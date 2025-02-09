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    Civilization 7 VR sürümü duyuruldu: İşte oynanış videosu

    Sid Meier's Civilization 7, seri için bir ilk olacak şekilde sanal gerçeklik platformuna geliyor. Ancak, Civilization VII VR sürümü Meta gözlüklere özel olacak. 
    Civilization 7 VR duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Civilization VII çıkışından önce, Firaxis ve 2K oyunun VR versiyonunu duyurdu. Sid Meier's Civilization 7 VR olarak adlandırılan oyun, 8 Şubat'ta Civ World Summit etkinliğinde duyuruldu. Sanal gerçeklik başlıkları için ilk Civilization oyunu, üzücü olarak yalnızca Meta Quest 3 ve Quest 3S başlıklarda oynanabilecek.

    Civilization VII VR, Meta gözlüklere özel olacak

    Civilization 7 VR, Avustralya merkezli PlaySide Studios'un sanal gerçeklik uzmanlarından oluşan ekibi tarafından yönetiliyor. Oyun, Meta Quest 3 başlık serisinin ön kameralarından yararlanarak karma gerçeklik deneyimi sunacak ve oyuncunun baktığı her yere diorama benzeri bir komuta masası yerleştirecek. Bu nedenle Civilization VII VR, serinin 4X strateji oyununu masaüstü benzeri bir şekilde sunacak. Adına sadık kalarak, oyun ayrıca oyuncuların anında VR ve MR perspektifleri arasında geçiş yapabileceği bir sanal gerçeklik modu da sunacak. Oyunun bir diğer benzersiz özelliği de The Archives'da kişinin oyun başarılarını gösteren ayrıntılı dioramaları görüntüleme olacak. Bunlar da hem MR hem de VR perspektifinden incelenebilecek.

    Civilization 7 sanal gerçeklik sürümü 2025 ilkbaharında çıkış yapacak. Civilization VII VR, çevrimiçi çok oyunculu mod dahil olmak üzere oyunun PC ve konsol sürümlerine eşdeğer bir oyun deneyimi sunmayı hedefliyor.

    Kaynakça https://civilization.2k.com/civ-vii/news/civilization-vii-vr-coming-spring-2025/ https://www.meta.com/experiences/sid-meiers-civilization-vii-vr/5781689118524197/
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    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

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    HknRmzi 2 gün önce

    Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .

    A
    asukrumercan 2 gün önce

    Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.

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