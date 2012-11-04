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A*Star'dan 5mm kalınlıkta melez hard disk sürücüsü

6 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Singapurlu bilim ve teknoloji enstitüsü A*Star, dünyanın en ince melez hard disk sürücülerinden birisini ürettiğini duyurdu.

Kurumun depolama çözümlerine odaklanan Veri Depolama Enstitüsü - DSI, 20. yılını Singapur başbakanının katıldığı bir etkinlikle kutlarken, A-Drive adını verdikleri melez hard disk sürücüsü de resmi olarak tanıtıldı.

A-Drive depolama çözümlerinin sonraki nesli olarak tanımlanıyor ve 1TB'a kadar HDD kapasitesini 32GB SSD ile destekliyor. Model, tablet, ultrabook ve geleceğin veri merkezleri için tasarlandı. Bireysel cihazlarda yüzde 30'a kadar, kurumsal depolama çözümlerinde ise yüzde 50'ye kadar enerji tüketimini azaltabiliyor. Böylece daha çevreci sistemler elde edilebiliyor.

2.5 inçlik formatta olan A-Drive melez disk sürücüsü, 5mm kalınlık ile sınırlı yer imkanı sunan kabinlere de kolayca sığıyor. Kurum, yeni ürününü geliştirirken, daha enerji tasarruflu ve sessiz çalışan eksen şeklinde bir motor kullanmış. Patentli olan bu motor sisteminin yanında üründe 30 farklı patent sahibi teknoloji kullanılmış. Yapılan çalışmalar maliyeti de azaltmış.

Melez disk sayesinde hard disk sürücülerin yavaşlığı ve katı durum disklerinin yüksek maliyeti dezavantaj olmaktan çıkıyor. Enstitü, pek çok üretici ile anlaşma aşamasında ve yaklaşık 8 ay sonra bu ürünü piyasada görebileceğiz. Fiyatı ise 73$ civarında olacak. 

http://www.dsi.a-star.edu.sg/news-events/news-releases-speeches/Pages/5mmHybridHardDiskDrive.aspx Yorum Yaz
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abdulmusavvir 6 yıl
Slim 3.5" HDD'lerin önemi büyük, mini-itx sistem toplayanlarınız bilir, o kasalara kalın 3.5" HDD takarsanız optik sürücü takmak için yer kalmıyor, 2.5" HDD'lerde de fiyat farkı oluyor, SSD'de her zaman uygun fiyata düşmüyor, mesela bu haberdeki HDD geçen sene olsaydı 3 dostum daha mini-itx toplayacaklardı, çok çabaladılar, parçaları bulamadık, ATX topladılar. Belirtmem lazım ikisi eski HDD'lerini kullandılar, asıl sebep HDD karaborsasıydı.
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alpa07 6 yıl
Güzelmiş.Ssd kaç mm acaba
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ByAdmin 6 yıl
Fiyatıda iyi buralara gelene kadar uçmasında.
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ChangeOrBeCrushed 6 yıl
Komikmis misafir kardes.

Ki benim alanim tamamen farkli. O yuzden yumatu ornegin tutmadi. :) Ben biopolis'teydim. Haberde gecen gelisme fusionpolis'te olmali, muhendisler vs orada cunku.
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DH Misafiri 6 yıl
ChangeOrBeCrushed
Vay be. Staj yaptigim kurumdan boyle haberler gelmesi guzel :)

Ben firmamda senin gibi bir stajer görmedim, sakın yu-ma-tu da staj yapmış olmayasın.
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ChangeOrBeCrushed 6 yıl
Vay be. Staj yaptigim kurumdan boyle haberler gelmesi guzel :)
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fth-bsky 6 yıl
Fiyat olarak çok iyi şu anda tabi 8 ay içinde neler olur onu bilmiyoruz.
Bu melez diskleri ne amaçla kullanmak daha yararlı olur acaba.Depolama çözümü olarak mı yoksa birincil disk olarak mı?
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lyridder 6 yıl
Daha kısa sürede piyasaya girse çok daha güzel olurmuş.
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osmanefeozkan 6 yıl
normal 2,5" lik hddlerin kalınlığı 7 mm değilmiydi
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redoracle 6 yıl
Zaten bu melez hybrid seagate momentusta var diye biliyorum bu daha az güç tüketip daha incemiki farklı olarak.Bide seagate ve westernden başka üretici yokki yahu herkesi bünyesine aldı adamlar,seagate elinde melez teknoloj, varken niye bunu üretsinki?Fiyatı güzel ama bu fiyatta nasıl olacak anlamadım daha hala sel felaketinden dolayı yüksek normal hddler bile...
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