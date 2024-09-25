Meta Quest 3s VR gözlüğün fiyatı ortaya çıktı

Meta Quest 3s, Quest 3 ile aynı Snapdragon XR2 Gen 2 yonga setini kullanacak. Eski nesil lens tasarımı sayesinde fiyatı daha düşük olacak. Sanal gerçeklik gözlüğü, Meta Link kablosu veya kablosuz Air Link seçeneğiyle kullanılacak. Touch Plus kontrolcülerinin kutuya dahil edilip edilmeyeceği belli değil.
Meta Quest 3s fiyatı ne kadar olacak?
Meta Quest 3s’in 128GB ve 256GB sürümle gelmesi bekleniyor. 128GB’lık modelin fiyatının 300 dolar, 256GB’lık modelin fiyatının ise 400 dolar olacağı söyleniyor.
Meta’nın yeni VR gözlüklerini bugün Meta Connect 2024 etkinliğinde göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu