeni anakart: 890GX Extreme4

Anakart üreticisi ASRock, AMD işlemciler için hazırladığı yeni modeli 890GX Extreme4'ü kullanıma sunmaya hazırlanıyor. AMD'nin 890GX+SB850 yonga setini kullanan yüksek performanslı yeni model, Soket AM3 formundaki işlemcilerle kullanılabiliyor. Siyah renkli baskılı devre üzere yüksek kaliteli komponentleriyle dikkat çeken 890GX Extreme4, dört adet DIMM slotu üzerinden 1866MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunuyor.

8+2 fazlı güç tasarımına sahip olan ve 6 çekirdekli işlemci modelleriyle de kullanılabilen yeni anakart, çipsete entegre Radeon HD 4290 entegre grafik birimiyle geliyor ve bu sayede kullanıcılara harici bir ekran kartı satın almadan sistem kurabilme şansı da sunabiliyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X ve Hybrid Crossfire desteği sunan anakart üzerinde üç adet PCIe x16 slotuna yer verildiğini görüyoruz.

SB850 güney köprüsü ile beş adet SATA 6Gbps portuna sahip olan yeni anakart aynı zamanda iki adet USB 3.0 konnektörüne de sahip. Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, 7.1 kanal yüksek tanımlı ses, eSATA ve FireWire konnektörleri gibi detaylara yer verilen anakart, profesyonel kullanıcılar için güç, reset ve Clear CMOS butonları gibi detayları ve görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyor.

Önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen ASRock 890GX Extreme4 için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.