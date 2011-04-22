ASRock'ın Z68 çipsetli yeni anakartı Z68 Extreme4 gün ışığına çıktı

Intel'in önümüzdeki ay içerisinde lanse etmeye hazırlanan Z68 yonga seti için anakart üreticilerin yeni model çalışmaları gün ışığına çıkmaya devam ediyor. P67 çipsetli Fatal1ty modeliyle dikkatleri üzerine çeken ASRock'ın Z68 Extreme4 modeli detaylandı. Intel'in LGA1155 formundaki Sandy Bridge işlemcilerine destek sunan anakart, Z68 çipseti ile H67 ve P67 çipsetlerinin fark yaratan özelliklerini bir arada sunuyor.

P67 çipsetinin gelişmiş hız aşırtma özellikleriyle, H67 yonga setinin işlemciye entegre grafik birimini kullanabilmek için gerekli olan FDI desteğini bir arada sunan anakart, dört adet DIMM slotu ile çift kanal bellek kullanımına olanak tanıyor. Üç adet PCIe x16 slotuna sahip olan ve hem AMD Crossfire hem de Nvidia SLI teknolojilerine destek sunan anakart aynı zamanda Lucid'in Virtu teknolojisiyle de uyumlu. Bilindiği üzere Nvidia'nın Optimus teknolojisine rakip olarak geliştirilen Virtu teknolojisi ile AMD veya Nvidia'nın harici ekran kartları ile işlemciye entegre grafik birimi arasında otomatik geçiş yapılabiliyor.

PCIe x16 slotlarına ek olarak diğer dahili donanımlar için iki adet PCIe ve iki adet PCIe x1 slotlarıyla donatılan anakart sahip olduğu kaslı soğutucu tasarımıyla güçlü bir görünüm sergiliyor. Dört adet SATA-II portu ile birlikte ikisi Marvell'ın üçüncü parti kontrolcüsü ile desteklenen dört adet SATA-III portuna yer verilen anakart aynı zamanda USB 3.0 teknolojisine de destek suunyor ve iki adet USB 3.0 portu ile geliyor.

İşlemciye entegre grafik birimini kullanacaklar için D-Sub, DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleriyle donatılan anakart aynı zamanda dört adet USB 2.0, eSATA, FireWire ve Gigabit Ethernet gibi farklı bağlantı portlarını da bünyesinde barındırıyor. Profesyonel kullanıcılar için BIOS DeBUG LED ve kart üstü güç, reset ve Clear CMOS butonlarına sahip olan anakartın fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.