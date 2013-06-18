ASUS Gryphon Z87 Anakart ve Haswell ile gelen yenilikler

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Bu videomuzda ASUS Türkiye Ürün Müdürü Recep Kulan ile birlikte ASUS'un yeni Z87 anakartı Gryphon'u ve Haswell işlemciler ile birlikte hayatımıza girecek olan yenilikleri konuşuyoruz.