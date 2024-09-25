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    Anlık Bildirim

    Meta Quest 3s VR gözlüğün fiyatı ortaya çıktı

    Meta Connect 2024 etkinliği öncesinde, Meta'nın daha uygun fiyatlı Quest 3 VR başlık tanıtacağı ortaya çıktı. Sanal gerçeklik gözlüğünün Meta Quest 3s olarak tanıtılması bekleniyor.
    Meta Quest 3s geliyor işte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Meta Quest 3’ün yeni bir versiyonunun geleceği bir süredir konuşuluyordu. Yeni ortaya çıkan tanıtım materyalleriyle gözlüğün Meta Quest 3s olarak adlandırılacağı belli oldu. Bu modelin Quest 2’in yerini alacağı söyleniyor.

    Meta Quest 3s, Quest 3 ile aynı Snapdragon XR2 Gen 2 yonga setini kullanacak. Eski nesil lens tasarımı sayesinde fiyatı daha düşük olacak. Sanal gerçeklik gözlüğü, Meta Link kablosu veya kablosuz Air Link seçeneğiyle kullanılacak. Touch Plus kontrolcülerinin kutuya dahil edilip edilmeyeceği belli değil.

    Meta Quest 3s fiyatı ne kadar olacak?

    Meta Quest 3s’in 128GB ve 256GB sürümle gelmesi bekleniyor. 128GB’lık modelin fiyatının 300 dolar, 256GB’lık modelin fiyatının ise 400 dolar olacağı söyleniyor.

    Meta’nın yeni VR gözlüklerini bugün Meta Connect 2024 etkinliğinde göreceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 7 saat önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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