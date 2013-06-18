ASUS Gryphon Z87 Anakart ve Haswell ile gelen yenilikler

Genel Yayın Yönetmeni
|Asusta müdür olmuş hala "şarz" diyor.
| Türkçeye ''Eeeeee'' diye bir kelime eklendi de benim mi haberim yok?
Asus firmasını temsil edip buraya geldiyseniz biraz daha dikkat edin lütfen, Mesut Çevik bir tane Eeeeee demedi, sizinkini saymaya kalksak en az 150 tane.
Bu arada Bluetooth'daki cihaz eşleştirme, şifre girme gibi burun kıvrılan özellikler güvenlik amaçlıdır, bunu resmen olumsuz bir özellik gibi yorumlamışsınız çok da haksızsınız.
|Bi benim cinsiyetimi sormuyor. Niye la dışlanıyomuyum
birde onay kodunu girene kadar canım çıktı.
|Asus iyi hoş ama fiyatlı diğer ürünlere göre çok yüksek!
Ama en yaratıcı tasarımlar ve aparatlar da Asustan çıkıyor.
Ben Deluxe aldım ne Maximus ne de Grypton bence gerekli değil.
|Recep abi bize bakarak anlat. Zaten Mesut abi işin temelini çözmüş :D
_Dominic_Toretto_
şu yanında özel panel verilen ün üst modele baktım da 1500 tl. o fiyata 3 tane 4670k alınır yav :D
|Bilgi aktarımı konusunda IOS'da icloud gibi bir sistem varken, NFC teknolojisine yer vermelerini beklemek garip olurdu zaten :)
| ASUS kendini de aştı artık, Armor Kit in harici satılması kadar saçmalık yok.
Çok ucuz sanki o kripton denen kart, üstüne bir de kit i haricen paralı satıyor.
Z87 ROG kartlarını 1000 Lira üstü sattığı yetmezmiş gibi.
|DVD ROM yuvası 5.25" dir.
Erdem Alsırt
senin gibiler yüzünden artık izleyesim gelmiyor adam orda anakart incelemedik teknolojileri gösteriyoruz diyor sen kalkıp inceleme diyorsun birde + veren var
ya siz nerenizle video izliyorsunuz ne içiyorsunuz anlamadım
|Recep "HEY" Kulan.
Aparat güzelmiş. Kablosuz şarj da destekleseydi, sadece şu anki amaçla almak isteyenler değil pek çok kişi alırdı diye düşünüyorum ama neyse. Sanıyorum bir üst modeline koyarlar dediğiniz gibi...
Çok ucuz sanki o kripton denen kart, üstüne bir de kit i haricen paralı satıyor.
Z87 ROG kartlarını 1000 Lira üstü sattığı yetmezmiş gibi.