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Son yıllarda çiftçilik simülasyonu tutkunları, Giants Software'ın popüler serisi Farming Simulator'a VR (sanal gerçeklik) desteği gelmesini dört gözle bekliyordu. Bu beklenti 2025 yılında nihayet gerçeğe dönüşüyor. Ancak ana oyuna eklenti olarak değil, bağımsız bir oyun olarak.

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Giants Software, Farming Simulator VR adını taşıyan yeni bir oyunu duyurdu. Bu oyun tamamen sanal gerçeklik deneyimi sunan bağımsız bir yapım olarak sunulacak. Ne yazık ki, 28 Şubat'ta piyasaya sürülecek oyun yalnızca Meta'nın Quest serisi VR başlıklarıyla uyumlu olacak.

Tam Boyutta Gör Açıklanan bilgilere göre Farming Simulator VR sadece Meta Quest 2, Quest 3, Quest 3S ve Quest Pro model VR başlıklar için erişilebilir olacak. Bununla birlikte oyunun fiyatı 25 dolar olarak belirlendi. Hali hazırda ön sipariş ile 22.5 dolar karşılığında satın alınabiliyor.

Oyunda neler var?

Geliştiriciler, Farming Simulator VR'ı oyuncuları toprakla buluşturan rahatlatıcı bir deneyim olarak tanımlıyor. Oyuncular tarlalarını ekip biçebilecek, sebzeler yetiştirebilecek, tarım makinelerini kullanabilecek ve bu makinelerin bakımını yapabilecekler.

Tam Boyutta Gör Farming Simulator VR'da gerçek dünyadaki ünlü tarım makineleri üreticilerinin lisanslı araçları da yer alacak. Oyun, çeşitli tarımsal faaliyetlerin yanında seracılık ve basınçlı yıkama mekaniği gibi detaylarla oyunculara ekstra tatmin hissi sunmayı da hedefliyor.

Tam Boyutta Gör Farming Simulator VR'ın duyurulması, serinin hayranları arasında karışık tepkilere neden oldu. Bazı oyuncular bu haberi memnuniyetle karşılarken, diğerleri Giants Software'ın ana oyun serisini ihmal ettiğini düşünüyor. Özellikle, VR desteğinin Farming Simulator 25'e entegre edilmemesi ve ayrı bir oyun olarak sunulması eleştirilere neden oldu.

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Farming Simulator VR geliyor:Çiftçilik deneyimi sanal gerçeklikte