Civilization 7 VR sürümü duyuruldu: İşte oynanış videosu

Civilization VII VR, Meta gözlüklere özel olacak
Civilization 7 VR, Avustralya merkezli PlaySide Studios'un sanal gerçeklik uzmanlarından oluşan ekibi tarafından yönetiliyor. Oyun, Meta Quest 3 başlık serisinin ön kameralarından yararlanarak karma gerçeklik deneyimi sunacak ve oyuncunun baktığı her yere diorama benzeri bir komuta masası yerleştirecek. Bu nedenle Civilization VII VR, serinin 4X strateji oyununu masaüstü benzeri bir şekilde sunacak. Adına sadık kalarak, oyun ayrıca oyuncuların anında VR ve MR perspektifleri arasında geçiş yapabileceği bir sanal gerçeklik modu da sunacak. Oyunun bir diğer benzersiz özelliği de The Archives'da kişinin oyun başarılarını gösteren ayrıntılı dioramaları görüntüleme olacak. Bunlar da hem MR hem de VR perspektifinden incelenebilecek.
Civilization 7 sanal gerçeklik sürümü 2025 ilkbaharında çıkış yapacak. Civilization VII VR, çevrimiçi çok oyunculu mod dahil olmak üzere oyunun PC ve konsol sürümlerine eşdeğer bir oyun deneyimi sunmayı hedefliyor.Kaynakça https://civilization.2k.com/civ-vii/news/civilization-vii-vr-coming-spring-2025/ https://www.meta.com/experiences/sid-meiers-civilization-vii-vr/5781689118524197/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .
Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.