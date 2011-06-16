Acer, 2011 yılı için tablet ve notebook satış beklentilerini düşürdü









2011 yılında düzenlenen fuarlarda yeni tablet ve notebook modelleriyle büyük sükse yapan Acer bu ilginin ardından bu yılki satış beklentilerini bir hayli yükseltmişti. 7 inçlik Honeycomb tableti Iconia Tab A100, 10 inçlik Honeycomb tableti Iconia Tab A500, 10 inçlik Windows tableti W500, 4.8 inçlik akıllı telefonu Iconia Smart ve Happy serisi netbooklarını yıl içerisinde piyasaya süren süren Acer sadece tablet PC satışlarından 5-7 milyon arası bir satış rakamı bekliyordu.

Ancak yönetim kurulu başkanı J.T.Wang yaptığı açıklamada tablet PC satışlarında beklentilerin biraz düştüğünü belirtti. Wang, 2011 yılı için 2.5-3 milyon aralığında bir satış beklediklerini sözlerine ekledi. Notebook satış beklentisi ise bir önceki çeyreğe göre %10 oranında düşmüş durumda.

Acer bunun sebebini Avrupa ekonomisindeki büyüme hızının yavaşlamasına bağlıyor. Asya ve ABD pazarındaki satışlardan memnun olan Acer, Avrupa pazarına da büyük umutlarla girmişti. Ancak Avrupa bölgesinde, özellikle İspanya ve Yunanistan'da ortaya çıkan ekonomik kriz nedeniyle büyümede yavaşlama ve alım gücünde duraklama yaşanmaya başladı. Bu da Avrupa pazarına yatırım yapan teknoloji devlerinin beklediği ilgiyi bulamamasına sebep oldu.

Acer, 2011 yılının ikinci yarısında Avrupa'da göstergelerin normale dönmesi ile birlikte pazar payında bir sıçrama bekliyor.