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    Acer, yeni Core Ultra işlemcili Swift Go 14 ve Triton Neo 16 modellerini tanıttı

    Acer'ın Intel Core Ultra Meteor Lake işlemcili yeni dizüstü bilgisayarları 16 inç oyun odaklı ve 14 inç ultra taşınabilir odaklı olarak geliyor. Bunlar sırasıyla Triton Neo 16 ve Swift Go 14 oluyor.
    Acer’den Core Ultra işlemcili yeni Swift Go 14 ve Triton Neo 16 Tam Boyutta Gör
    Intel'in Meteor Lake kod adlı Core Ultra lansmanıyla senkronize olarak Acer, yeni işlemcilerle kullanıma hazır iki yeni dizüstü bilgisayar serisini piyasaya sürdü. Bunlar ultra taşınabilir Acer Swift Go 14 ve yeni bir oyun dizüstü bilgisayarı olan Acer Predator Triton Neo 16. Her iki model de Core Ultra'lar ile gelen yapay zeka odaklı NPU birimi sayesind çeşitli yapay zeka özellikleriyle donatılmış durumda. Acer ayrıca ilerleyen dönemlerde daha fazla AI özelliğin geleceğini ima ediyor.

    Acer Predator Triton Neo 16

    Acer Predator Triton Neo 16 Tam Boyutta Gör
    Predator Triton Neo 16, RTX 4070'e kadar Nvidia ekran kartlarıyla eşleştirilmiş bir Intel Core Ultra 9 185H işlemciyle karşımıza çıkacak. Bağlantı noktaları arasında HDMI, iki Thunderbolt 4 bağlantı noktası ve bir mikro SD kart okuyucu bulunan modelde 16 inç ekran ya temel bir 1920 x 1200 panel ya da 3200 x 2000, 165 Hz yüksek yenileme seçeneğiyle müşterilere sunulacak. Bu arada RGB'yi sevenler için klavye üç bölgeli aydınlatmaya sahip. Şimdilik ürün hakkında tüm detaylar açıklanmadı ancak muhtemelen CES 2024'te daha fazla şey öğreneceğiz.

    Acer Swift Go 14

    Acer Swift Go 14 Tam Boyutta Gör
    Acer Swift Go 14 ise Core Ultra 5 125H veya Ultra 7 155H kullanacak ve Intel Arc Graphics veya Intel Graphics entegre grafik birimlerini kullanacak. Swift için ekran seçenekleri arasında DisplayHDR True Black 500 ile 14 inç, 22880 x 1880 90Hz veya 60 Hz'de daha düşük çözünürlüklü 1920 x 1200 dokunmatik ekran yer alıyor. Makinede ayrıca Thunderbolt 4 üzerinden bir çift USB Type-C bağlantı noktası, iki USB Type-A bağlantı noktası, HDMI 2.1, bir kulaklık girişi ve bir microSD kart okuyucunun yanı sıra 1440p web kamerası bulunuyor.

    Acer Predator Triton Neo 16 ve Swift Go 14 özellikleri
    Model Acer Predator Triton Neo 16 Acer Swift Go 14
    İşlemci Intel Core Ultra 9 185H, Intel Core Ultra 7 155H, Intel Core Ultra 5 125H Intel Core Ultra 5 125H veya Ultra 7 155H
    Grafik birimi Nvidia GeForce RTX 4070'e kadar Intel Arc Graphics veya Intel Graphics
    RAM 32GB LPDDR5X'e kadar 32GB LPDDR5X'e kadar
    Depolama 2TB PCIe Gen 4 NVMe SSD'e kadar 1TB PCIe Gen 4 NVMe SSD'e kadar
    Ekran 16 inç, 3200 x 2000, 165 Hz G-Sync veya 16-inch, 1920 x 1200 14 inç 2880 x 1880, 90 Hz, DisplayHDR True Black 500 veya 15 inç 1920 x 1200 IPS, 60 Hz dokunmatik
    Çıkış tarihi Mart 2024 Aralık 2023 ve Ocak 2024
    Başlangıç fiyatı ABD: 1.499 dolar, EMA: 1.799 euro EMA: 1.199 euro, ABD: 799 dolar

    Donanımın yanı sıra Acer yazılımında bazı yeni yapay zeka özellikleri kullanacağını söylüyor. PurifiedVoice arka plan gürültüsünü ortadan kaldırırken, Purified View arka plan bulanıklığı ve bakış düzeltme dahil olmak üzere bir takım yaşam kalitesi odaklı seçenekler getiriyor. Bu özelliklerin zaten var dediğinizi duyar gibiyim ancak Acer, bunları şimdi Core Ultra’daki NPU birimlerine taşıyor. Öte yandan AcerSense yardımcı programı artık sizi farklı yapay zeka özelliklerine yönlendirmek için bir "AI Zone" bölümünü kullanıma alıyor. Yani ileride daha fazla AI özellik gelebilir.

    Acer Predator Triton Neo 16 ve Swift Go 14 fiyatı ve çıkış tarihi

    Acer Predator Triton Neo 16 (PTN16-51) Kuzey Amerika'da Mart 2024'te 1499,99 dolardan başlayan fiyatlarla, EMEA'da ise Mart 2024'te 1799 euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Acer Swift Go 14 (SFG14-72) ise Kuzey Amerika'da Ocak 2024'te 799,99 dolardan başlayan fiyatlarla ve EMEA'da bu ay 1199 euro’dan başlayan fiyatlarla piyasaya girecek.

    Kaynakça https://news.acer.com/acer-debuts-ai-ready-swift-go-14-laptop-with-new-intel-core-ultra-processors https://news.acer.com/acer-unleashes-new-predator-triton-neo-16-with-intel-core-ultra-processors https://www.tomshardware.com/laptops/acer-predator-triton-neo-16-swift-go-14-price-specs-release-date
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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