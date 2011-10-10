ASRock'ın yeni anakartı X79 Extreme7 detaylı görüntüleriyle ortaya çıktı

Intel'in gelecek ay duyurmaya hazırlandığı Sandy Bridge-E kod adlı Core i7-3000 serisi işlemciler için hazırlanan anakartlar boy göstermeye başladı. Son dönemde dikkat çekici anakart modellerine imza atan ASRock, yeni amiral gemisi olarak pazara sunmayı planladığı X79 Extreme7 ile ses getirecek gibi görünüyor.

LGA2011 soket yapısındaki Core i7-3820, Core i7-3930K ve Core i7-3960X Extreme Edition işlemcileriyle çalışmak üzere tasarlanan anakart, adından da anlaşılabileceği üzere Intel'in X79 yongasetini kullanıyor. Yüksek kaliteli komponentlerle donatılan ve bakır yoğunluğu arttırılmış 2oz baskılı devre tasarımına yer verilen anakart, üzerinde yer alan 6 adet DIMM slotu ile 2400MHz+ seviyesinde dört kanal DDR3 bellek kullanımına olanak tanıyor.

Beş adet PCIe x16 slotu ile gelen ve hem AMD Crossfire X hem de Nvidia SLI teknolojilerine destek sunarak çoklu ekran kartı kurulumuna olanak tanıyan anakart, altı kaplı katı kapasitörleri ve aktif çipset soğutucusu öne çıkıyor. Hız aşırtma için gelişmiş BIOS seçeneklerine sahip olduğu belirtilen anakart, çift Gigabit Ethernet, 7.1 kanal ses, üçüncü parti kontrolcü ile USB 3.0 desteği, FireWire portu, dört adet SATA-III ve yedi adet SATA-II konnektörü, eSATA portu ve profesyoneller için kart üstü güç, reset, Clear CMOS butonları ve debug LED ile birlikte geliyor.

ASRock tarafından önümüzdeki ay içerisinde kullanıma sunulması beklenen X79 Extreme7 için açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.