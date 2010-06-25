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ATI Mobility Radeon HD5870 video inceleme

8 yıl
98,7b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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ATI'ın mobil ortamdaki en güçlü GPU'sunu bir önceki neslin en hızlısı Mobile GTX285 ile karşılaştırıyoruz.

ATI'ın taşınabilir ortamdaki en hızlı GPU'su Mobility Radeon HD5870'si Monster'ın en hızlı modellerinden biri üzerinde Mobile GTX285 ile karşılaştırıyoruz. Bakalım Mobile GTX480 arifesinde ATI bir önceki neslin en hızlı mobil GPU'sunu alt edebiliyor mu?


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DH Misafiri 8 yıl
Elinize sağlık. 5870 karşısında gtx285 saçma olmuş ama zaten açıklamasını yapmışsınız. Genede yeterince bilgili olmayan ve yorumları okumayan bir insan 5870'in rakibini ezip geçtiğini yanılgısına düşünebilir..
Fiyat çok abarmadan doğru düzgün oyun oynanabilen, yeni nesil laptoplar araştırdım. Karşıma iki sonuç çıktı.
ASUS N53SV-SX062V
HP Pavilion DV6-6020ET LL045EA
Genel özellikler
i7-2630 CPU
4 GB ram
1366x768 çözünürlük (bence oyun açısından daha iyi, 1920x1080'de ayar kısmaktan iyidir)
Yaklaşık 1750 TL nakit fiyatı.
İkisinin en önemli farkı Asus'da GT 540M GPU, 6770M GPU olması.
Bu iki laptopu (dolayısıyla GPU'yu) ve mümkünse diğer orta-üst sınıf GPU'ları (6550M, 6730M, GT550M, GT555M(192bit) ) karşılaştırırsanız bence çok daha geniş bir kitlenin işine yarayacaktır.
Teşekkürler.
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DH Misafiri 8 yıl
Elinize sağlık. 5870 karşısında gtx285 saçma olmuş ama zaten açıklamasını yapmışsınız. Genede yeterince bilgili olmayan ve yorumları okumayan bir insan 5870'in rakibini ezip geçtiğini yanılgısına düşünebilir..
Fiyat çok abarmadan doğru düzgün oyun oynanabilen, yeni nesil laptoplar araştırdım. Karşıma iki sonuç çıktı.
ASUS N53SV-SX062V
HP Pavilion DV6-6020ET LL045EA
Genel özellikler
i7-2630 CPU
4 GB ram
1366x768 çözünürlük (bence oyun açısından daha iyi, 1920x1080'de ayar kısmaktan iyidir)
Yaklaşık 1750 TL nakit fiyatı.
İkisinin en önemli farkı Asus'da GT 540M GPU, 6770M GPU olması.
Bu iki laptopu (dolayısıyla GPU'yu) ve mümkünse diğer orta-üst sınıf GPU'ları (6550M, 6730M, GT550M, GT555M(192bit) ) karşılaştırırsanız bence çok daha geniş bir kitlenin işine yarayacaktır.
Teşekkürler.
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lucasthehacker 8 yıl
yahu downclock mu yaptın nvidia gt285m i :D nvidia gt285 te sürücü problemi var bazı sürücülerde oldukça düşük performans veriyor. Garip bir şekilde oyunlarda performans düşüyor.tavsiyem 19x serisi nvidia sürücü kullanmanızdı
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perperek 8 yıl
Eleştirilere anlamveremiyorum-driver sürümü çok erken olan bir GPU için nasılda yorumlarda bulunulmuş. Öncelikle Mobil-dizüstü GPU dason 3 yıldır ATI açık ara teknoloji olarak Nvidia nın önünde. Masaüstü o paralara daha iyi performans olurmuş. Dizüstü mobildir işlemcisinin adıda mobil bunun ne manaya geldiğini kavrama gibi yetiniz yoksa yorumda yapmayın. GPU da gelişme yokmuş gözleriniz kör sanırsam algınızda öyle su-ıslaklık-sıvı ve doku giydirmede yeni döneme geçmiş gelişme yok diye yazıp-çizenler mevcut. ingilizce bilmek zorunda değilsiniz tabii ama en basitinden simulasyon oyunu olan DIRT2 de saniye başı 60 kareden fazla görüntü veren bir ekran kartına(directx11 oyunu)kötü diye atıp tutan zihniyet zaten gidip kendine pentium 2 işlemcili eski bir masa üstü bulup Needforspeed 2 oynasın o ancak o çağda kalmış demektir.
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Frozen Grenadier 8 yıl
adamın ingilizce telaffuzu çok ilginç :D
önündeki asus lamborghini de çok şık :D
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tolgabes64 8 yıl
her harici ekran kartı olan laptopa takılıyormu ? bende harici 512 mb 9600MGS var onun yerine takılabilirmi ? notebook casper P8700A
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J'aime le gâteau 8 yıl
Çok daha pahalı bekliyorum 4670 i yenileme zamanı gelmişti zaten .
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kizilelma 8 yıl
EXPER KARIZMA NR81B aldiktan sonra kesinlikle benim icin de masaustu devri kapanmistir.
o kadar elektrik parasi odemekten gina geldi.
laptop alip 1-2 senede elektrikten tasarruf edip ayni hesaba getirirsin masaustuyle.
en baba oyunlari sorunsuz orta detayda 1920x1080 rahat oynuyorum.
daha ne olsun yahu
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cathedral 8 yıl
Arkadaşlar bende yeni 5870 li monster makina aldım..



bazı arkadaşlar performansın kötü olduğundan falan bahsetmiş,inanın bir çok laptop kullandım ,bu makina aynı desktop gibi çalışıyor.hemen tüm oyunları en yüksek ayarlarda 40-60 fps arası 1600*900 çözünürlükte sorunsuz oynuyorum.



Evet tabiki para olarak biraz fazla denebilir ancak ben sürekli dolaştığım için bana 8 tanede desktop olsa bir işe yaramıyor gittiğim yerlerde açıp oyunumu sorunsuz oyanayabiliyorum.

Bundan sonra alacağım makina kesinlikle monster veya Tr de alinware lar doğru dürüst satılmaya başlarsa ,tercih ederim.
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berkemin 8 yıl

iyi günler dilerim ;

ben hem nvidia hemde ATİ kullanıcısıyım , ve HD 5770 kartıda yakinen biliyorum ,benim değinmek istediğim sorun kartın üreticisiyle ilgili .. yani bir türlü düzeltmek ve iyileştirmek için uğraşmadıkları , müşteri taleplerini umursamadıkları , iş driver yüklemeye gelince anlaşılmaktan uzak o ilginç siteleriyle , kurulduğunda kaldırılması bir sorun olan , kurmak istediğinde kurması bir sorun olan kurabilmeyi başarırsanız sistemin tanıması ve sistemle uyumlu çalışması bir sorun olan en ufak program yüklemelerinden etkilenebilen driver ı ile hakkında kitap yazılabilecek bir marka , ısrarla iyileştirme yapmamak için elinden geleni yapan , yazılımdan yoksulu , müşteri katili bir marka , aldıktan sonra saç baş yolmamanın garantisi yok 10 gündür PC ile uğraşıyorum , nvidia 128 bit 256 mb 6600 GT kartımı yeniden taktım ve kullanıyorum . Bu markayı almadan önce internette ATİ sorunlarıyla ilgili araştırma yapmanızı şiddetle tavsiye ederim ....... buradan ATİ markasından ekmek kazanan yetkili satıcılara ve disbürütörlerine sesleniyorum, sorumluluklarını yerine getirsinler ve bu fırmaya kullanıcı izlenimlerini iletsinler. Müşteri şikayet ve eleştirilerini üretici firmaya ulaştırmak gibi asli görevlerini saklı tutmasınlar ,halen bir tek satır yazı açıklama göremiyorum firmanın resmi sitesinde yazıktır günahtır ....
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donanımcı123 8 yıl
5870 ile gtx285 kapıştırılmasına ben bir anlam veremedim.
Arada farklar olması zaten çok şaşılacak bir durum değil çünkü gtx285 5870 in klasmanında yer alan bir kart değil, directx 11 kartı directx 10 desteği olan bir kartla yarıştırıyorsunuz, 5870 in dengi gtx400 serisi olabilir ancak, evet nvidia biraz geç kaldı directx 11 ve atinin yeni çıkardığı 5800 serisi karşısında.
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siLahsz 8 yıl
güzel de ona dizüstü denmez mini masaüstü diyebiliriz.5870 mobility daha iyi performans beklerdim adına uygun performanstan çok uzak. İsmi daha düşük bir model olsaydı daha iyi olurdu prestij acısından.mobility versiyonları masaüstüne göre giriş seviyesi kalıyor.
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cestvrai 8 yıl
bu konuya cevap yazan bazi sahsiyetlerin cehaleti beni sasirtiyor gercekten.

yok neymis gtx480mobile ile karsilastirilsaymis. gtx480mobile piyasaya cikti da karsilastirmasi eksik kaldi..
nvidia ATIye gore dx11 ekran kartlarinda 6ay geriden geliyor ondan gtx480m in gec cikmasi dogal.
mobile 5870 piyasada su an rakibi olan gtx285m i resmen ezmis (nurullah gibi nvidia fanboylari bunu kabul edin artik)
konusacak bisi yok. x2 x3 performans sunuyor rakibine gore ve yarisi kadar gpusu


birde mobile gpularin masa ustu sistemlerden uzak performans gosterdigini soyleyip urunleri kotuleyen bilgisizlere seslenmek istiyorum.
siz o devasal fanli gpularin notebooklarda kirpilmadan nasil calisacaginizi zannediyorsunuz? elbette ciddi bir performans dususu olacak.
islemcilerde de bu boyle..

forumdaki bilgi seviyesi ne yazikki hergecen gun daha da dusuyor[>:]

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lvlono 8 yıl
Kim demiş dizüstü bilgisayarda oyun oynanmaz diye. Bence performans son derece tatminkar.
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