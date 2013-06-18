Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

ASUS Gryphon Z87 Anakart ve Haswell ile gelen yenilikler

5 yıl
8,2b
1
Anakart
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bu videomuzda ASUS Türkiye Ürün Müdürü Recep Kulan ile birlikte ASUS'un yeni Z87 anakartı Gryphon'u ve Haswell işlemciler ile birlikte hayatımıza girecek olan yenilikleri konuşuyoruz.


En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ayyan 5 yıl en beğenilen
video öncesi çıkan anketlerde hep bana uyan şeyin tam tersini işaretliyorum.bana güvenip iş yapmayın da..
Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lockheed 5 yıl
Niye her videoda cinsiyetimi soruyor?
Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Dominic_Toretto_ 5 yıl
ASUS kendini de aştı artık, Armor Kit in harici satılması kadar saçmalık yok.

Çok ucuz sanki o kripton denen kart, üstüne bir de kit i haricen paralı satıyor.

Z87 ROG kartlarını 1000 Lira üstü sattığı yetmezmiş gibi.
ASUS kendini de aştı artık, Armor Kit in harici satılması kadar saçmalık yok.Çok ucuz sanki o kripton denen kart, üstüne bir de kit i haricen paralı...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
And One 5 yıl
Asusta müdür olmuş hala "şarz" diyor.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
draconist 5 yıl
Türkçeye ''Eeeeee'' diye bir kelime eklendi de benim mi haberim yok?
Asus firmasını temsil edip buraya geldiyseniz biraz daha dikkat edin lütfen, Mesut Çevik bir tane Eeeeee demedi, sizinkini saymaya kalksak en az 150 tane.
Bu arada Bluetooth'daki cihaz eşleştirme, şifre girme gibi burun kıvrılan özellikler güvenlik amaçlıdır, bunu resmen olumsuz bir özellik gibi yorumlamışsınız çok da haksızsınız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Bi benim cinsiyetimi sormuyor. Niye la dışlanıyomuyum
birde onay kodunu girene kadar canım çıktı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Asus iyi hoş ama fiyatlı diğer ürünlere göre çok yüksek!
Ama en yaratıcı tasarımlar ve aparatlar da Asustan çıkıyor.
Ben Deluxe aldım ne Maximus ne de Grypton bence gerekli değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
volkans33 5 yıl
Recep abi bize bakarak anlat. Zaten Mesut abi işin temelini çözmüş :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
volkans33 5 yıl
_Dominic_Toretto_
ASUS kendini de aştı artık, Armor Kit in harici satılması kadar saçmalık yok. Çok ucuz sanki o kripton denen kart, üstüne bir de kit i haricen paralı satıyor. Z87 ROG kartlarını 1000 Lira üstü sattığı yetmezmiş gibi.

şu yanında özel panel verilen ün üst modele baktım da 1500 tl. o fiyata 3 tane 4670k alınır yav :D
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Balr0g 5 yıl
Bilgi aktarımı konusunda IOS'da icloud gibi bir sistem varken, NFC teknolojisine yer vermelerini beklemek garip olurdu zaten :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Dominic_Toretto_ 5 yıl
ASUS kendini de aştı artık, Armor Kit in harici satılması kadar saçmalık yok.

Çok ucuz sanki o kripton denen kart, üstüne bir de kit i haricen paralı satıyor.

Z87 ROG kartlarını 1000 Lira üstü sattığı yetmezmiş gibi.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
leblow 5 yıl
DVD ROM yuvası 5.25" dir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rockmania01 5 yıl
Erdem Alsırt
Adres verin bende gelip anakartı anlatacam daha detaylı!

senin gibiler yüzünden artık izleyesim gelmiyor adam orda anakart incelemedik teknolojileri gösteriyoruz diyor sen kalkıp inceleme diyorsun birde + veren var
ya siz nerenizle video izliyorsunuz ne içiyorsunuz anlamadım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 5 yıl
Recep "HEY" Kulan.
Aparat güzelmiş. Kablosuz şarj da destekleseydi, sadece şu anki amaçla almak isteyenler değil pek çok kişi alırdı diye düşünüyorum ama neyse. Sanıyorum bir üst modeline koyarlar dediğiniz gibi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9b izlenme · 2 hf.
38:04
INTEL ve AMD'ye Çinli Rakip! | Kısa Devre
18,1b izlenme · 7 ay
01:02:01
2si1 | Sony'e neden ceza kesildi?
12,1b izlenme · 5 ay
01:09:20
2si1 | PlayStation Türkiye'ye soruşturma
14,9b izlenme · 6 ay
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,5b izlenme · 1 hf.
12:16
ASUS Rog Strix Scar II RTX 2060 inceleme
7,5b izlenme · 3 ay
30:27
2si1 | Neydik, ne olduk?
18,2b izlenme · 5 ay
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,7b izlenme · 3 gün
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
7,3b izlenme · 2 gün
08:19
HP Envy X2 kalemli 2si1 arada bilgisayar inceleme
8,3b izlenme · 5 ay
32:00
Enis ile birlikte geçen 1 Yılda neler oldu?
7,6b izlenme · 6 ay
50:41
2si1 | Yapay zeka, oyun işine girdi
11,8b izlenme · 5 ay
33:02
2si1 | Ne yıldı ama! Güle güle 2018
10,2b izlenme · 4 ay
06:00
32 Çekirdek 64 izlek işlemci kutudan çıkıyor. Threadripper 2990WX
21,1b izlenme · 9 ay
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
14,7b izlenme · 1 gün
56:38
2si1 | Türk Telekom'un über internet fiyatları
17,1b izlenme · 5 ay
01:02:49
2si1 | AMD Muhteşem dönüyor Ryzen 3 ve Vega 2
15,3b izlenme · 4 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim