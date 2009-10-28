Acer Ferrari One; Dünyanın en hızlı Netbook'u

Acer'dan hızı ve teknik özellikleriyle şaşırtan sıra dışı Netbook; Ferrari One

ACER, hem tasarımları hem de donanımsal özellikleri ile göz dolduran Ferrari serisi dizüstü bilgisayarlarını Netbook platformuna taşıyor.

Acer Ferrari One sahip olduğu teknik özellikler ve tasarımıyla piyasadaki bütün Netbooklardan ayrılıyor.