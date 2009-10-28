Acer Ferrari One; Dünyanın en hızlı Netbook'u

Genel Yayın Yönetmeni
Acer'dan hızı ve teknik özellikleriyle şaşırtan sıra dışı Netbook; Ferrari One
ACER, hem tasarımları hem de donanımsal özellikleri ile göz dolduran Ferrari serisi dizüstü bilgisayarlarını Netbook platformuna taşıyor.
Acer Ferrari One sahip olduğu teknik özellikler ve tasarımıyla piyasadaki bütün Netbooklardan ayrılıyor.
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- genel hat ve köşelerin eğimle çizilmiş olması monitörün ömrünü fiziksel darbelere karşı uzun ömürlü tutar
açma - kapama tuşunun can alıcı kırmızısı bazen sıkıcı olabiliyor özellikle film izlerken
- klavyesi çok rahat bir solak olarak bu kadar rahat kullandığım klavye azdır.
- touch pad biraz sıkıntılı ama genel olarak bu sıkıntı tüm netbooklarda var.
Almayı düşünen varsa hazır indirimde kaçırmasın derim
Şimdiden herkese iyi kullanımlar :))
Cok kullanacaksan 11,6 iyidir. Az kullanıp sadece mail filan okuyacaksan 10".