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ASRock'ın yeni anakartı X79 Extreme7 detaylı görüntüleriyle ortaya çıktı

7 yıl
18,5b
1
26
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ASRock'ın yeni anakartı X79 Extreme7 detaylı görüntüleriyle ortaya çıktı
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Intel'in gelecek ay duyurmaya hazırlandığı Sandy Bridge-E kod adlı Core i7-3000 serisi işlemciler  için hazırlanan anakartlar boy göstermeye başladı. Son dönemde dikkat çekici anakart modellerine imza atan ASRock, yeni amiral gemisi olarak pazara sunmayı planladığı X79 Extreme7 ile ses getirecek gibi görünüyor.
LGA2011 soket yapısındaki Core i7-3820, Core i7-3930K ve Core i7-3960X Extreme Edition işlemcileriyle çalışmak üzere tasarlanan anakart, adından da anlaşılabileceği üzere Intel'in X79 yongasetini kullanıyor. Yüksek kaliteli komponentlerle donatılan ve bakır yoğunluğu arttırılmış 2oz baskılı devre tasarımına yer verilen anakart, üzerinde yer alan 6 adet DIMM slotu ile 2400MHz+ seviyesinde dört kanal DDR3 bellek kullanımına olanak tanıyor.
Beş adet PCIe x16 slotu ile gelen ve hem AMD Crossfire X hem de Nvidia SLI teknolojilerine destek sunarak çoklu ekran kartı kurulumuna olanak tanıyan anakart, altı kaplı katı kapasitörleri ve aktif çipset soğutucusu öne çıkıyor. Hız aşırtma için gelişmiş BIOS seçeneklerine sahip olduğu belirtilen anakart, çift Gigabit Ethernet, 7.1 kanal ses, üçüncü parti kontrolcü ile USB 3.0 desteği, FireWire portu, dört adet SATA-III ve yedi adet SATA-II konnektörü, eSATA portu ve profesyoneller için kart üstü güç, reset, Clear CMOS butonları ve debug LED ile birlikte geliyor.
ASRock tarafından önümüzdeki ay içerisinde kullanıma sunulması beklenen X79 Extreme7 için açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.
ASRock'ın yeni anakartı X79 Extreme7 detaylı görüntüleriyle ortaya çıktı
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ASRock'ın yeni anakartı X79 Extreme7 detaylı görüntüleriyle ortaya çıktı
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proyuris 7 yıl en beğenilen
Bir kullanıcının hangi marka olursa olsun ilk deneyimi çok önemli. Asrock ile ilgili ilk deneyimim çoğu insanında başına geldiği gibi çok kötü oldu. Dünyada başka anakart kalmasa bilgisayar kullanmayı bırakırım yine de satın almam. Marka adını değişsinler bence. Eskiden çok ucuz kalitesiz üretim yapıyorlardı dolayısıyla algıda bu yönde gelişti. Şimdi kaliteye önem veriyorlar fakat insanların algısı olduğu gibi yerinde. çevremdeki çoğu insanda asrock algısı benimkiyle aynı.
Bir kullanıcının hangi marka olursa olsun ilk deneyimi çok önemli. Asrock ile ilgili ilk deneyimim çoğu insanında başına geldiği gibi çok kötü oldu. Dünyada baş...
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tahir40 7 yıl
Bu saatten sonra aktif soğutmalı gürültü kirliliği yapan anakart üretmenin anlamı var mı. Üst seviye OC yapan, ihtiyaç duyan fan takar zaten.
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KAZUYA MISHIMA 7 yıl
Simdi sahsım için soyluyorum elimede PCIe x1 ses kartım var ve nereye takacam satmak zorundasın ikincisi arka usb girişlerin çıkışların bulunduğu kısma extreme yazan soğutucu yu dayamışlar hadi kartı oturt kasaya uğraş.Birde bu yeni çıkan kartlarda bu kadar PCI express x16 girişi yapmalarını anlayamadım ben bir tane ekran kartını alana kadar maaşımı veriyorum bunlarda SLI ı 4 5 kartla yapmayı dusunuyorlar.renk bana siyah beyaz tv donemini anımsattı çok iç karartıcı bir kart olmus.Bu arada asus kullanıcısıyım ve ilk gigabyte kullandım herkes asus u begenebilir fakat ben bios u bukadasr gec acılan bir kart gormedim hiç beğenmiyorum.Bir de msi ve asrock u denemeyi gerçekten duşunuyorum.
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MÜŞAVİR 7 yıl
Sadece siyah kullanıldığı için albenisiz bir kart olmuş. 2 Farklı renk kombinasyonları daha cezbedici duruyor.

@hiachi

Pcı-e x1, x4, x8 genişleme kartlarınızı X16 slotunda kullanabilirsiniz.
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Jinnet 7 yıl
Xtype34
Bende Fatal1ty 67 kullanıyorum. yurt dısından getirtmeye deyecek kadar guzel bi anakart. ASRockın bu ürünlerini insallah TR de satısta görürüz. MSI ile birlikte hep Asusun ve Gigabyteın gerisinde kalmıslardı. artık onlarda bu pazarın icinde ciddi ürünlerle yer alıyorlar. rekabet iyidir :)

O - leri atanın ben :D adamlar haklı çok şekil duruyor kaliteliyede benziyor tr dede satılsa keşke
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knnkpln 7 yıl
IceRulez
knnkpln 4 kanal belleği destekliyor ama 6 slot var
1. ve 3. resimlerde 6 slot gösteriyor2. resimde sanki 4 slot gösteriyor
ben mi yanlış görüyorum yoksa ?

Sana öyle geliyor.
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alito 7 yıl
LGA2011 bana tutmayacak gibi geliyor nedense. hadi bakalım hayırlısı
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xtyper 7 yıl
gerçekten iyi iş çıkarmışlar tasrımda. bir de performansı görmek lazım
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DemirAtlı 7 yıl
muhtemelen 4 kanaldan 2 sine 2'şer slot ayırdılar diğer 2 kanal içinde tek slot verildi.

marka olarak sempatiyle baktığım ve üst düzey anakartlarını alıpta kullanmayı hayal ettiğim bir marka.Tr'de ürünlerini görmek isteriz.
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theyapici 7 yıl
özellikler maşallah fiyatı görmedik ama tl cinsinden abooooowwwww dedirttecek cinstendir emin olun
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saintroyo 7 yıl
proyuris

bilgisayarcıların bilgisayar ile ilgisi olmayan vatandaşlara ''bunun anakartı asus olacak en iyisi bu'' dedikten sonra, makinayı toplama aşmasına gelince onun yerine asrock koyarak 25-30 lirayı cebe indirmesi hikayelerinde öğrenmiştim bu markayı.
buna rağmen anakartları hoşuma gitmiyor da değil.
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Xtype34 7 yıl
Bende Fatal1ty 67 kullanıyorum. yurt dısından getirtmeye deyecek kadar guzel bi anakart. ASRock'ın bu ürünlerini insallah TR de satısta görürüz. MSI ile birlikte hep Asus'un ve Gigabyte'ın gerisinde kalmıslardı. artık onlarda bu pazarın icinde ciddi ürünlerle yer alıyorlar. rekabet iyidir :)
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MustafaNr 7 yıl
Anakart Önemlide Birçok Kişi İçin ise Kutusuda Bi Ayreı Öenmli Adam Bi Sefer Alcak Kutu Tasarımına Önem Verirler İnşallah
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