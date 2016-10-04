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ASUS Rog Swift PG348Q 21:9 kavisli monitör inceleme "En iyi oyuncu monitörünü arayanlara özel"

2 yıl
28,8b
1
Monitör
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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ASUS'un oyuncuların istekleri göz önüne alınarak geliştirdiği 34" kavisli 21:9 oyuncu monitörü Rog Swift PG348Q, şu ana kadar test ettiklerimiz içinde en iyisi.
ASUS Rog Swift PG348Q <a href=21:9 kavisli monitör inceleme "En iyi oyuncu monitörünü arayanlara özel"">
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Çok az monitör gördüğünüz ilk anda sahip olma arzusu uyandırır. 100Hz tazeleme oranına sahip Nvidia G-Sync destekli kavisli IPS paneli, 34” 21:9 ultra geniş görüş alanı ve 3440x1440 piksel çözünürlüğü ile Rog Swift PG348Q bunlardan bir tanesi.


Bir oyuncu monitörü diyoruz fakat Rog Swift’in paneli profesyonellerin ihtiyaç duyabilecekleri özellikleri de karşılıyor. 34" mat 21:9 kavisli panelin griden griye tepki süresi ise 5 ms.
ASUS Rog Swift PG348Q <a href=21:9 kavisli monitör inceleme "En iyi oyuncu monitörünü arayanlara özel"">
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100Hz IPS panel, sRGB renk paletini %100 oranında kapsıyor ve 10bit yani 1 miyarın üzerinde renk gösterme kabiliyetine sahip. Standart oyuncu monitörleriyle karşılaştırdığımızda 67 kat daha fazla renk görebileceğimiz anlamına geliyor.

IPS panellerin bir diğer avantajı geniş görüş açıları da Rog Swift’in artılarından biri.
ASUS Rog Swift PG348Q <a href=21:9 kavisli monitör inceleme "En iyi oyuncu monitörünü arayanlara özel"">
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ASUS, Rog Swift’in tasarımı üzerinde çok mesai harcamış. Zarif hatlara sahip monitörün arka kısmı da en az önü kadar havalı. Giriş çıkış portlarını gizleyen kapak bütünlüğü koruyor. Giriş çıkış portu demişken monitör üzerinde 1 HDMI 1 tane de DisplayPort yer alıyor. Ses için üzerindeki her biri 2W çıkış gücüne sahip stereo hoparlörü kullanabileceğiniz gibi kulaklık çıkışı üzerinden de ses almak mümkün.
ASUS Rog Swift PG348Q <a href=21:9 kavisli monitör inceleme "En iyi oyuncu monitörünü arayanlara özel"">
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USB 3.0 hub özelliği de bulunan monitör üzerinde 4 adet USB 3.0 portu yer alıyor böylece çevre bileşenlerini bağlamak için kasa arkasına uzanmanız gerekmiyor.
ASUS Rog Swift PG348Q <a href=21:9 kavisli monitör inceleme "En iyi oyuncu monitörünü arayanlara özel"">
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Rog Swift’in güç ihtiyacı ise 120W güç verebilen 19V’luk bir adaptör ile sağlanıyor.

Tasarımda özel noktalardan biri de isteğe göre ışık şiddeti ayarlanabilen veya kapatılabilen ASUS ROG logosu holagromı. Monitör altına yerleştirilen mini bir projeksiyon sistemi, logoyu masaya yansıtarak ortama ayrı bir hava katıyor.
ASUS Rog Swift PG348Q <a href=21:9 kavisli monitör inceleme "En iyi oyuncu monitörünü arayanlara özel"">
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Monitör her yeri gibi ayakları da tasarımsal açıdan çok güzel görünüyorlar ve monitörü tutan mekanizma pan,tilt ve yükseklik ayarı gibi bütün ergonomi ayarlarına izin veriyor.
ASUS Rog Swift PG348Q <a href=21:9 kavisli monitör inceleme "En iyi oyuncu monitörünü arayanlara özel"">
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Tüm kontrollerini sol çerçevenin alt arka kısmına gizlenmiş olan mini bir kontrol kolu ile yapabildiğimiz monitörün anlaşılır bir menü sistemi var.
ASUS Rog Swift PG348Q <a href=21:9 kavisli monitör inceleme "En iyi oyuncu monitörünü arayanlara özel"">
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Burada ön tanımlı ayarlar olarak Manzara, Yarış, RTS, RPG, FPS ve sRGB modlarını görüyoruz. Her seçenek monitörün gösterebildiği renk çeşitliğliği, parlaklık ve kontrast gibi değerlerinde farklılık yaratıyor.

Yeni nesil ASUS monitörlerin hepsinde yer alan mavi ışık filtresine ASUS Rog Swift üzerinde de yer verilmiş. Böylece gece çalışırken ışığın yarattığı negatif etki en aza indiriliyor.
ASUS Rog Swift PG348Q <a href=21:9 kavisli monitör inceleme "En iyi oyuncu monitörünü arayanlara özel"">
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Menüde özellikle FPS ve TPS oyunları için ekrana harici bir nişangah noktası yerleştirme seçeneği de bulunuyor. Böylece keskin nişancı tüfeği gibi hassas nişan modunda nişangahı görünmeyen silahlar için bu modu aktif ederek oyunlarda ekstra avantaj kazanmanız mümkün.

Zamanlayıcı ve Monitörün tazeleme oranını gösteren FPS sayıcı gibi eklentiler de yine kullanıcının seçimine bağlı olarak ekranda görüntülenebiliyor.

Menüden değiştirilebildiği gibi kontrol kumandası altına konumlanan tuş yardımıyla da hızlıca monitörün tazeleme oranını değiştirebiliyorsunuz.

Arkadaki tuşlara bastığınız anda ekranda neyi değiştirecekleri beliriyor ve kontrol oldukça kolaylaşıyor.

Nvidia’nın Gsync teknolojisine de destek veren monitör nvidia ekran kartlarıyla kullanıldığında perfomans kaybı yaşanmadan vSync etkisi sunabiliyor ve yırtılmaları görmediğiniz daha akıcı bir oyun deneyimi yaşıyorsunuz.
ASUS Rog Swift PG348Q <a href=21:9 kavisli monitör inceleme "En iyi oyuncu monitörünü arayanlara özel"">
Tam Boyutta Gör


Monitörün teknik ve fiziksel detayları ardından test sonuçlarına geçelim. Monitörün gösterebildiği renk derinliği testinde ASUS’un iddiasının fazlasıyla doğru olduğu görüyoruz. Zira monitör sRGB renk paletinden fazlasını kapsıyor.

Adobe RGB’de ise %70 üzerinde bir başarım sergilediğini görüyoruz.
ASUS Rog Swift PG348Q <a href=21:9 kavisli monitör inceleme "En iyi oyuncu monitörünü arayanlara özel"">
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Köşelerden aydınlatılan panellerin kaçınılmaz sonu olarak ekran parlaklık haritası yer yer değişiklik gösteriyor. Fakat tablonun kabul edilebilir olduğunu söyleyebiliriz.
ASUS Rog Swift PG348Q <a href=21:9 kavisli monitör inceleme "En iyi oyuncu monitörünü arayanlara özel"">
Tam Boyutta Gör
 
ASUS Rog Swift PG348Q <a href=21:9 kavisli monitör inceleme "En iyi oyuncu monitörünü arayanlara özel"">
Tam Boyutta Gör

Kontrast testlerinde firmanın belirttiği değerin altında bir kontrast değeri ölçüyoruz. Gösterebildiği maksimum parlaklık düzeyi ise direkt güneş ışığını yenecek düzeyde olmasa da kapalı ortam için yeterli denebilir.
ASUS Rog Swift PG348Q <a href=21:9 kavisli monitör inceleme "En iyi oyuncu monitörünü arayanlara özel"">
Tam Boyutta Gör
 
Detaylı görüş açısı testlerimizde ise IPS panelin getirisi olarak monitör yüksek başarım sergiliyor. Dik açılarda dahi ışık ve renklerde kayda değer değişimler gözlemiyoruz.
ASUS Rog Swift PG348Q <a href=21:9 kavisli monitör inceleme "En iyi oyuncu monitörünü arayanlara özel"">
Tam Boyutta Gör


Güç tüketim testlerimizde ise 55W ile 65W arasında dalgalanan bir grafik sergiledi.

Şimdi biraz oyun oynayalım daha sonrasında ise monitörün performans üzerindeki etkilerine bakalım.
ASUS Rog Swift PG348Q <a href=21:9 kavisli monitör inceleme "En iyi oyuncu monitörünü arayanlara özel"">
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21:9 bir monitörle özellikle derinliği hissedebildiğiniz kavisli bir modelle oyun oynarken sanal gerçeklik kaskı takıyor gibi hissediyorsunuz.
ASUS Rog Swift PG348Q <a href=21:9 kavisli monitör inceleme "En iyi oyuncu monitörünü arayanlara özel"">
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Gözünüzün görebileceği her alanda oyunu görüyorsunuz ve standarttan daha fazla alan görebiliyor olmak gerçekten etkileyici bir deneyim.

16:9 bir monitörden 21:9 bir monitöre geçme deneyimini kıyaslayacak olursak yeni bir ekran kartı aldığınızda yaşadığınız hissiyatın çok ötesinde diyebilirim. Zira bunda daha önce görmediğiniz noktaları görmeye başlıyorsunuz.

Tabi ekstra görülebilir alan ekstra performans gerekliliği anlamına da geliyor. Full HD’den WHD yani 3440x1440’a geçtiğinizde oluşan performans farkı oldukça ciddi düzeyde.
ASUS Rog Swift PG348Q <a href=21:9 kavisli monitör inceleme "En iyi oyuncu monitörünü arayanlara özel"">
Tam Boyutta Gör


Bu tip bir monitörün hakkını verebilmek için nvidia tarafında en az 1070, AMD tarafında da RX 480 veya 2 tane RX 480’e ihtiyacınız var.

Oyunlar dışında bu monitörle video işlerken veya webde gezerken nasıl oluyor merak ediyorsanız 21:9 ile WEB’de gezmek, tarayıcıyı tam ekran yaptığınızda sitelerden soğumanıza neden olabilir zira web siteleri 21:9 monitörlere hazır değiller. Bu yüzden aynı anda 2 tarayıcı görüntülemek çok daha iyi olacaktır.
ASUS Rog Swift PG348Q <a href=21:9 kavisli monitör inceleme "En iyi oyuncu monitörünü arayanlara özel"">
Tam Boyutta Gör


Bir dökümanla çalışırken ya da notlar çıkartırken tek bir 21:9 monitörü 2 monitör gibi kullanabiliyorsunuz. İşinizi oldukça fazla hızlandırıyor.

Photoshop veya premiere gibi programlarla çalışırken sıkıntı şu ki kafanızı çevirmek zorunda kalıyorsunuz. Bir menü şurada biri burada derken kendinizi sürekli bir sağa bir sola bakarken buluyorsunuz.
ASUS Rog Swift PG348Q <a href=21:9 kavisli monitör inceleme "En iyi oyuncu monitörünü arayanlara özel"">
Tam Boyutta Gör


Çalışma alanının ferahlığı açısından mükemmel ama bana sorarsanız bu tip uygulamalar için çift monitör düzeni daha iyi zira önünüzdeki 16:9 monitörde odaklanmanız gereken şeyler dururken diğerine daha az kullandıklarınızı taşıyaran kafanızı daha az döndürmek zorunda kalıyorsunuz.

21:9 bir monitörde film izlerken eğer film 21:9 formatlı ise muhteşem bir deneyim yaşıyorsunuz. Fakat film 16:9 formatlı ise bu deneyim biraz törpüleniyor zira altta üstte değil de sağda solda siyah bant görüyorsunuz. Katlanılamayacak bir şey değil açıkçası.
ASUS Rog Swift PG348Q <a href=21:9 kavisli monitör inceleme "En iyi oyuncu monitörünü arayanlara özel"">
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Oyun konsolu bağladığızda ise yine sağda solda bantlar eşliğinde oyun oynuyorsunuz. Fakat şunu söylemek gerek Rog Swift aslen safkan bir PC monitörü yani konsol işi olmuyor değil ama biraz sırıtıyor.
ASUS Rog Swift PG348Q <a href=21:9 kavisli monitör inceleme "En iyi oyuncu monitörünü arayanlara özel"">
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ASUS Rog Swift PG348Q’u genel hatlarıyla değerlendirmem gerekirse, monitör her açıdan kendine aşık ediyor. Tam bir arzu nesnesi olmuş. Her açıdan mükemmel bir monitör. Böylesi bir canavar varken 3’lü monitör düzenleri gereksiz bir hal alıyor.

Ne yazık ki fiyatı pahalı. Teknoloji dünyasında her güzel şeyde olduğu gibi Asus Rog Swift için de fazlaca para vermeniz gerekiyor. Sadece monitörü almak da yetmiyor bu çözünürlüğün hakkını verebilmek için iyi bir ekran kartına kısaca iyi bir sisteme de ihtiyacınız var.

Ama her şeyin en iyisine sahip olma şansına sahip biriyseniz oyun sisteminiz için başka alternatif aramayın derim. Gidin ve alın.




 

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Speed-Step 2 yıl en beğenilen CaBr2
CaBr2

Tamam benim de ağzım sulandı ama salyalarını gördüm be abi :D

İncelemeyi yaparken ben


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CaBr2Tamam benim de ağzım sulandı ama salyalarını gördüm be abi :Dİncelemeyi yaparken ben
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Barni Moloztaş 2 yıl
Ben bunu odama koysam hareket edecek yer kalmaz
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H34RTL3SS 2 yıl
kaç dönüm tarla satmamız lazım
1 Yanıt Yanıtla +7
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rampy 1 yıl
Arkadaşlar bende Asus R9 390X ekran kartı var. Önerir misiniz bu monitörü.
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*GameOver* 2 yıl
Abi çok iyiymiş
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Maxıs 2 yıl
AMD tarafında RX 480 denmiş lakin bu monitörde imkansız ve ötesi , AMD tarafında ancak R9 Fury X kaldırır oda vram sıkıntısı olmassa zira 4 GB vram 4 K için genelde yetersiz.

Not : Yüksek ayarlar için geçerli dediklerim zira 4 K çıktım ayarları düşüğe aldım mantıksız olur.
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S1NAGER 2 yıl
5000 liraya monitör. Kasaya ihtiyac duymadan oyunlari oynatiyor galiba.
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StreamRolleR 2 yıl
Öldü vurmayin artik
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cabriyo 2 yıl
ortada bir aldatmaca var. bu monitör 34" değil. 27" monitörün yandan uzatılmışı. rakamlarla aldatılma var ortada.

açıkçası 32" led tv kullanan ben 34" 20/9 formatından hiç etkilenmedim. gittim vatanda aldım elime metreyi ölçtüm biçtim 34" monitör ile 27" monitör aynı yükseklikte. yani 34" diye aldığınız monitörde 27" ile aynı görüntü var hiçbir şekilde daha büyük görüntü yok. oyun menüleri internet sayfaları filimler aynı boyda. ayrıca ille alınacaksa benq35" çok daha iyi bir seçenek. bu monitörlerin tek avantajı kavisli olması. kavissiz alanın gözlerine Allah yardım etsin. sadece yandan uzatılmış bir 27" monitöre 3-5bin lira vermek turnuva derecesinde pro değilse bence gereksiz, hemde mat panel.. :S şu bilgisayar monitörlerinde panelleri bir türlü geliştiremediler. en iyi 32" led tv 1500tlyi geçmez. üstelik parlak panelli var. gsync vs bir teknoloji çıkarıp isim takıyorlar, akıcıymış bilmemneymiş... sonra sanki bizim o teknolojiye ihtiyacımız varmış gibi algı oluşturuyorlar. sonra millete 32" kocaman led tv ekran parasına küçücük 24" mat ekran aldırıyorlar.
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Hobar 2 yıl cabriyo
cabriyo

ortada bir aldatmaca var. bu monitör 34" değil. 27" monitörün yandan uzatılmışı. rakamlarla aldatılma var ortada.

açıkçası 32" led tv kullanan ben 34" 20/9 formatından hiç etkilenmedim. gittim vatanda aldım elime metreyi ölçtüm biçtim 34" monitör ile 27" monitör aynı yükseklikte. yani 34" diye aldığınız monitörde 27" ile aynı görüntü var hiçbir şekilde daha büyük görüntü yok. oyun menüleri internet sayfaları filimler aynı boyda. ayrıca ille alınacaksa benq35" çok daha iyi bir seçenek. bu monitörlerin tek avantajı kavisli olması. kavissiz alanın gözlerine Allah yardım etsin. sadece yandan uzatılmış bir 27" monitöre 3-5bin lira vermek turnuva derecesinde pro değilse bence gereksiz, hemde mat panel.. :S şu bilgisayar monitörlerinde panelleri bir türlü geliştiremediler. en iyi 32" led tv 1500tlyi geçmez. üstelik parlak panelli var. gsync vs bir teknoloji çıkarıp isim takıyorlar, akıcıymış bilmemneymiş... sonra sanki bizim o teknolojiye ihtiyacımız varmış gibi algı oluşturuyorlar. sonra millete 32" kocaman led tv ekran parasına küçücük 24" mat ekran aldırıyorlar.

Ancak bu kadar saçmalanabilirdi
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BosnakBulut 2 yıl cabriyo
cabriyo

ortada bir aldatmaca var. bu monitör 34" değil. 27" monitörün yandan uzatılmışı. rakamlarla aldatılma var ortada.

açıkçası 32" led tv kullanan ben 34" 20/9 formatından hiç etkilenmedim. gittim vatanda aldım elime metreyi ölçtüm biçtim 34" monitör ile 27" monitör aynı yükseklikte. yani 34" diye aldığınız monitörde 27" ile aynı görüntü var hiçbir şekilde daha büyük görüntü yok. oyun menüleri internet sayfaları filimler aynı boyda. ayrıca ille alınacaksa benq35" çok daha iyi bir seçenek. bu monitörlerin tek avantajı kavisli olması. kavissiz alanın gözlerine Allah yardım etsin. sadece yandan uzatılmış bir 27" monitöre 3-5bin lira vermek turnuva derecesinde pro değilse bence gereksiz, hemde mat panel.. :S şu bilgisayar monitörlerinde panelleri bir türlü geliştiremediler. en iyi 32" led tv 1500tlyi geçmez. üstelik parlak panelli var. gsync vs bir teknoloji çıkarıp isim takıyorlar, akıcıymış bilmemneymiş... sonra sanki bizim o teknolojiye ihtiyacımız varmış gibi algı oluşturuyorlar. sonra millete 32" kocaman led tv ekran parasına küçücük 24" mat ekran aldırıyorlar.

oof oof çook fenaa
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StreamRolleR 2 yıl cabriyo
cabriyo

ortada bir aldatmaca var. bu monitör 34" değil. 27" monitörün yandan uzatılmışı. rakamlarla aldatılma var ortada.

açıkçası 32" led tv kullanan ben 34" 20/9 formatından hiç etkilenmedim. gittim vatanda aldım elime metreyi ölçtüm biçtim 34" monitör ile 27" monitör aynı yükseklikte. yani 34" diye aldığınız monitörde 27" ile aynı görüntü var hiçbir şekilde daha büyük görüntü yok. oyun menüleri internet sayfaları filimler aynı boyda. ayrıca ille alınacaksa benq35" çok daha iyi bir seçenek. bu monitörlerin tek avantajı kavisli olması. kavissiz alanın gözlerine Allah yardım etsin. sadece yandan uzatılmış bir 27" monitöre 3-5bin lira vermek turnuva derecesinde pro değilse bence gereksiz, hemde mat panel.. :S şu bilgisayar monitörlerinde panelleri bir türlü geliştiremediler. en iyi 32" led tv 1500tlyi geçmez. üstelik parlak panelli var. gsync vs bir teknoloji çıkarıp isim takıyorlar, akıcıymış bilmemneymiş... sonra sanki bizim o teknolojiye ihtiyacımız varmış gibi algı oluşturuyorlar. sonra millete 32" kocaman led tv ekran parasına küçücük 24" mat ekran aldırıyorlar.

Allah sana bir gün G-SYNC ile normal bir panel karşılaştırması nasip etsin ne diyim,
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hasanart 2 yıl
İlk alanlardan biri olarak monitörden oldukça memnunum. Sadece 5ms olayını hızlı durumlarda fark ediyorsunuz TN panellere göre.GSYNC olması monitörün asıl pahalı olma nedeni yoksa 700 dolarlık bir monitör.
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TorukMactoo 2 yıl hasanart
Ah bi anlasalar hocam. Malesef.
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ugway 2 yıl
bunun biraz daha ekonomik versiyonu lg34uc98 kullanıyorum, çok keyifli. Umarım bir çok oyunun 21:9 desteği çıkar ve bu monitörler ulaşılabilir fiyatlara satın alınabilir. Allah arzu edenlere nasip etsin.

Film, oyun vs herşey çok güzel oluyor bence. Curve olayı için ise şöyle bir durum var, monitörün merkezinden baktığınızda kenarlara doğru bozulma/distorsion olmaması için bu boyutta monitörün curve olması şart. Eğer curve olmasaydı siz monitörün uçlarına monitörün merkezine olduğu gibi dik bir açıyla değil belki 85-88 derece açıyla bakardınız ve buda gözünüzün oradaki pikselleri bozuk görmesine yol açardı. İnsanın iki gözü olduğundan dolayı 16:9 form faktörünün belirli limitler içerisinde kalıp tıpkı 21:9 olması daha büyük bir 16:9 monitörden çok daha ergonomik oluyor.

4:3 -> 16:9 geçişi olduğu gibi sıra artık 16:9 -> 21:9 geçişinde olacak. Bunun iki temel sebeplerinden ilki yukarıda yazdığım ergonomi ikincisi ise monitör üreticilerin yeni bir pazar açarak satış rakamlarını artırması. 16:9 monitörler artık belli seviyelere ulaştı ve çok ucuzladı, yüksek kar oranı için yavaş yavaş yeni bir pazar ve talep oluşturulucak, o da 21:9 olur gibi. En başta çıkması gereken tee 60'lı yıllardan gelen 2.35:1 yani yaklaşık olarak 21:9 form faktörü olması gerekirdi.
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Portraitclub 2 yıl
Peki samsung lc24f390fhmxuf gaming freesync curved monitör alınır mı? Hem oyun hemde Photoshop için?
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isem 2 yıl
Her okuyan 1otl bıraksın şuraya..Başka türlü alamıcam...
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