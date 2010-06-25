ATI Mobility Radeon HD5870 video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
ATI'ın mobil ortamdaki en güçlü GPU'sunu bir önceki neslin en hızlısı Mobile GTX285 ile karşılaştırıyoruz.
ATI'ın taşınabilir ortamdaki en hızlı GPU'su Mobility Radeon HD5870'si Monster'ın en hızlı modellerinden biri üzerinde Mobile GTX285 ile karşılaştırıyoruz. Bakalım Mobile GTX480 arifesinde ATI bir önceki neslin en hızlı mobil GPU'sunu alt edebiliyor mu?
Paylaş Tweetle
Fiyat çok abarmadan doğru düzgün oyun oynanabilen, yeni nesil laptoplar araştırdım. Karşıma iki sonuç çıktı.
ASUS N53SV-SX062V
HP Pavilion DV6-6020ET LL045EA
Genel özellikler
i7-2630 CPU
4 GB ram
1366x768 çözünürlük (bence oyun açısından daha iyi, 1920x1080'de ayar kısmaktan iyidir)
Yaklaşık 1750 TL nakit fiyatı.
İkisinin en önemli farkı Asus'da GT 540M GPU, 6770M GPU olması.
Bu iki laptopu (dolayısıyla GPU'yu) ve mümkünse diğer orta-üst sınıf GPU'ları (6550M, 6730M, GT550M, GT555M(192bit) ) karşılaştırırsanız bence çok daha geniş bir kitlenin işine yarayacaktır.
Teşekkürler.
Fiyat çok abarmadan doğru düzgün oyun oynanabilen, yeni nesil laptoplar araştırdım. Karşıma iki sonuç çıktı.
ASUS N53SV-SX062V
HP Pavilion DV6-6020ET LL045EA
Genel özellikler
i7-2630 CPU
4 GB ram
1366x768 çözünürlük (bence oyun açısından daha iyi, 1920x1080'de ayar kısmaktan iyidir)
Yaklaşık 1750 TL nakit fiyatı.
İkisinin en önemli farkı Asus'da GT 540M GPU, 6770M GPU olması.
Bu iki laptopu (dolayısıyla GPU'yu) ve mümkünse diğer orta-üst sınıf GPU'ları (6550M, 6730M, GT550M, GT555M(192bit) ) karşılaştırırsanız bence çok daha geniş bir kitlenin işine yarayacaktır.
Teşekkürler.
önündeki asus lamborghini de çok şık :D
o kadar elektrik parasi odemekten gina geldi.
laptop alip 1-2 senede elektrikten tasarruf edip ayni hesaba getirirsin masaustuyle.
en baba oyunlari sorunsuz orta detayda 1920x1080 rahat oynuyorum.
daha ne olsun yahu
bazı arkadaşlar performansın kötü olduğundan falan bahsetmiş,inanın bir çok laptop kullandım ,bu makina aynı desktop gibi çalışıyor.hemen tüm oyunları en yüksek ayarlarda 40-60 fps arası 1600*900 çözünürlükte sorunsuz oynuyorum.
Evet tabiki para olarak biraz fazla denebilir ancak ben sürekli dolaştığım için bana 8 tanede desktop olsa bir işe yaramıyor gittiğim yerlerde açıp oyunumu sorunsuz oyanayabiliyorum.
Bundan sonra alacağım makina kesinlikle monster veya Tr de alinware lar doğru dürüst satılmaya başlarsa ,tercih ederim.
iyi günler dilerim ;
ben hem nvidia hemde ATİ kullanıcısıyım , ve HD 5770 kartıda yakinen biliyorum ,benim değinmek istediğim sorun kartın üreticisiyle ilgili .. yani bir türlü düzeltmek ve iyileştirmek için uğraşmadıkları , müşteri taleplerini umursamadıkları , iş driver yüklemeye gelince anlaşılmaktan uzak o ilginç siteleriyle , kurulduğunda kaldırılması bir sorun olan , kurmak istediğinde kurması bir sorun olan kurabilmeyi başarırsanız sistemin tanıması ve sistemle uyumlu çalışması bir sorun olan en ufak program yüklemelerinden etkilenebilen driver ı ile hakkında kitap yazılabilecek bir marka , ısrarla iyileştirme yapmamak için elinden geleni yapan , yazılımdan yoksulu , müşteri katili bir marka , aldıktan sonra saç baş yolmamanın garantisi yok 10 gündür PC ile uğraşıyorum , nvidia 128 bit 256 mb 6600 GT kartımı yeniden taktım ve kullanıyorum . Bu markayı almadan önce internette ATİ sorunlarıyla ilgili araştırma yapmanızı şiddetle tavsiye ederim ....... buradan ATİ markasından ekmek kazanan yetkili satıcılara ve disbürütörlerine sesleniyorum, sorumluluklarını yerine getirsinler ve bu fırmaya kullanıcı izlenimlerini iletsinler. Müşteri şikayet ve eleştirilerini üretici firmaya ulaştırmak gibi asli görevlerini saklı tutmasınlar ,halen bir tek satır yazı açıklama göremiyorum firmanın resmi sitesinde yazıktır günahtır ....
yok neymis gtx480mobile ile karsilastirilsaymis. gtx480mobile piyasaya cikti da karsilastirmasi eksik kaldi..
nvidia ATIye gore dx11 ekran kartlarinda 6ay geriden geliyor ondan gtx480m in gec cikmasi dogal.
mobile 5870 piyasada su an rakibi olan gtx285m i resmen ezmis (nurullah gibi nvidia fanboylari bunu kabul edin artik)
konusacak bisi yok. x2 x3 performans sunuyor rakibine gore ve yarisi kadar gpusu
birde mobile gpularin masa ustu sistemlerden uzak performans gosterdigini soyleyip urunleri kotuleyen bilgisizlere seslenmek istiyorum.
siz o devasal fanli gpularin notebooklarda kirpilmadan nasil calisacaginizi zannediyorsunuz? elbette ciddi bir performans dususu olacak.
islemcilerde de bu boyle..
forumdaki bilgi seviyesi ne yazikki hergecen gun daha da dusuyor[>:]