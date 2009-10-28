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Acer Ferrari One; Dünyanın en hızlı Netbook'u

9 yıl
192,8b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Acer'dan hızı ve teknik özellikleriyle şaşırtan sıra dışı Netbook; Ferrari One

ACER, hem tasarımları hem de donanımsal özellikleri ile göz dolduran Ferrari serisi dizüstü bilgisayarlarını Netbook platformuna taşıyor.

Acer Ferrari One sahip olduğu teknik özellikler ve tasarımıyla piyasadaki bütün Netbooklardan ayrılıyor.


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ardabeyim 4 yıl
mesut reyizin saçlar :///
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DH Misafiri 8 yıl
dün aldım ve ciddi bi araştırma sürecinden sonra bu fiyata bulabileceğim en iyi netbook buydu diye düşünüyorum. Aynı modele sahip olan bir arkadaşım 3d çizim programı bile kullanıyor bu ufaklık ile adına yakışır bir performans sergiliyor şarjı cidden çok iyi.Bir tasarımcı olarak tasarımla ilgili değerlendirme yapacak olursam
- genel hat ve köşelerin eğimle çizilmiş olması monitörün ömrünü fiziksel darbelere karşı uzun ömürlü tutar
açma - kapama tuşunun can alıcı kırmızısı bazen sıkıcı olabiliyor özellikle film izlerken
- klavyesi çok rahat bir solak olarak bu kadar rahat kullandığım klavye azdır.
- touch pad biraz sıkıntılı ama genel olarak bu sıkıntı tüm netbooklarda var.
Almayı düşünen varsa hazır indirimde kaçırmasın derim
Şimdiden herkese iyi kullanımlar :))
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DH Misafiri 8 yıl
yaklaşık 1 yıldır kullanıyorum 4GB ram 320 HD bu serıden 4 tane aldım babama abıme kuzenıme v.s ve cok memnunum klavye cok guzel normal klavyeler gıbı kullanımı rahat arkadasların bahsettıgı sorunları ben yasamadım ılk aldıgımda bıraz kasıyor ve yavastı ama sonra canavar gıbı çalışıyor. tavsiye ediyorum
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Ghent 8 yıl
Arkadaşlar bu netbookta bluetooth nasıl açılıyor? Bir de wallpaper bir türlü değişmiyor , kişiselleştir menüsü yok sağ klik'te masaüstünde..
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaslar merhaba simdi bende bir netbook almayi dusunuyorum ama bu yazilanlar karisik geldi gerci 1 arkadasin disinda herkes memnun gibi bu ferrari one dan ancak benim anlayamadigim 11.6 inc olanimi iyi yok daha kucuk olanimi bunubir turlu anlayamadim bu benim icin oldukca buyuk bir netbook ben daha kucuklerinden hizli performans alabilirmiyim yardimci olursaniz sevinirim
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RevivaL 8 yıl
Daha küçüklerden fazla performans beklemek yanlış olur
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ekdellal 8 yıl

DH Misafiri
arkadaslar merhaba simdi bende bir netbook almayi dusunuyorum ama bu yazilanlar karisik geldi gerci 1 arkadasin disinda herkes memnun gibi bu ferrari one dan ancak benim anlayamadigim 11.6 inc olanimi iyi yok daha kucuk olanimi bunubir turlu anlayamadim bu benim icin oldukca buyuk bir netbook ben daha kucuklerinden hizli performans alabilirmiyim yardimci olursaniz sevinirim

Cok kullanacaksan 11,6 iyidir. Az kullanıp sadece mail filan okuyacaksan 10".
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DH Misafiri 8 yıl
atom işlemcıden ne bekleyeılırsınız kı .
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DH Misafiri 9 yıl
acaba bu bilgisayar oyun alıştırırmı ağustos 2010 da almayı düşünüyorum rengine hasta kaldım ztn netbookun şarjıda mütiş dayanıklı bir makinaya benziyor ama ekran kartı bana biraz düşük geldi...szce...
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar ferrari one 200 ü yaklaşık bir buçuk aydır kullanıyorum. Yurkarıdaki bazı arkadaşlar çok kasılıyor falan yazmışlar ama ben bunları okuyunca çok şaşırdım çünkü ben bu netbook la wireless tan ev grubuma bağlanıp o bilgisayardfa yüklü olan 1080p filmleri çatır çatır izliyorum. üstelik bu sırada internettende dosya indirebiliyorum :)) çok kasıyor diyen arkadaşlar galiba yanlışlıkla atom işlemcili başka bir netbook almışlar. Ben teknosadan aldım 4gb ram 64 bit işlemcisi var modelin... Alacak arkadaşlar hiç düşünmeden alabilirler...
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lordofvarde 9 yıl
arkadaşlar ferrari one 200 ü yaklaşık bir buçuk aydır kullanıyorum. Yurkarıdaki bazı arkadaşlar çok kasılıyor falan yazmışlar ama ben bunları okuyunca çok şaşırdım çünkü ben bu netbook la wireless tan ev grubuma bağlanıp o bilgisayardfa yüklü olan 1080p filmleri çatır çatır izliyorum. üstelik bu sırada internettende dosya indirebiliyorum :)) çok kasıyor diyen arkadaşlar galiba yanlışlıkla atom işlemcili başka bir netbook almışlar. Ben teknosadan aldım 4gb ram 64 bit işlemcisi var modelin... Alacak arkadaşlar hiç düşünmeden alabilirler...
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RespecT 9 yıl
AlienWare M11X modelinin yanında biraz yavaş kalıyor sanki
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DH Misafiri 9 yıl
bende bugün sipariş ettim umarım memnun kalırım..
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