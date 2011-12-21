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Acer 15-inç boyutunda utrabook hazırlıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hem global anlamda hem de Türkiye pazarında yeniden yükselişe geçmek isteyen Acer, ultrabook pazarına yönelik yatırımlarını arttırıyor. 11-inç ve 13-inç segmentindeki ultrabook modellerinin başarısının ardından Acer'ın 15-inç boyutunda ultrabook için çalışmalara başladığı bildiriliyor. Digitimes'ın haberine göre şirket, mevcut ultrabook modellerini üreten Wistron'dan farklı olarak 15-inç boyutundaki modelin hacimli üretimini Pegatron'a verebilir. 
Aspire S3 ailesi ile yılı 250-300 bin adetlik ultrabook satışıyla tamamlayacağı ifade edilen Acer, 2012 içerisinde Intel'in 22nm Ivy Bridge platformunu kullanan ultrabook modelleri de sunacak. Tüm bunlara ek olarak yeni yılda aralarında Acer'ın da yer aldığı bazı üreticilerin yüksek çözünürlüklü ekrana sahip ultrabook çözümleri de lanse etmesi bekleniyor. Acer'ın Amerika'da 699$ seviyesinden sunması beklenilen 15-inç boyutundaki ultrabook modelinde kasa kalınlığının ne seviyede tutulacağı henüz bilinmiyor ancak Intel'e göre ultrabook konseptindeki ürünlerin 20mm'den daha ince kasaya sahip olması gerekiyor.
Acer'ın yeni modelini ürettirmesi beklenen Pegatron'la ilgili olarak Digitimes'ın aynı haberindeki bilgiye göre firmanın bu yılki toplam dizüstü bilgisayar satışının, bir önceki yılın anı dönemine göre %22 artış ile 18.99 milyon adet seviyesinde gerçekleşmesi ve şirketin, hacim açısından dördüncü büyük ODM üreticisi olacağı öngörülüyor.  

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DH Misafiri 7 yıl
Ultrabook demek f/p demektir bence. AMD de bu segmente dahil olduğu zaman gerek GPU çözümleri olsun, işte o zaman tadından yenmeyen cihazlar bizi bekliyor. İntel Hd3000 bana cazip gelmiyor. AMD'den bir atak, intel'dende bir Nvidia çözümü bekleniyor =)
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chılgınwolf 7 yıl
ya arkadaşlar size birşey soracam ben laptop alacam da bir kaç model var siz hangisini ttavsiye edersiniz modeller
Acer AS7750G-2436G75MNKK Intel Core i5 2430M 2.4GHZ 6GB 750GB 17.3"
Exper Karizma NRK3G Intel Core i7 2670QM 2.2GHZ 8GB 640GB 15.6
Casper Nirvana CN.HBI2410D Intel Core i5 2410M 2.30GHZ 8GB 640GB 15.6
HP Pavilion DV6-6100ST Intel Core i5 2410M 2.3GHZ 4GB 500GB 15.6
HP Pavilion DV6-6010ET Intel Core i5 2410M 2.3GHZ 6GB 750GB 15.6
ben laptopu oyun için kullanacam da sizce hangisini en iyidir oyun için yada sizin tavsiye edeceğiniz model var mı 2000 tl bütcem var
1 Yanıt Yanıtla
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Batuist 7 yıl chılgınwolf
chılgınwolf

ya arkadaşlar size birşey soracam ben laptop alacam da bir kaç model var siz hangisini ttavsiye edersiniz modeller
Acer AS7750G-2436G75MNKK Intel Core i5 2430M 2.4GHZ 6GB 750GB 17.3"
Exper Karizma NRK3G Intel Core i7 2670QM 2.2GHZ 8GB 640GB 15.6
Casper Nirvana CN.HBI2410D Intel Core i5 2410M 2.30GHZ 8GB 640GB 15.6
HP Pavilion DV6-6100ST Intel Core i5 2410M 2.3GHZ 4GB 500GB 15.6
HP Pavilion DV6-6010ET Intel Core i5 2410M 2.3GHZ 6GB 750GB 15.6
ben laptopu oyun için kullanacam da sizce hangisini en iyidir oyun için yada sizin tavsiye edeceğiniz model var mı 2000 tl bütcem var

oyun için notebook alıcam diyorsun notebookların işlemci ram ve hddlerini yazıyorsun ama gpu hakkında hiçbirşey yok.. en önemli parçayı es geçmişsin. demek ki hiçbirşey bilmiyorsun. o yüzden sana ne desem faydalı olacaktır görüşündeyin : )) en baştan başlıyımo zaman sakın kafana göre bir notebook alma bu sana ilk tavsiye çünkü neye bakıcağını daha bilmiyorsun.. bilen birini bul ve tavsiye iste..!! ama böyle değil...
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Rubisco 7 yıl
Fiyatı ve özellikleri kaç kg olduğundan daha ön planda tutan dünya kadar insan varken o kadar hızlı değişim olmaz. 1000$ gibi fiyatlara kimse almaz diyorduk ki asusun hazırda modelleri var zaten. O şekilde fiyatlarla çok kısıtlı bi kitleye hitap eder. Bu Intelin macbook gibi bi marka yratmasına da yardımcı olmaz sonuçta birbiri ile uyumlu aynı ortamın platformları. Kimse de yürürken ederken kullanmayı amaçlamadığına göre aralarında devasa fiyat farkı olan aletler yüzünden insanlar belli bi yöne yönelmez.
Hem normal notebook ile özellik anlamında kıyaslanacak kadar iyi olması lazım, hemde tablet gibi bişeye dönüşebilmesi, dokunmatik ekranı olması lazım. Yoksa sadece ve sadece Apple dışı karizma peşinde koşan çok çok küçük bi azınlık + ultra hafif notebook ihtiyacı olan başka bi azınlığa hitap eder, kimsenin işine yaramaz.
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gunman233 7 yıl
15" lik "ultrabook" nasıl oluyor?
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Batuist 7 yıl
samsung dell gibi dev firmalar netbook segmentinden yavaş yavaş çekilmeye başladılar ve bunu diğer büyük firmalarda yavaş yavaş takip edecektir. geleceğin notebook segmenti ultrabook olarak adlandırılan kategoriye dahil olacak. yani bugünkü hantal notebooklar ve netbooklar yerlerini tek sınıfa ultrabook sınıfına bırakacaklar. bir sene kadar evvelinde netbook diye bir sınıf kalmayacağını söylediğimde bazıları karşı çıkmışlardı ama bugün gelinen noktada görüyoruz ki çok haklıymışım hatta benim tahminlerim 5-10 yıl arasındaki bir süreci kapsıyordu ama trend o kadar hızlı değişiyorki daha şimdiden en büyük iki üretici üretim sürecini durdurma kararı almış durumda. illaki diğerleride aynı çizgide gidceklerdir. zamanla hantal yapı teknolojiyi daha kompakt bir hale getirmekte bugünün 2-3 kiloluk notebookları ileride sadece ultrabook olarak karşımıza çıkacaklar. yani yukarıda ki resim gelecekteki bir dönemim başlangıç ürünleri olmaya aday.. ben çok kulanışlı buluyorum ve geleceğin bu cihazlarda olduğu kanısındayım.. yalnız bugün için tek sorun fiyatlar ..
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