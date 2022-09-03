GPU nedir? CPU ile arasındaki farklar nelerdir?

GPU nedir? rehber yazısı, telefon ve bilgisayarlardaki en önemli bileşenlerden birinin tam olarak ne işe yaradığını merak eden kullanıcılar için hazırlanmıştır. GPU ekran kartı mıdır? sorusu dahil grafik işlemci hakkında merak edilen birçok sorunun yanıtı burada.

GPU nedir ❓

GPU açılımı; Graphic Processing Unit. GPU Türkçe anlamı ise; Grafik İşlem Birimi. Grafik işlemci anlamına da gelen GPU, genellikle grafik kartı ve ekran kartı gibi terimlerin yerine kullanılıyor. GPU, teknik olarak, üreticinin ekran kartındaki veya anakartınızdaki ana grafik işlem yongasıdır.

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Grafik işlem birimi ya da kısaca GPU, hem kişisel hem de iş amaçlı bilgisayarlar için en önemli bilgi işlem teknolojisi türlerinden biri. Ekran kartı, grafik ve video işleme dahil çok çeşitli uygulamalarda kullanılıyor. Ekran kartları en çok oyun tarafındaki yetenekleriyle biliniyor olsa da, yapay zeka gibi farklı alanlarda da kullanımı oldukça popüler.

Telefonda GPU nedir? 📱

Grafik İşlem Birimi anlamına gelen GPU’nun asıl amacı; grafik işleme işlemlerini gerçekleştirmek veya kayan nokta hesaplamalarını yapmak. Basit bir ifadeyle, asıl işi telefonun ekranına görüntü oluşturan özel bir devredir. Her akıllı telefonun görüntü oluşturmak için bir GPU’su vardır. Telefonun yapısının önemli bir parçasıdır. Akıllı telefonlarda GPU olmasaydı, yüksek performanslı oyunlara veya yüksek kaliteli kullanıcı arayüzüne sahip olma olasılığı imkansız olurdu. GPU’nun mimarisi CPU’ya çok benzer. Ancak daha çok grafiksel verilerin hesaplanmasına odaklanır. Popüler telefon grafik işlemcileri Qualcomm’un Adreno serisi, iPhone’un PowerVR serisi.

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GPU’nun en önemli işlevi, özellikle yüksek grafikli oyunlar çalıştırırken CPU’nun yükünü azaltmaktır. GPU, grafikleri, dokuları, oyun içindeki diğer öğeleri oluşturmaya odaklanır. Akıllı telefonun GPU’su oyunların telefonda verimli bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Oyunları yüksek çözünürlükte ve akıcı şekilde oynayabiliyorsanız GPU’nuz çok iyi demektir. İyi bir GPU, büyük bellek veriyoluna (64-bit ve fazlası), yüksek bellek saat hızına sahiptir ve üretim süreci önemlidir; çip ne kadar küçükse verimliliği o kadar fazladır.

Telefon ve bilgisayarda GPU nedir? sorusunu yanıtladık, şimdi dilerseniz telefonda ve bilgisayarda GPU ne işe yarar? konusunda geçelim.

GPU ne işe yarar ❓

Ekran kartı ne işe yarar? GPU’lar, yirmi yıl önce öncelikli olarak oyunlar gibi gerçek zamanlı 3D grafik uygulamalarını hızlandırmak için kullanılıyordu. 21. yüzyılın başlarında, bilgisayar bilimcileri GPU’ların dünyanın en zor hesaplama sorunlarından bazılarını çözme potansiyeline sahip olduğunu fark etti. Bu farkındalık, genel amaçlı GPU dönemini doğurdu. Grafik teknolojisi giderek daha geniş bir dizi soruna daha kapsamlı bir şekilde uygulanmaya başladı. Günümüzün ekran kartları daha programlanabilir; grafik oluşturmanın ötesinde geniş bir uygulama yelpazesini hızlandırma görevi görüyor.

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Oyunlar, ultra gerçekçi grafikler, büyük, karmaşık oyun içi dünyalar sunuyor. 4K ekranlar ve yüksek yenileme hızları gibi gelişmiş görüntü teknolojileri ve sanal gerçeklik oyunlarının yükselişiyle grafik işlemeye yönelik gereksinim hızla artıyor. GPU’lar grafikleri hem 2 boyutlu hem de 3 boyutlu olarak oluşturma yeteneğine sahip. Daha iyi grafik performansıyla birlikte oyunlar daha yüksek çözünürlükte, daha hızlı kare hızlarında ya da hem yüksek kalitede hem de akıcı şekilde oynanabiliyor.

Video editörleri, grafik tasarımcılar ve diğer profesyoneller, yıllardır uzun render alma süreleriyle mücadele etti. Günümüz GPU’larının sunduğu paralel işlem, video ve grafiklerin daha yüksek tanımlı formatlarda render alınmasını daha hızlı ve kolay hale getirdi.

GPU teknolojisi, yapay zeka ve makine öğreniminde de kullanılıyor. GPU’lar olağanüstü miktarda hesaplama yeteneğine sahip. Günümüzün derin öğrenme teknolojilerinin çoğu CPU’larla birlikte çalışan GPU’lara dayanıyor.

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GPU ve CPU arasındaki farklar 🆚

CPU nedir, GPU nedir? çok soruluyor. Milyonlarca transistörden oluşan CPU, birden fazla işlem çekirdeğine sahip olabilir ve genellikle bilgisayarın beyni olarak adlandırılır. Bilgisayarınız ve işletim sisteminiz için gereken komutları ve işlemleri yürüttüğünden tüm bilgi işlem sistemleri için gereklidir. CPU, programların ne kadar hızlı çalışabileceğini belirlemede de önemlidir. GPU ise, birçok daha küçük ve daha özel çekirdekten oluşan bir işlemcidir. Çekirdekler birlikte çalışarak muazzam bir performans sunar.

CPU vs GPU CPU GPU Merkezi İşlem Birimi Grafik İşlem Birimi Birkaç çekirdek Çoklu çekirdek Düşük gecikme Yüksek verim Seri işlem Paralel işlem Aynı anda birkaç işlem Aynı anda binlerce işlem

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Ekran kartı türleri 💻

Bir dizüstü veya masaüstü bilgisayar satın aldığınızda, teknik özellik bölümünde genellikle bilgisayarın harici veya paylaşımlı (dahili) ekran kartıyla geldiği belirtilir.

Harici ekran kartı nedir ❓

Harici ekran kartı, GPU’nun kendi bağımsız işlemci paketine anlamına gelir. Kendi ayrı soğutma çözümüne sahiptir. Harici ekran kartlarının ayrıca kendi güç yönetimi donanımı ve belleği vardır. Ekran kartı, bilgisayarın anakartına takılır ve genelde kart yuvasından sağlanan güçten daha fazla güce ihtiyaç duyar. Bu nedenle kendi özel güç bağlantılarına da sahip olabilir. Dizüstü bilgisayarlardaki harici ekran kartları doğrudan anakarta lehimlenmiştir ancak kendi soğutmaları, bellekleri, güçleri ile CPU’dan ayrı bileşenlerdir.

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Paylaşımlı ekran kartı nedir ❓

Dahili ekran kartı, her şeyi CPU ile paylaşmak zorundadır. Bu nedenle genellikle paylaşımlı ekran kartı olarak adlandırılır. Aynı işlemci paketinde bulunur, aynı soğutucu ve ısı dağıtıcı tarafından soğutulur ve işlemci ile aynı sistem belleğini paylaşır. Günümüzde neredeyse tüm bilgisayar CPU’larında (üst düzey CPU’lar dışında) entegre GPU bulunur. Dizüstü bilgisayarlarda daha çok dahili ekran kartının kullanılmasının nedenleri; maliyet, alan, güç verimliliği.

Ekran kartı öğrenme 🖥

Bazı bilgisayarlarda düşük güç tüketen, dahili veya paylaşımlı ekran kartı bulunurken, bazılarında güçlü, harici ekran kartı bulunur. 4 adımda PC ekran kartı öğrenme yolu çok basittir:

Görev Yöneticisi’ni açın. (Ekranınızın altında görev çubuğuna sağ tıklayın ve Görev Yöneticisi’ni seçin veya Ctrl + Shift + Esc kısayolu ile) Performans sekmesine gidin. Kenar çubuğunda GPU 0 öğesini seçin. Ekran kartı üreticisi ve model adı, pencerenin sağ üst köşesinde görüntülenir.

Windows 7 gibi daha eski Windows sürümlerinde DirectX Tanı Aracı ile ekran kartınızı öğrenebilirsiniz. Windows + R tuşlarına basın, “dxdiag” yazın. Ekran sekmesine tıklayın ve Aygıt bölümünde Ad alanında ekran kartı modelinizi görebilirsiniz.

Ekran kartı güncelleme 🖥

Ekran kartı güncelleme için, NVIDIA, GeForce Experience yazılımını; AMD, Radeon yazılımını sunuyor. Mevcut sürücü güncellemelerini kontrol etmek ve yüklemek için bu araçları kullanabilirsiniz.

NVIDIA ekran kartı güncelleme adımları 👇🏻

NVIDIA GeForce Experience yazılımını başlatın. (Bazı PC’lerde önlüklü geliyor.) GeForce Experience penceresinde, Sürücüler sekmesini açın. Yazılım, güncelleme olup olmadığını tarar ve gösterir. Elle tarama işlemi için, sağ üst köşedeki Güncellemeyi Denetle’ye tıklayın. Güncelleme varsa indirin ve yükleyin.

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AMD ekran kartı güncelleme adımları 👇🏻

AMD Radeon yazılımını başlatın. Radeon Software penceresinde, dişli simgesine tıklayarak Ayarlar’ı açın. Yazılım ve Güncelleme bölümünde, Güncellemeleri Denetle’ye tıklayın. Yazılım, güncellemeleri tarar, yayınlanmışsa yükleme seçeneği çıkartır.

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Bu rehber yazıda PC ve Mac bilgisayarlarda ve telefonlarda deneyimi etkileyen kritik bileşenlerden GPU nedir, ne işe yarar? yanıtını verdik. Aynı zamanda ekran kartı türleri neler? buna değindik. Ekran kartı modelini öğrenme ve ekran kartı güncelleme nasıl yapılır? gibi özellikle yeni bilgisayar kullanıcılarının merak ettiği konulara açıklık getirdik.

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