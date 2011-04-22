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Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ASRock'ın Z68 çipsetli yeni anakartı Z68 Extreme4 gün ışığına çıktı

8 yıl
10,6b
1
16
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in önümüzdeki ay içerisinde lanse etmeye hazırlanan Z68 yonga seti için anakart üreticilerin yeni model çalışmaları gün ışığına çıkmaya devam ediyor. P67 çipsetli Fatal1ty modeliyle dikkatleri üzerine çeken ASRock'ın Z68 Extreme4 modeli detaylandı. Intel'in LGA1155 formundaki Sandy Bridge işlemcilerine destek sunan anakart, Z68 çipseti ile H67 ve P67 çipsetlerinin fark yaratan özelliklerini bir arada sunuyor.

P67 çipsetinin gelişmiş hız aşırtma özellikleriyle, H67 yonga setinin işlemciye entegre grafik birimini kullanabilmek için gerekli olan FDI desteğini bir arada sunan anakart, dört adet DIMM slotu ile çift kanal bellek kullanımına olanak tanıyor. Üç adet PCIe x16 slotuna sahip olan ve hem AMD Crossfire hem de Nvidia SLI teknolojilerine destek sunan anakart aynı zamanda Lucid'in Virtu teknolojisiyle de uyumlu. Bilindiği üzere Nvidia'nın Optimus teknolojisine rakip olarak geliştirilen Virtu teknolojisi ile AMD veya Nvidia'nın harici ekran kartları ile işlemciye entegre grafik birimi arasında otomatik geçiş yapılabiliyor.

PCIe x16 slotlarına ek olarak diğer dahili donanımlar için iki adet PCIe ve iki adet PCIe x1 slotlarıyla donatılan anakart sahip olduğu kaslı soğutucu tasarımıyla güçlü bir görünüm sergiliyor. Dört adet SATA-II portu ile birlikte ikisi Marvell'ın üçüncü parti kontrolcüsü ile desteklenen dört adet SATA-III portuna yer verilen anakart aynı zamanda USB 3.0 teknolojisine de destek suunyor ve iki adet USB 3.0 portu ile geliyor.

İşlemciye entegre grafik birimini kullanacaklar için D-Sub, DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleriyle donatılan anakart aynı zamanda dört adet USB 2.0, eSATA, FireWire ve Gigabit Ethernet gibi farklı bağlantı portlarını da bünyesinde barındırıyor. Profesyonel kullanıcılar için BIOS DeBUG LED ve kart üstü güç, reset ve Clear CMOS butonlarına sahip olan anakartın fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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OverClocK1ng 8 yıl
Anakart güzel hoşuma gitti evet. USB 3.0 çok aşırı yaygın değil. 1 tane harici 1 tane de USB Flash 3.0 destekleyen cihazınızı aynı anda çalıştırır. Hadi ona da yeterli diyelim. Ama IDE portu gerçekten bence gereksiz olmuş. Böyle bir anakarta ide DVD Yazıcı bile bağlamam. Zaten buna işlemci alan adam gider 20$ a yeni bir dvd yazıcı falan alır. Onu koymaları gereksiz olmuş.
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dodomoco 8 yıl
pcı 3.0 desteği neyle gelecek ıvyle mi yoksa sandy e ile mi
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dodomoco 8 yıl
pcı 3.0 desteği neyle gelecek ıvyle mi yoksa sandy e ile mi
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diemcizone 8 yıl
THX ile ne alakaları var acaba? THX Ses stüdyosu değilmiydi?
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lvlono 8 yıl
Maliyeti düşürmek için Sata3 ve Usb3 port sayılarını az tutmuşlar anlaşılan ama güzel board. Ben ne Asus, ne de Gigabyte, MSI'ın Military Class boardlarını daha çok beğeniyorum.
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saintroyo 8 yıl
hadi bulldozer gelceksen gel gari, yoksa beni kaybetmek üzeresin...
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NoxchiWolf 8 yıl
Sevdim bu z68i
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emrebo 8 yıl
Kuzey köprüsü ile yonga köprüleri soğutması çok iyi görünüyor.Çok kaliteli olucak bu model
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WinteR 8 yıl
Hem ucuz hem kaliteli üretim yapan Asrock'ın Türkiye dağıtıcısı tebrik etmek istiyorum
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DH Misafiri 8 yıl
acaba böyle bir karta standart bir ekran kartı alarak anakart ile 3 monitor destekleyecek konuma getirebilirmiyirz. oyun oynamak için demiyorum sadece yeterli çözünürlükte çalışma için extended desktop biçiminde.
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Mckhan 8 yıl

DH Misafiri

acaba böyle bir karta standart bir ekran kartı alarak anakart ile 3 monitor destekleyecek konuma getirebilirmiyirz. oyun oynamak için demiyorum sadece yeterli çözünürlükte çalışma için extended desktop biçiminde.



100 tl ye ati hd5*** serisi ekran kartlarından birini alarak 3-6 monitöre kadar destek alabilirsiniz.
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timramon 8 yıl
Neden hala USB 3.0 Portları az. Gigabyteın anakartlarında 6 taneye kadar çıkmışken 2 tane bence az. Tmm kullanılmıyor ama üst seviye bir anakart olarak 2 ön 2 de arka 4 tane az bence.
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Squadd 8 yıl
Anakart Güzelde Ben En Çok MSI ve ASUS z68 leri merak ediyorum...
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MÜŞAVİR 8 yıl
Çok beğendim kartı. ASRock bu işi biliyor.
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Mckhan 8 yıl
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bir tane daha var ama reklama girer diye yayın yok
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