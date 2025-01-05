Dünyada bir ilk: Hakim, olayı sanal gerçeklik ile sanığın gözünden izledi

Florida eyaletindeki bir düğün salonunun sahibi olan Miguel Albisu, 2023'teki bir düğün sırasında tartıştığı sarhoş davetlilere silah çekmekle suçlanıyor. Savcılık, Albisu'nun elinde tabancayla misafirlere karşı agresif tavırlar sergilediğini öne sürerken, savunma tarafı bunun bir nefsi müdafaa olduğunu iddia ediyor.
Avukattan VR destekli savunma fikri
Albisu'nun avukatı Ken Padowitz, müvekkilinin ailesinin tehdit edildiğini ve eşinin bu esnada bileğinden yaralandığını vurguluyor. Bu konuda bir savunma stratejisi geliştiren avukat, tanık ifadeleri ve amatör video kayıtlarına dayanarak uzmanlara bir VR simülasyonu hazırlattı. Amacı ise olayı müvekkilinin bakış açısından interaktif bir şekilde yansıtmaktı. Böylece savunduğu tezi daha etkili bir şekilde destekleyebilecekti.
Bölge Yargıcı Andrew Siegel, ön duruşmada VR simülasyonunun delil olarak sunulmasına onay verdi. Hazırlanan simülasyonun izlenmesi için popüler sanal gerçeklik gözlüğü Oculus Quest 2 kullanıldı. Bu sayede hakim, savcı ve tanıklar olayı sanığın bakış açısından deneyimleme fırsatı buldu.
Nefsi müdafaa hakkını kullandı
Savunma tarafı, VR simülasyonunun Albisu'nun, alkolün etkisinde ve saldırgan bir kalabalık tarafından çevrelendiğini açıkça gösterdiğini savunuyor. Dolayısıyla savunma avukatına göre Albisu, Florida'nın nefsi müdafaa yasası (Stand-Your-Ground) kapsamında değerlendirilmeli. Avukat Padowitz, müvekkilinin kendisini, ailesini ve mülkünü savunma hakkını kullandığını belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: