2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Meta Quest 3’ün yeni bir versiyonunun geleceği bir süredir konuşuluyordu. Yeni ortaya çıkan tanıtım materyalleriyle gözlüğün Meta Quest 3s olarak adlandırılacağı belli oldu. Bu modelin Quest 2’in yerini alacağı söyleniyor.

Meta Connect 25 Eylül'de başlıyor: İşte beklenen duyurular 1 hf. önce eklendi

Meta Quest 3s, Quest 3 ile aynı Snapdragon XR2 Gen 2 yonga setini kullanacak. Eski nesil lens tasarımı sayesinde fiyatı daha düşük olacak. Sanal gerçeklik gözlüğü, Meta Link kablosu veya kablosuz Air Link seçeneğiyle kullanılacak. Touch Plus kontrolcülerinin kutuya dahil edilip edilmeyeceği belli değil.

Meta Quest 3s fiyatı ne kadar olacak?

Meta Quest 3s’in 128GB ve 256GB sürümle gelmesi bekleniyor. 128GB’lık modelin fiyatının 300 dolar, 256GB’lık modelin fiyatının ise 400 dolar olacağı söyleniyor.

Meta’nın yeni VR gözlüklerini bugün Meta Connect 2024 etkinliğinde göreceğiz.

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Meta Quest 3s VR gözlüğün fiyatı ortaya çıktı