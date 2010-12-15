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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ASUS Anakartı keşfetme hikayeni PRIDE ile paylaş, Tayvan’da ASUS ile dolaş!

8 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
DH Bülten
Dh Bülten
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ASUS kullanıcılarının hikayelerini dinliyor, kazandırmaya devam ediyor.

ASUS anakart kullanıcılarını global interaktif bir yarışma olan PRIDE ile yarıştırıyor, hikayelerini dinliyor. ASUS teknolojisini nasıl kullandıklarını anlatan hikayelerin paylaşılacağı interaktif yarışma olan PRIDE'da, performans, güvenilirlik ve yenilik kategorileri yer alıyor. Katılımcılar uygun kategoriye uygun yazı girişleri ile katılabildikleri yarışmada, video ve fotoğrafta eklenebiliyor.

Kategorilerde ülke kazananlarını, ASUS Anakart + Intel© son model çipset/CPU ve ASUS ML monitör, ASUS RT-N56U Black Diamond yönlendirici bekliyor. Başvurular 19 Aralık 2010 Perşembe gün sonuna kadar yapılabiliyor.

Ülke kazananları 5-17 Ocak tarihleri arasında http://event.asus.com/mb/2010/PRIDE adresi üzerinde yapılacak oylama ile ROG serisinden 3D özellikli ASUS G73 ya da 4 günlük Tayvan gezisi* kazanıyor.

Sen de hikayeni paylaş, yerel ve küresel yarış…

Detaylı bilgi ve katılım için www.event.asus.com/mb/2010/PRIDE adresini ziyaret edebilirsiniz.

*Seyahatin tüm giderleri dahildir: Gidiş dönüş uçak bileti + Otel + Kahvaltı + Konaklama


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