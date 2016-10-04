ASUS Rog Swift PG348Q 21:9 kavisli monitör inceleme "En iyi oyuncu monitörünü arayanlara özel"

ASUS'un oyuncuların istekleri göz önüne alınarak geliştirdiği 34" kavisli 21:9 oyuncu monitörü Rog Swift PG348Q, şu ana kadar test ettiklerimiz içinde en iyisi.

Çok az monitör gördüğünüz ilk anda sahip olma arzusu uyandırır. 100Hz tazeleme oranına sahip Nvidia G-Sync destekli kavisli IPS paneli, 34” 21:9 ultra geniş görüş alanı ve 3440x1440 piksel çözünürlüğü ile Rog Swift PG348Q bunlardan bir tanesi.





Bir oyuncu monitörü diyoruz fakat Rog Swift’in paneli profesyonellerin ihtiyaç duyabilecekleri özellikleri de karşılıyor. 34" mat Bir oyuncu monitörü diyoruz fakat Rog Swift’in paneli profesyonellerin ihtiyaç duyabilecekleri özellikleri de karşılıyor. 34" mat 21:9 kavisli panelin griden griye tepki süresi ise 5 ms.

100Hz IPS panel, sRGB renk paletini %100 oranında kapsıyor ve 10bit yani 1 miyarın üzerinde renk gösterme kabiliyetine sahip. Standart oyuncu monitörleriyle karşılaştırdığımızda 67 kat daha fazla renk görebileceğimiz anlamına geliyor.



IPS panellerin bir diğer avantajı geniş görüş açıları da Rog Swift’in artılarından biri.

21:9 kavisli monitör inceleme "En iyi oyuncu monitörünü arayanlara özel""> Tam Boyutta Gör



ASUS, Rog Swift’in tasarımı üzerinde çok mesai harcamış. Zarif hatlara sahip monitörün arka kısmı da en az önü kadar havalı. Giriş çıkış portlarını gizleyen kapak bütünlüğü koruyor. Giriş çıkış portu demişken monitör üzerinde 1 HDMI 1 tane de DisplayPort yer alıyor. Ses için üzerindeki her biri 2W çıkış gücüne sahip stereo hoparlörü kullanabileceğiniz gibi kulaklık çıkışı üzerinden de ses almak mümkün. ASUS, Rog Swift’in tasarımı üzerinde çok mesai harcamış. Zarif hatlara sahip monitörün arka kısmı da en az önü kadar havalı. Giriş çıkış portlarını gizleyen kapak bütünlüğü koruyor. Giriş çıkış portu demişken monitör üzerinde 1 HDMI 1 tane de DisplayPort yer alıyor. Ses için üzerindeki her biri 2W çıkış gücüne sahip stereo hoparlörü kullanabileceğiniz gibi kulaklık çıkışı üzerinden de ses almak mümkün.

21:9 kavisli monitör inceleme "En iyi oyuncu monitörünü arayanlara özel""> Tam Boyutta Gör



USB 3.0 hub özelliği de bulunan monitör üzerinde 4 adet USB 3.0 portu yer alıyor böylece çevre bileşenlerini bağlamak için kasa arkasına uzanmanız gerekmiyor. USB 3.0 hub özelliği de bulunan monitör üzerinde 4 adet USB 3.0 portu yer alıyor böylece çevre bileşenlerini bağlamak için kasa arkasına uzanmanız gerekmiyor.

21:9 kavisli monitör inceleme "En iyi oyuncu monitörünü arayanlara özel""> Tam Boyutta Gör



Rog Swift’in güç ihtiyacı ise 120W güç verebilen 19V’luk bir adaptör ile sağlanıyor.



Tasarımda özel noktalardan biri de isteğe göre ışık şiddeti ayarlanabilen veya kapatılabilen ASUS ROG logosu holagromı. Monitör altına yerleştirilen mini bir projeksiyon sistemi, logoyu masaya yansıtarak ortama ayrı bir hava katıyor. Rog Swift’in güç ihtiyacı ise 120W güç verebilen 19V’luk bir adaptör ile sağlanıyor.Tasarımda özel noktalardan biri de isteğe göre ışık şiddeti ayarlanabilen veya kapatılabilen ASUS ROG logosu holagromı. Monitör altına yerleştirilen mini bir projeksiyon sistemi, logoyu masaya yansıtarak ortama ayrı bir hava katıyor.

21:9 kavisli monitör inceleme "En iyi oyuncu monitörünü arayanlara özel""> Tam Boyutta Gör



Monitör her yeri gibi ayakları da tasarımsal açıdan çok güzel görünüyorlar ve monitörü tutan mekanizma pan,tilt ve yükseklik ayarı gibi bütün ergonomi ayarlarına izin veriyor. Monitör her yeri gibi ayakları da tasarımsal açıdan çok güzel görünüyorlar ve monitörü tutan mekanizma pan,tilt ve yükseklik ayarı gibi bütün ergonomi ayarlarına izin veriyor.

21:9 kavisli monitör inceleme "En iyi oyuncu monitörünü arayanlara özel""> Tam Boyutta Gör



Tüm kontrollerini sol çerçevenin alt arka kısmına gizlenmiş olan mini bir kontrol kolu ile yapabildiğimiz monitörün anlaşılır bir menü sistemi var. Tüm kontrollerini sol çerçevenin alt arka kısmına gizlenmiş olan mini bir kontrol kolu ile yapabildiğimiz monitörün anlaşılır bir menü sistemi var.

21:9 kavisli monitör inceleme "En iyi oyuncu monitörünü arayanlara özel""> Tam Boyutta Gör



Burada ön tanımlı ayarlar olarak Manzara, Yarış, RTS, RPG, FPS ve sRGB modlarını görüyoruz. Her seçenek monitörün gösterebildiği renk çeşitliğliği, parlaklık ve kontrast gibi değerlerinde farklılık yaratıyor.



Yeni nesil ASUS monitörlerin hepsinde yer alan mavi ışık filtresine ASUS Rog Swift üzerinde de yer verilmiş. Böylece gece çalışırken ışığın yarattığı negatif etki en aza indiriliyor. Burada ön tanımlı ayarlar olarak Manzara, Yarış, RTS, RPG, FPS ve sRGB modlarını görüyoruz. Her seçenek monitörün gösterebildiği renk çeşitliğliği, parlaklık ve kontrast gibi değerlerinde farklılık yaratıyor.Yeni nesil ASUS monitörlerin hepsinde yer alan mavi ışık filtresine ASUS Rog Swift üzerinde de yer verilmiş. Böylece gece çalışırken ışığın yarattığı negatif etki en aza indiriliyor.

21:9 kavisli monitör inceleme "En iyi oyuncu monitörünü arayanlara özel""> Tam Boyutta Gör



Menüde özellikle FPS ve TPS oyunları için ekrana harici bir nişangah noktası yerleştirme seçeneği de bulunuyor. Böylece keskin nişancı tüfeği gibi hassas nişan modunda nişangahı görünmeyen silahlar için bu modu aktif ederek oyunlarda ekstra avantaj kazanmanız mümkün.



Zamanlayıcı ve Monitörün tazeleme oranını gösteren FPS sayıcı gibi eklentiler de yine kullanıcının seçimine bağlı olarak ekranda görüntülenebiliyor.



Menüden değiştirilebildiği gibi kontrol kumandası altına konumlanan tuş yardımıyla da hızlıca monitörün tazeleme oranını değiştirebiliyorsunuz.



Arkadaki tuşlara bastığınız anda ekranda neyi değiştirecekleri beliriyor ve kontrol oldukça kolaylaşıyor.



Nvidia’nın Gsync teknolojisine de destek veren monitör nvidia ekran kartlarıyla kullanıldığında perfomans kaybı yaşanmadan vSync etkisi sunabiliyor ve yırtılmaları görmediğiniz daha akıcı bir oyun deneyimi yaşıyorsunuz. Menüde özellikle FPS ve TPS oyunları için ekrana harici bir nişangah noktası yerleştirme seçeneği de bulunuyor. Böylece keskin nişancı tüfeği gibi hassas nişan modunda nişangahı görünmeyen silahlar için bu modu aktif ederek oyunlarda ekstra avantaj kazanmanız mümkün.Zamanlayıcı ve Monitörün tazeleme oranını gösteren FPS sayıcı gibi eklentiler de yine kullanıcının seçimine bağlı olarak ekranda görüntülenebiliyor.Menüden değiştirilebildiği gibi kontrol kumandası altına konumlanan tuş yardımıyla da hızlıca monitörün tazeleme oranını değiştirebiliyorsunuz.Arkadaki tuşlara bastığınız anda ekranda neyi değiştirecekleri beliriyor ve kontrol oldukça kolaylaşıyor.Nvidia’nın Gsync teknolojisine de destek veren monitör nvidia ekran kartlarıyla kullanıldığında perfomans kaybı yaşanmadan vSync etkisi sunabiliyor ve yırtılmaları görmediğiniz daha akıcı bir oyun deneyimi yaşıyorsunuz.

21:9 kavisli monitör inceleme "En iyi oyuncu monitörünü arayanlara özel""> Tam Boyutta Gör



Monitörün teknik ve fiziksel detayları ardından test sonuçlarına geçelim. Monitörün gösterebildiği renk derinliği testinde ASUS’un iddiasının fazlasıyla doğru olduğu görüyoruz. Zira monitör sRGB renk paletinden fazlasını kapsıyor.



Adobe RGB’de ise %70 üzerinde bir başarım sergilediğini görüyoruz. Monitörün teknik ve fiziksel detayları ardından test sonuçlarına geçelim. Monitörün gösterebildiği renk derinliği testinde ASUS’un iddiasının fazlasıyla doğru olduğu görüyoruz. Zira monitör sRGB renk paletinden fazlasını kapsıyor.Adobe RGB’de ise %70 üzerinde bir başarım sergilediğini görüyoruz.

21:9 kavisli monitör inceleme "En iyi oyuncu monitörünü arayanlara özel""> Tam Boyutta Gör



Köşelerden aydınlatılan panellerin kaçınılmaz sonu olarak ekran parlaklık haritası yer yer değişiklik gösteriyor. Fakat tablonun kabul edilebilir olduğunu söyleyebiliriz. Köşelerden aydınlatılan panellerin kaçınılmaz sonu olarak ekran parlaklık haritası yer yer değişiklik gösteriyor. Fakat tablonun kabul edilebilir olduğunu söyleyebiliriz.

21:9 kavisli monitör inceleme "En iyi oyuncu monitörünü arayanlara özel""> Tam Boyutta Gör

Kontrast testlerinde firmanın belirttiği değerin altında bir kontrast değeri ölçüyoruz. Gösterebildiği maksimum parlaklık düzeyi ise direkt güneş ışığını yenecek düzeyde olmasa da kapalı ortam için yeterli denebilir. Kontrast testlerinde firmanın belirttiği değerin altında bir kontrast değeri ölçüyoruz. Gösterebildiği maksimum parlaklık düzeyi ise direkt güneş ışığını yenecek düzeyde olmasa da kapalı ortam için yeterli denebilir.

Detaylı görüş açısı testlerimizde ise IPS panelin getirisi olarak monitör yüksek başarım sergiliyor. Dik açılarda dahi ışık ve renklerde kayda değer değişimler gözlemiyoruz.

21:9 kavisli monitör inceleme "En iyi oyuncu monitörünü arayanlara özel""> Tam Boyutta Gör



Güç tüketim testlerimizde ise 55W ile 65W arasında dalgalanan bir grafik sergiledi.



Şimdi biraz oyun oynayalım daha sonrasında ise monitörün performans üzerindeki etkilerine bakalım. Güç tüketim testlerimizde ise 55W ile 65W arasında dalgalanan bir grafik sergiledi.Şimdi biraz oyun oynayalım daha sonrasında ise monitörün performans üzerindeki etkilerine bakalım.

21:9 kavisli monitör inceleme "En iyi oyuncu monitörünü arayanlara özel""> Tam Boyutta Gör



bir monitörle özellikle derinliği hissedebildiğiniz kavisli bir modelle oyun oynarken sanal gerçeklik kaskı takıyor gibi hissediyorsunuz. 21:9 bir monitörle özellikle derinliği hissedebildiğiniz kavisli bir modelle oyun oynarken sanal gerçeklik kaskı takıyor gibi hissediyorsunuz.



Gözünüzün görebileceği her alanda oyunu görüyorsunuz ve standarttan daha fazla alan görebiliyor olmak gerçekten etkileyici bir deneyim.



bir monitörden



Tabi ekstra görülebilir alan ekstra performans gerekliliği anlamına da geliyor. Full HD’den WHD yani 3440x1440’a geçtiğinizde oluşan performans farkı oldukça ciddi düzeyde. Gözünüzün görebileceği her alanda oyunu görüyorsunuz ve standarttan daha fazla alan görebiliyor olmak gerçekten etkileyici bir deneyim. 16:9 bir monitörden 21:9 bir monitöre geçme deneyimini kıyaslayacak olursak yeni bir ekran kartı aldığınızda yaşadığınız hissiyatın çok ötesinde diyebilirim. Zira bunda daha önce görmediğiniz noktaları görmeye başlıyorsunuz.Tabi ekstra görülebilir alan ekstra performans gerekliliği anlamına da geliyor. Full HD’den WHD yani 3440x1440’a geçtiğinizde oluşan performans farkı oldukça ciddi düzeyde.

21:9 kavisli monitör inceleme "En iyi oyuncu monitörünü arayanlara özel""> Tam Boyutta Gör



Bu tip bir monitörün hakkını verebilmek için nvidia tarafında en az 1070, AMD tarafında da RX 480 veya 2 tane RX 480’e ihtiyacınız var.



Oyunlar dışında bu monitörle video işlerken veya webde gezerken nasıl oluyor merak ediyorsanız Bu tip bir monitörün hakkını verebilmek için nvidia tarafında en az 1070, AMD tarafında da RX 480 veya 2 tane RX 480’e ihtiyacınız var.Oyunlar dışında bu monitörle video işlerken veya webde gezerken nasıl oluyor merak ediyorsanız 21:9 ile WEB’de gezmek, tarayıcıyı tam ekran yaptığınızda sitelerden soğumanıza neden olabilir zira web siteleri 21:9 monitörlere hazır değiller. Bu yüzden aynı anda 2 tarayıcı görüntülemek çok daha iyi olacaktır.

21:9 kavisli monitör inceleme "En iyi oyuncu monitörünü arayanlara özel""> Tam Boyutta Gör



Bir dökümanla çalışırken ya da notlar çıkartırken tek bir



Photoshop veya premiere gibi programlarla çalışırken sıkıntı şu ki kafanızı çevirmek zorunda kalıyorsunuz. Bir menü şurada biri burada derken kendinizi sürekli bir sağa bir sola bakarken buluyorsunuz. Bir dökümanla çalışırken ya da notlar çıkartırken tek bir 21:9 monitörü 2 monitör gibi kullanabiliyorsunuz. İşinizi oldukça fazla hızlandırıyor.Photoshop veya premiere gibi programlarla çalışırken sıkıntı şu ki kafanızı çevirmek zorunda kalıyorsunuz. Bir menü şurada biri burada derken kendinizi sürekli bir sağa bir sola bakarken buluyorsunuz.

21:9 kavisli monitör inceleme "En iyi oyuncu monitörünü arayanlara özel""> Tam Boyutta Gör



Çalışma alanının ferahlığı açısından mükemmel ama bana sorarsanız bu tip uygulamalar için çift monitör düzeni daha iyi zira önünüzdeki



bir monitörde film izlerken eğer film Çalışma alanının ferahlığı açısından mükemmel ama bana sorarsanız bu tip uygulamalar için çift monitör düzeni daha iyi zira önünüzdeki 16:9 monitörde odaklanmanız gereken şeyler dururken diğerine daha az kullandıklarınızı taşıyaran kafanızı daha az döndürmek zorunda kalıyorsunuz. 21:9 bir monitörde film izlerken eğer film 21:9 formatlı ise muhteşem bir deneyim yaşıyorsunuz. Fakat film 16:9 formatlı ise bu deneyim biraz törpüleniyor zira altta üstte değil de sağda solda siyah bant görüyorsunuz. Katlanılamayacak bir şey değil açıkçası.

21:9 kavisli monitör inceleme "En iyi oyuncu monitörünü arayanlara özel""> Tam Boyutta Gör



Oyun konsolu bağladığızda ise yine sağda solda bantlar eşliğinde oyun oynuyorsunuz. Fakat şunu söylemek gerek Rog Swift aslen safkan bir PC monitörü yani konsol işi olmuyor değil ama biraz sırıtıyor. Oyun konsolu bağladığızda ise yine sağda solda bantlar eşliğinde oyun oynuyorsunuz. Fakat şunu söylemek gerek Rog Swift aslen safkan bir PC monitörü yani konsol işi olmuyor değil ama biraz sırıtıyor.

21:9 kavisli monitör inceleme "En iyi oyuncu monitörünü arayanlara özel""> Tam Boyutta Gör



ASUS Rog Swift PG348Q’u genel hatlarıyla değerlendirmem gerekirse, monitör her açıdan kendine aşık ediyor. Tam bir arzu nesnesi olmuş. Her açıdan mükemmel bir monitör. Böylesi bir canavar varken 3’lü monitör düzenleri gereksiz bir hal alıyor.



Ne yazık ki fiyatı pahalı. Teknoloji dünyasında her güzel şeyde olduğu gibi Asus Rog Swift için de fazlaca para vermeniz gerekiyor. Sadece monitörü almak da yetmiyor bu çözünürlüğün hakkını verebilmek için iyi bir ekran kartına kısaca iyi bir sisteme de ihtiyacınız var.



Ama her şeyin en iyisine sahip olma şansına sahip biriyseniz oyun sisteminiz için başka alternatif aramayın derim. Gidin ve alın.









ASUS Rog Swift PG348Q’u genel hatlarıyla değerlendirmem gerekirse, monitör her açıdan kendine aşık ediyor. Tam bir arzu nesnesi olmuş. Her açıdan mükemmel bir monitör. Böylesi bir canavar varken 3’lü monitör düzenleri gereksiz bir hal alıyor.Ne yazık ki fiyatı pahalı. Teknoloji dünyasında her güzel şeyde olduğu gibi Asus Rog Swift için de fazlaca para vermeniz gerekiyor. Sadece monitörü almak da yetmiyor bu çözünürlüğün hakkını verebilmek için iyi bir ekran kartına kısaca iyi bir sisteme de ihtiyacınız var.Ama her şeyin en iyisine sahip olma şansına sahip biriyseniz oyun sisteminiz için başka alternatif aramayın derim. Gidin ve alın.