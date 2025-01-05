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    Dünyada bir ilk: Hakim, olayı sanal gerçeklik ile sanığın gözünden izledi

    ABD'de bir ilk yaşandı ve sanal gerçekliğin davalarda kullanımı için emsal oluşturuldu. Bir hakim duruşmada sanal gerçeklik (VR) gözlüğü takarak olaya sanığın gözünden baktı.
    Dünyada bir ilk: Hakim, olayı VR ile sanığın gözünden izledi Tam Boyutta Gör
    Amerika Birleşik Devletleri'nde bir mahkeme ilk kez bir ceza davasında sanal gerçeklik (VR) teknolojisinin kullanılmasına izin verdi. Sanık avukatının talebiyle olay anı sanal gerçeklik simülasyonu aracılığıyla mahkeme salonuna taşındı. Bu gelişme, hukuk dünyasında emsal niteliği taşıyabilecek bir karar olarak görülüyor.

    Florida eyaletindeki bir düğün salonunun sahibi olan Miguel Albisu, 2023'teki bir düğün sırasında tartıştığı sarhoş davetlilere silah çekmekle suçlanıyor. Savcılık, Albisu'nun elinde tabancayla misafirlere karşı agresif tavırlar sergilediğini öne sürerken, savunma tarafı bunun bir nefsi müdafaa olduğunu iddia ediyor.

    Dünyada bir ilk: Hakim, olayı VR ile sanığın gözünden izledi Tam Boyutta Gör

    Avukattan VR destekli savunma fikri

    Albisu'nun avukatı Ken Padowitz, müvekkilinin ailesinin tehdit edildiğini ve eşinin bu esnada bileğinden yaralandığını vurguluyor. Bu konuda bir savunma stratejisi geliştiren avukat, tanık ifadeleri ve amatör video kayıtlarına dayanarak uzmanlara bir VR simülasyonu hazırlattı. Amacı ise olayı müvekkilinin bakış açısından interaktif bir şekilde yansıtmaktı. Böylece savunduğu tezi daha etkili bir şekilde destekleyebilecekti.

    Bölge Yargıcı Andrew Siegel, ön duruşmada VR simülasyonunun delil olarak sunulmasına onay verdi. Hazırlanan simülasyonun izlenmesi için popüler sanal gerçeklik gözlüğü Oculus Quest 2 kullanıldı. Bu sayede hakim, savcı ve tanıklar olayı sanığın bakış açısından deneyimleme fırsatı buldu.

    Nefsi müdafaa hakkını kullandı

    Savunma tarafı, VR simülasyonunun Albisu'nun, alkolün etkisinde ve saldırgan bir kalabalık tarafından çevrelendiğini açıkça gösterdiğini savunuyor. Dolayısıyla savunma avukatına göre Albisu, Florida'nın nefsi müdafaa yasası (Stand-Your-Ground) kapsamında değerlendirilmeli. Avukat Padowitz, müvekkilinin kendisini, ailesini ve mülkünü savunma hakkını kullandığını belirtti.

    Dünyada bir ilk: Hakim, olayı VR ile sanığın gözünden izledi Tam Boyutta Gör
    Şimdi hakim Siegel, davanın düşürülüp düşürülmeyeceğine ya da jüri karşısında devam edip etmeyeceğine karar verecek. Sanal gerçekliğin yargı sistemine dahil edilmesi, adaletin geleceği hakkında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Bu teknolojinin doğru ve etik bir şekilde kullanılması, adalet sistemini daha adil ve şeffaf hale getirebilir.
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