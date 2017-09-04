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ASUS'un Windows Mixed Reality sanal gerçeklik gözlüğü

ASUS, Windows Mixed Reality'i IFA 2017 fuarında tanıttı. ASUS; MR'da kullanmış olduğu yeni teknolojilerle rakiplerinin önüne geçmeyi planlıyor. MR'a ait teknik detaylar haberimizde...
1 yıl
2,3b
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2
Cep Tel Aksesuarları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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ASUS, Windows Mixed Reality sanal gerçeklik gözlüğünü IFA 2017'de tanıttı. ASUS, bu MR'ın benzersiz olması için uzun zamandır çalışıyordu ve sonunda ASUS MR, IFA 2017'de kullanıcılarla buluştu.

ASUS Windows Mixed Reality'nin Teknik Özellikleri

ASUS bu gözlüğe benzersiz olması için rakiplerinden farklı olarak tasarımsal anlamda geometrik desenlere sahip bir tasarım kullanıyor. Böylece gözlüğün daha şık görünmesi sağlandı. Aynı şekilde, ASUS'un gözlüğü rakiplerine göre çok daha hafif. Şirket sanal gerçeklik gözlüğüne antimikrobiyal yastık eklemeyi de ihmal etmiyor.
Gözlük, ön yüzeye monte edilen iki kamerayı kullanan dahili izleme özelliğine sahip. Gözlüğün en önemli özelliği ise daha az oyun odaklı, dokunmatik yüzeyli, Windows tuşlu bir ekrana sahip olması. Baş parmağınızla ekranı kontrol ederken diğer parmaklarınız el çubuklarına komut verebilecek. ASUS, MR'ın hem oyun hem de iş amaçlı kullanılabileceğini söylüyor.
Dış yüzeyde ise havadaki denetleyicilerin yerini bulmak için kullanılan 32 küçük LED'den oluşan bir yer bulacaksınız. Ancak ellerinizi gözlüğün görüş alanından uzaklaştırmanıza rağmen izleyiş oldukça stabil kalıyor.
ASUS Windows Mixed Reality, Steam'in VR oyunları ile uyumlu olacak. Son olarak cihazın 449 Euro'ya satışa sunulacağını söyleyelim ve sizleri ASUS MR'ın görüntüleriyle baş başa bırakalım.

https://www.engadget.com/2017/09/03/asus-mixed-reality-headset-ifa-2017/#/ Yorum Yaz
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huseyincarnege 1 yıl
avrupalı için hava hoş mesala almanyada askeri üçret 1550euro türkiyede 1404tl
kimin alması kolay olcak :)
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hazarRS 1 yıl
Yahu bunlar htc ve oculusa göre ucuz fiyattan çıkıp yaygınlaşmayacak mıydı? 2000tlye denk geliyor nerdeyse. Türkiye'ye gelince kimbilir ne kadar olacak.1000-1500tl arasında gelirse alırım kesin diyordum ama yine başka bahara kaldık anlaşılan.
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