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ASUS'tan Hız Tutkunlarına Özel Router "RT-AC66U 802.11AC" video inceleme

6 yıl
14,2b
1
Ağ Ürünleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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ASUS dendiğinde bir çoğumuzun aklına anakart ve ekran kartları geliyor olsa da firma dizüstü bilgisayarlardan, tabletlere ve cep telefonlarına kadar oldukça geniş bir yelpazede iddialı ürünler geliştiriyor.

Bu videomuzda ASUS'un yine iddialı olduğu bir konu Ağ Donanımları kategorisinden 802.11AC destekli kablosuz router'ı RT-AC66U'u inceliyoruz.


 

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sacrificeson 6 yıl en beğenilen
440TL =! :S
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DH Misafiri 3 yıl
ASUS'tan H?z Tutkunlar?na ?zel Router "RT-AC66U 802.11AC" video inceleme
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DH Misafiri 3 yıl
ASUS'tan H?z Tutkunlar?na ?zel Router "RT-AC66U 802.11AC" video inceleme
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volcano2K 5 yıl
AC68U ne zaman düşer türkiyeye acep??
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hey 5 yıl
fiyat pahalıevet ama cihaz özellikleri yanında hızı ile de şuan için birçok testte dünyanın en hızlısı
smallnetbuilder.com/...
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10u® 5 yıl
Arkadaşlar sonunda bugün routerı aldım bir hevesle pc ye bağladım hızlı kurulum ekranı çıktı herşey süper son adımda yeni firmware sürümü uyarısı çıktı oda başarılı sonuçlandı derken o beklenen an router açılmıyor. Asus Türkiyeyi aradım firmware sorunu olduğunu söylediler, geldiği gibi asusa gönderdim inşallah hallolur. Hevesim kursağımda kaldı.
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santanio 5 yıl
sculpneo
modemin 5ghz destekliyormu aynı şekilde laptopun wifisi 5ghz destekliyormu öncelikle buna bak, windowsda 300 mbit görürsün ama bu 300 mbit verecek anlamını taşımıyor özellikle 2.4ghz bantla kurmuşsan bağlantıyı. edit:şimdi baktım modeminde wifi adaptorunde 5ghz desteği var birde channel bandwith 40 mhz olarak ayarladığına emin ol. olmamasına imkan yok notebookdan nereye gönderiyorsun? hangi cihaz nasıl bağlı modeme kabloylamı wifi lemi?

QNAP TS-419P+ gigabit ile bağlı modeme aynı şekilde masaüstüde bağlı bunlar arasında 60-80mbyte ile aktarım yapabiliyor.laptopu ethernetten bağlayıncada aynı 60-80mbyte. Ama modemden yayına başlayınca çakılıp kalıyor. 40 mhz geniş banttan 5 ghz ye frekans aralıklarının tamamı denendi :) filtrelemede yok sistemde... yeni arayışlardayım anlayacağın :) Ben wireless adaptörden şüpheleniyorum açıkçası.
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Neo_123 5 yıl
Mesut Çevik arada bir kaç oda olmasına rağmen hala bağlantı hızı yüksek diyince güldüm :D Edimax'in 50 Tl'lik modemi ile alt kattan bile hızlı bir şekilde bağlanabiliyorum :D Hız testi bence 3-4 kat altta veya üstte yapılmalıydı diye düşünüyorum .
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Speed-Step 5 yıl Neo_123
Neo_123

Mesut Çevik arada bir kaç oda olmasına rağmen hala bağlantı hızı yüksek diyince güldüm :D Edimax'in 50 Tl'lik modemi ile alt kattan bile hızlı bir şekilde bağlanabiliyorum :D Hız testi bence 3-4 kat altta veya üstte yapılmalıydı diye düşünüyorum .

Merhaba,

İnternete bağlanmak ile dosya transfer etmek çok farklı şeylerdir. İnternete bağlanmak için 1Mbps hız dahi yeterli olabilirken dosyayı tatmin edici bir hız ile karşı taraftan alabilmek için 10Mbps ve üzeri hızlarda bağlantı gerekir.

Ek olarak internet bağlantısı kopma ve durmalara karşı optimize edilmiştir fakat video oynatımı veya dosya transferi sırasındaki kopma ve donmalar işlemin başarısızlık ile sonuçlanmasına neden olur :)

Kablosuz bağlantı bunun yanında binanın duvarları içindeki demir oranı, beton kalınlığı çevredeki kablosuz sinyallerin çokluğu gibi etkenlerden de bire bir etkilenmektedir. Bulunduğumuz ofisin içi ve çevresinin bir çok kablosuz modem ve benzeri frekans bandını meşgul eden cihaz ile dolu olduğu düşünüldüğünde sizin evde yaptığınız test ile bizim testimizin yakın uzak ilgisi olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim.

Tabi günün sonunda işinizi çözüp çözemediğiniz önemli siz uygun fiyata sorunu çözmüş internet bağlantı ihtiyacınızı gidermişsiniz, ihtiyaçlar farklı çözümler farklı oluyor :)

Sevgiler,
Mesut Çevik
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KUM23 5 yıl
benim asus la yaşadığım deneyim derki ağ cihazı almıcaksın linksys aldım canavar gibi
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dockhanger 5 yıl
10 milyarda olsa inernet ttnet se cihaz boş muhabbet !
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santanio 5 yıl
teknosa.com/...
Bende de bu var ama hiç öyle bir hız göremedim. tüm bant aralıklarını vs denedim laptopu modemin yanına koydum olmuyor. yani bilgi eksikliği araştırma eskikliği değil sende de 300 mbits adaptör var sonuçta ve windowsta 300 yazısını görüyorum 11n kullandığımdan eminim. yoksa linksys in dandikliğimi...
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sculpneo 5 yıl
modemin 5ghz destekliyormu aynı şekilde laptopun wifisi 5ghz destekliyormu öncelikle buna bak, windowsda 300 mbit görürsün ama bu 300 mbit verecek anlamını taşımıyor özellikle 2.4ghz bantla kurmuşsan bağlantıyı.
edit:şimdi baktım modeminde wifi adaptorunde 5ghz desteği var birde channel bandwith 40 mhz olarak ayarladığına emin ol. olmamasına imkan yok notebookdan nereye gönderiyorsun? hangi cihaz nasıl bağlı modeme kabloylamı wifi lemi?
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santanio 5 yıl
sculpneo
ah ah burdaki yorumları okuyunca kimsenin wifi teknolojisinin özelliklerini bilmediğini anladım, buna mesut çevikde dahil. en pahalısı en son çıkanı son teknolojisi aletler hep cok iyi oluyor YERSEN!! ac teknolojisiyle 1300 mbit kablosuz data transferi yapıyormuş yahu sen bana wifi adaptor soyle 1300 mbit alabilen bilg. taktığımız alet ozaman ben alayım bu aleti, alamam çünkü bu vericiyse daha alıcısı çıkmadıki dünyada!! bi arkadaş demiş 500 mbit yazan eletler 30 mbit veriyor diye, öncelikle n teknoljisinde en yüksek hız 450 mbitdir buda download ve upload toplamıdır sen bunu başta 2 ye bölecen ve 225 mbit tam almak istiyorsan modemin dibinde ve 5 ghz bantla bağlanacan routera, tabi wifi adaptorde ve routerda 450 mbit, 5 ghz bant desteği olacak, benim kablosuz bağlantı hızım 15 MB megabaytin üstünde.. lütfen biraz araştırın arkadaşlar!!

sevgili çok bilgili biz bilgisizler olarak sana bişi sorabilirmiyiz. 15 megabayt ı yakaladığın donanımLARI söylermisin ?
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sculpneo 5 yıl
bilgili/bilgisiz değil araştıran/araştırmayan
router ve wifi adaptorum, wifi adaptor 450 mbit destekleyeni tplinkde yok, olsaydı 20 megabaytın üstüne rahatça çıkılabilir. tabi bu sistem 2.4ghz bantla olmuyor denedim hız düşüyor, 5ghz in önemi burada çıkıyor.
hepsiburada.com/...
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