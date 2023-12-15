Acer, yeni Core Ultra işlemcili Swift Go 14 ve Triton Neo 16 modellerini tanıttı

Tam Boyutta Gör Intel'in Meteor Lake kod adlı Core Ultra lansmanıyla senkronize olarak Acer, yeni işlemcilerle kullanıma hazır iki yeni dizüstü bilgisayar serisini piyasaya sürdü. Bunlar ultra taşınabilir Acer Swift Go 14 ve yeni bir oyun dizüstü bilgisayarı olan Acer Predator Triton Neo 16. Her iki model de Core Ultra'lar ile gelen yapay zeka odaklı NPU birimi sayesind çeşitli yapay zeka özellikleriyle donatılmış durumda. Acer ayrıca ilerleyen dönemlerde daha fazla AI özelliğin geleceğini ima ediyor.

Acer Predator Triton Neo 16

Tam Boyutta Gör Predator Triton Neo 16, RTX 4070'e kadar Nvidia ekran kartlarıyla eşleştirilmiş bir Intel Core Ultra 9 185H işlemciyle karşımıza çıkacak. Bağlantı noktaları arasında HDMI, iki Thunderbolt 4 bağlantı noktası ve bir mikro SD kart okuyucu bulunan modelde 16 inç ekran ya temel bir 1920 x 1200 panel ya da 3200 x 2000, 165 Hz yüksek yenileme seçeneğiyle müşterilere sunulacak. Bu arada RGB'yi sevenler için klavye üç bölgeli aydınlatmaya sahip. Şimdilik ürün hakkında tüm detaylar açıklanmadı ancak muhtemelen CES 2024'te daha fazla şey öğreneceğiz.

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Acer Swift Go 14

Tam Boyutta Gör Acer Swift Go 14 ise Core Ultra 5 125H veya Ultra 7 155H kullanacak ve Intel Arc Graphics veya Intel Graphics entegre grafik birimlerini kullanacak. Swift için ekran seçenekleri arasında DisplayHDR True Black 500 ile 14 inç, 22880 x 1880 90Hz veya 60 Hz'de daha düşük çözünürlüklü 1920 x 1200 dokunmatik ekran yer alıyor. Makinede ayrıca Thunderbolt 4 üzerinden bir çift USB Type-C bağlantı noktası, iki USB Type-A bağlantı noktası, HDMI 2.1, bir kulaklık girişi ve bir microSD kart okuyucunun yanı sıra 1440p web kamerası bulunuyor.

Acer Predator Triton Neo 16 ve Swift Go 14 özellikleri Model Acer Predator Triton Neo 16 Acer Swift Go 14 İşlemci Intel Core Ultra 9 185H, Intel Core Ultra 7 155H, Intel Core Ultra 5 125H Intel Core Ultra 5 125H veya Ultra 7 155H Grafik birimi Nvidia GeForce RTX 4070'e kadar Intel Arc Graphics veya Intel Graphics RAM 32GB LPDDR5X'e kadar 32GB LPDDR5X'e kadar Depolama 2TB PCIe Gen 4 NVMe SSD'e kadar 1TB PCIe Gen 4 NVMe SSD'e kadar Ekran 16 inç, 3200 x 2000, 165 Hz G-Sync veya 16-inch, 1920 x 1200 14 inç 2880 x 1880, 90 Hz, DisplayHDR True Black 500 veya 15 inç 1920 x 1200 IPS, 60 Hz dokunmatik Çıkış tarihi Mart 2024 Aralık 2023 ve Ocak 2024 Başlangıç fiyatı ABD: 1.499 dolar, EMA: 1.799 euro EMA: 1.199 euro, ABD: 799 dolar

Donanımın yanı sıra Acer yazılımında bazı yeni yapay zeka özellikleri kullanacağını söylüyor. PurifiedVoice arka plan gürültüsünü ortadan kaldırırken, Purified View arka plan bulanıklığı ve bakış düzeltme dahil olmak üzere bir takım yaşam kalitesi odaklı seçenekler getiriyor. Bu özelliklerin zaten var dediğinizi duyar gibiyim ancak Acer, bunları şimdi Core Ultra’daki NPU birimlerine taşıyor. Öte yandan AcerSense yardımcı programı artık sizi farklı yapay zeka özelliklerine yönlendirmek için bir "AI Zone" bölümünü kullanıma alıyor. Yani ileride daha fazla AI özellik gelebilir.

Acer Predator Triton Neo 16 ve Swift Go 14 fiyatı ve çıkış tarihi

Acer Predator Triton Neo 16 (PTN16-51) Kuzey Amerika'da Mart 2024'te 1499,99 dolardan başlayan fiyatlarla, EMEA'da ise Mart 2024'te 1799 euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Acer Swift Go 14 (SFG14-72) ise Kuzey Amerika'da Ocak 2024'te 799,99 dolardan başlayan fiyatlarla ve EMEA'da bu ay 1199 euro’dan başlayan fiyatlarla piyasaya girecek.

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Acer’den Core Ultra işlemcili yeni Swift Go 14 ve Triton Neo 16