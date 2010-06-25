ATI Mobility Radeon HD5870 video inceleme

ATI'ın mobil ortamdaki en güçlü GPU'sunu bir önceki neslin en hızlısı Mobile GTX285 ile karşılaştırıyoruz.

ATI'ın taşınabilir ortamdaki en hızlı GPU'su Mobility Radeon HD5870'si Monster'ın en hızlı modellerinden biri üzerinde Mobile GTX285 ile karşılaştırıyoruz. Bakalım Mobile GTX480 arifesinde ATI bir önceki neslin en hızlı mobil GPU'sunu alt edebiliyor mu?