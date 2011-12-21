Acer 15-inç boyutunda utrabook hazırlıyor

Hem global anlamda hem de Türkiye pazarında yeniden yükselişe geçmek isteyen Acer, ultrabook pazarına yönelik yatırımlarını arttırıyor. 11-inç ve 13-inç segmentindeki ultrabook modellerinin başarısının ardından Acer'ın 15-inç boyutunda ultrabook için çalışmalara başladığı bildiriliyor. Digitimes'ın haberine göre şirket, mevcut ultrabook modellerini üreten Wistron'dan farklı olarak 15-inç boyutundaki modelin hacimli üretimini Pegatron'a verebilir.

Aspire S3 ailesi ile yılı 250-300 bin adetlik ultrabook satışıyla tamamlayacağı ifade edilen Acer, 2012 içerisinde Intel'in 22nm Ivy Bridge platformunu kullanan ultrabook modelleri de sunacak. Tüm bunlara ek olarak yeni yılda aralarında Acer'ın da yer aldığı bazı üreticilerin yüksek çözünürlüklü ekrana sahip ultrabook çözümleri de lanse etmesi bekleniyor. Acer'ın Amerika'da 699$ seviyesinden sunması beklenilen 15-inç boyutundaki ultrabook modelinde kasa kalınlığının ne seviyede tutulacağı henüz bilinmiyor ancak Intel'e göre ultrabook konseptindeki ürünlerin 20mm'den daha ince kasaya sahip olması gerekiyor.

Acer'ın yeni modelini ürettirmesi beklenen Pegatron'la ilgili olarak Digitimes'ın aynı haberindeki bilgiye göre firmanın bu yılki toplam dizüstü bilgisayar satışının, bir önceki yılın anı dönemine göre %22 artış ile 18.99 milyon adet seviyesinde gerçekleşmesi ve şirketin, hacim açısından dördüncü büyük ODM üreticisi olacağı öngörülüyor.