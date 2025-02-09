Tam Boyutta Gör Civilization VII çıkışından önce, Firaxis ve 2K oyunun VR versiyonunu duyurdu. Sid Meier's Civilization 7 VR olarak adlandırılan oyun, 8 Şubat'ta Civ World Summit etkinliğinde duyuruldu. Sanal gerçeklik başlıkları için ilk Civilization oyunu, üzücü olarak yalnızca Meta Quest 3 ve Quest 3S başlıklarda oynanabilecek.

Civilization 7 PC sistem gereksinimleri açıklandı 4 ay önce eklendi

Civilization VII VR, Meta gözlüklere özel olacak

Civilization 7 VR, Avustralya merkezli PlaySide Studios'un sanal gerçeklik uzmanlarından oluşan ekibi tarafından yönetiliyor. Oyun, Meta Quest 3 başlık serisinin ön kameralarından yararlanarak karma gerçeklik deneyimi sunacak ve oyuncunun baktığı her yere diorama benzeri bir komuta masası yerleştirecek. Bu nedenle Civilization VII VR, serinin 4X strateji oyununu masaüstü benzeri bir şekilde sunacak. Adına sadık kalarak, oyun ayrıca oyuncuların anında VR ve MR perspektifleri arasında geçiş yapabileceği bir sanal gerçeklik modu da sunacak. Oyunun bir diğer benzersiz özelliği de The Archives'da kişinin oyun başarılarını gösteren ayrıntılı dioramaları görüntüleme olacak. Bunlar da hem MR hem de VR perspektifinden incelenebilecek.

Civilization 7 sanal gerçeklik sürümü 2025 ilkbaharında çıkış yapacak. Civilization VII VR, çevrimiçi çok oyunculu mod dahil olmak üzere oyunun PC ve konsol sürümlerine eşdeğer bir oyun deneyimi sunmayı hedefliyor.

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Civilization 7 VR sürümü duyuruldu: İşte oynanış videosu