ASUS'tan Hız Tutkunlarına Özel Router "RT-AC66U 802.11AC" video inceleme

Bu videomuzda ASUS'un yine iddialı olduğu bir konu Ağ Donanımları kategorisinden 802.11AC destekli kablosuz router'ı RT-AC66U'u inceliyoruz.







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ASUS dendiğinde bir çoğumuzun aklına anakart ve ekran kartları geliyor olsa da firma dizüstü bilgisayarlardan, tabletlere ve cep telefonlarına kadar oldukça geniş bir yelpazede iddialı ürünler geliştiriyor.