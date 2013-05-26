ASUS'tan Hız Tutkunlarına Özel Router "RT-AC66U 802.11AC" video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
ASUS dendiğinde bir çoğumuzun aklına anakart ve ekran kartları geliyor olsa da firma dizüstü bilgisayarlardan, tabletlere ve cep telefonlarına kadar oldukça geniş bir yelpazede iddialı ürünler geliştiriyor.
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Bu videomuzda ASUS'un yine iddialı olduğu bir konu Ağ Donanımları kategorisinden 802.11AC destekli kablosuz router'ı RT-AC66U'u inceliyoruz.
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QNAP TS-419P+ gigabit ile bağlı modeme aynı şekilde masaüstüde bağlı bunlar arasında 60-80mbyte ile aktarım yapabiliyor.laptopu ethernetten bağlayıncada aynı 60-80mbyte. Ama modemden yayına başlayınca çakılıp kalıyor. 40 mhz geniş banttan 5 ghz ye frekans aralıklarının tamamı denendi :) filtrelemede yok sistemde... yeni arayışlardayım anlayacağın :) Ben wireless adaptörden şüpheleniyorum açıkçası.
Merhaba,
İnternete bağlanmak ile dosya transfer etmek çok farklı şeylerdir. İnternete bağlanmak için 1Mbps hız dahi yeterli olabilirken dosyayı tatmin edici bir hız ile karşı taraftan alabilmek için 10Mbps ve üzeri hızlarda bağlantı gerekir.
Ek olarak internet bağlantısı kopma ve durmalara karşı optimize edilmiştir fakat video oynatımı veya dosya transferi sırasındaki kopma ve donmalar işlemin başarısızlık ile sonuçlanmasına neden olur :)
Kablosuz bağlantı bunun yanında binanın duvarları içindeki demir oranı, beton kalınlığı çevredeki kablosuz sinyallerin çokluğu gibi etkenlerden de bire bir etkilenmektedir. Bulunduğumuz ofisin içi ve çevresinin bir çok kablosuz modem ve benzeri frekans bandını meşgul eden cihaz ile dolu olduğu düşünüldüğünde sizin evde yaptığınız test ile bizim testimizin yakın uzak ilgisi olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim.
Tabi günün sonunda işinizi çözüp çözemediğiniz önemli siz uygun fiyata sorunu çözmüş internet bağlantı ihtiyacınızı gidermişsiniz, ihtiyaçlar farklı çözümler farklı oluyor :)
Sevgiler,
Mesut Çevik
Bende de bu var ama hiç öyle bir hız göremedim. tüm bant aralıklarını vs denedim laptopu modemin yanına koydum olmuyor. yani bilgi eksikliği araştırma eskikliği değil sende de 300 mbits adaptör var sonuçta ve windowsta 300 yazısını görüyorum 11n kullandığımdan eminim. yoksa linksys in dandikliğimi...
edit:şimdi baktım modeminde wifi adaptorunde 5ghz desteği var birde channel bandwith 40 mhz olarak ayarladığına emin ol. olmamasına imkan yok notebookdan nereye gönderiyorsun? hangi cihaz nasıl bağlı modeme kabloylamı wifi lemi?
sevgili çok bilgili biz bilgisizler olarak sana bişi sorabilirmiyiz. 15 megabayt ı yakaladığın donanımLARI söylermisin ?
router ve wifi adaptorum, wifi adaptor 450 mbit destekleyeni tplinkde yok, olsaydı 20 megabaytın üstüne rahatça çıkılabilir. tabi bu sistem 2.4ghz bantla olmuyor denedim hız düşüyor, 5ghz in önemi burada çıkıyor.
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