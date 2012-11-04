A*Star'dan 5mm kalınlıkta melez hard disk sürücüsü













Singapurlu bilim ve teknoloji enstitüsü A*Star, dünyanın en ince melez hard disk sürücülerinden birisini ürettiğini duyurdu.





Kurumun depolama çözümlerine odaklanan Veri Depolama Enstitüsü - DSI, 20. yılını Singapur başbakanının katıldığı bir etkinlikle kutlarken, A-Drive adını verdikleri melez hard disk sürücüsü de resmi olarak tanıtıldı.





A-Drive depolama çözümlerinin sonraki nesli olarak tanımlanıyor ve 1TB'a kadar HDD kapasitesini 32GB SSD ile destekliyor. Model, tablet, ultrabook ve geleceğin veri merkezleri için tasarlandı. Bireysel cihazlarda yüzde 30'a kadar, kurumsal depolama çözümlerinde ise yüzde 50'ye kadar enerji tüketimini azaltabiliyor. Böylece daha çevreci sistemler elde edilebiliyor.





2.5 inçlik formatta olan A-Drive melez disk sürücüsü, 5mm kalınlık ile sınırlı yer imkanı sunan kabinlere de kolayca sığıyor. Kurum, yeni ürününü geliştirirken, daha enerji tasarruflu ve sessiz çalışan eksen şeklinde bir motor kullanmış. Patentli olan bu motor sisteminin yanında üründe 30 farklı patent sahibi teknoloji kullanılmış. Yapılan çalışmalar maliyeti de azaltmış.





Melez disk sayesinde hard disk sürücülerin yavaşlığı ve katı durum disklerinin yüksek maliyeti dezavantaj olmaktan çıkıyor. Enstitü, pek çok üretici ile anlaşma aşamasında ve yaklaşık 8 ay sonra bu ürünü piyasada görebileceğiz. Fiyatı ise 73$ civarında olacak.

http://www.dsi.a-star.edu.sg/news-events/news-releases-speeches/Pages/5mmHybridHardDiskDrive.aspx