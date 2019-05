ASUS Rog Swift PG348Q 21:9 kavisli monitör inceleme "En iyi oyuncu monitörünü arayanlara özel"

ASUS'un oyuncuların istekleri göz önüne alınarak geliştirdiği 34" kavisli 21:9 oyuncu monitörü Rog Swift PG348Q, şu ana kadar test ettiklerimiz içinde en iyisi.

100Hz IPS panel, sRGB renk paletini %100 oranında kapsıyor ve 10bit yani 1 miyarın üzerinde renk gösterme kabiliyetine sahip. Standart oyuncu monitörleriyle karşılaştırdığımızda 67 kat daha fazla renk görebileceğimiz anlamına geliyor.



IPS panellerin bir diğer avantajı geniş görüş açıları da Rog Swift’in artılarından biri.

Detaylı görüş açısı testlerimizde ise IPS panelin getirisi olarak monitör yüksek başarım sergiliyor. Dik açılarda dahi ışık ve renklerde kayda değer değişimler gözlemiyoruz.

ASUS Rog Swift PG348Q’u genel hatlarıyla değerlendirmem gerekirse, monitör her açıdan kendine aşık ediyor. Tam bir arzu nesnesi olmuş. Her açıdan mükemmel bir monitör. Böylesi bir canavar varken 3’lü monitör düzenleri gereksiz bir hal alıyor.Ne yazık ki fiyatı pahalı. Teknoloji dünyasında her güzel şeyde olduğu gibi Asus Rog Swift için de fazlaca para vermeniz gerekiyor. Sadece monitörü almak da yetmiyor bu çözünürlüğün hakkını verebilmek için iyi bir ekran kartına kısaca iyi bir sisteme de ihtiyacınız var.Ama her şeyin en iyisine sahip olma şansına sahip biriyseniz oyun sisteminiz için başka alternatif aramayın derim. Gidin ve alın.