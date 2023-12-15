Acer, yeni Core Ultra işlemcili Swift Go 14 ve Triton Neo 16 modellerini tanıttı

- Acer Predator Triton Neo 16
- Acer Swift Go 14
- Acer Predator Triton Neo 16 ve Swift Go 14 özellikleri
- Acer Predator Triton Neo 16 ve Swift Go 14 fiyatı ve çıkış tarihi
- Yorumlar
Acer Predator Triton Neo 16
Acer Swift Go 14
|Model
|Acer Predator Triton Neo 16
|Acer Swift Go 14
|İşlemci
|Intel Core Ultra 9 185H, Intel Core Ultra 7 155H, Intel Core Ultra 5 125H
|Intel Core Ultra 5 125H veya Ultra 7 155H
|Grafik birimi
|Nvidia GeForce RTX 4070'e kadar
|Intel Arc Graphics veya Intel Graphics
|RAM
|32GB LPDDR5X'e kadar
|32GB LPDDR5X'e kadar
|Depolama
|2TB PCIe Gen 4 NVMe SSD'e kadar
|1TB PCIe Gen 4 NVMe SSD'e kadar
|Ekran
|16 inç, 3200 x 2000, 165 Hz G-Sync veya 16-inch, 1920 x 1200
|14 inç 2880 x 1880, 90 Hz, DisplayHDR True Black 500 veya 15 inç 1920 x 1200 IPS, 60 Hz dokunmatik
|Çıkış tarihi
|Mart 2024
|Aralık 2023 ve Ocak 2024
|Başlangıç fiyatı
|ABD: 1.499 dolar, EMA: 1.799 euro
|EMA: 1.199 euro, ABD: 799 dolar
Donanımın yanı sıra Acer yazılımında bazı yeni yapay zeka özellikleri kullanacağını söylüyor. PurifiedVoice arka plan gürültüsünü ortadan kaldırırken, Purified View arka plan bulanıklığı ve bakış düzeltme dahil olmak üzere bir takım yaşam kalitesi odaklı seçenekler getiriyor. Bu özelliklerin zaten var dediğinizi duyar gibiyim ancak Acer, bunları şimdi Core Ultra’daki NPU birimlerine taşıyor. Öte yandan AcerSense yardımcı programı artık sizi farklı yapay zeka özelliklerine yönlendirmek için bir "AI Zone" bölümünü kullanıma alıyor. Yani ileride daha fazla AI özellik gelebilir.
Acer Predator Triton Neo 16 ve Swift Go 14 fiyatı ve çıkış tarihi
Acer Predator Triton Neo 16 (PTN16-51) Kuzey Amerika'da Mart 2024'te 1499,99 dolardan başlayan fiyatlarla, EMEA'da ise Mart 2024'te 1799 euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Acer Swift Go 14 (SFG14-72) ise Kuzey Amerika'da Ocak 2024'te 799,99 dolardan başlayan fiyatlarla ve EMEA'da bu ay 1199 euro’dan başlayan fiyatlarla piyasaya girecek.Kaynakça https://news.acer.com/acer-debuts-ai-ready-swift-go-14-laptop-with-new-intel-core-ultra-processors https://news.acer.com/acer-unleashes-new-predator-triton-neo-16-with-intel-core-ultra-processors https://www.tomshardware.com/laptops/acer-predator-triton-neo-16-swift-go-14-price-specs-release-date Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.