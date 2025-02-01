Farming Simulator VR geliyor: Çiftçilik deneyimi sanal gerçeklikte

Giants Software, Farming Simulator VR adını taşıyan yeni bir oyunu duyurdu. Bu oyun tamamen sanal gerçeklik deneyimi sunan bağımsız bir yapım olarak sunulacak. Ne yazık ki, 28 Şubat'ta piyasaya sürülecek oyun yalnızca Meta'nın Quest serisi VR başlıklarıyla uyumlu olacak.
Oyunda neler var?
Geliştiriciler, Farming Simulator VR'ı oyuncuları toprakla buluşturan rahatlatıcı bir deneyim olarak tanımlıyor. Oyuncular tarlalarını ekip biçebilecek, sebzeler yetiştirebilecek, tarım makinelerini kullanabilecek ve bu makinelerin bakımını yapabilecekler.
0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P