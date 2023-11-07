BYD Atto 3'ü lansmanda inceledik! Çinli SUV neler sunuyor? Fiyatı nasıl?

Meraklı bekleyişin ardından Kasım ayı itibarıyla Türkiye pazarına giriş yapan BYD Atto 3'ün İzmir Çeşme'de düzenlenen lansmanında performansını, özelliklerini ve malzeme kalitesini yakından inceledik.

BYD'nin %100 elektrikli C-SUV modeli BYD Atto 3, Kasım ayı itibarıyla 1.590.000 TL'lik fiyatla Türkiye'de satışa sunuldu. Hem Çinli bir otomobil olması hem de Blade Battery gibi öne çıkan teknolojileriyle dikkatleri üzerine çeken model, Avrupa'daki en üst paket olan Design donanım seviyesiyle ülkemize geldi.

BYD Atto 3'ün Blade batarya teknolojisinde lityum demir fosfat pil hücreleri kullanılıyor. Bu kimyaya sahip hücreler, diğer lityum pillere göre daha dayanıklı ve uzun ömürlü olmasıyla öne çıkıyor. Bu pillerin dezavantajı, diğer pillere göre daha az enerji yoğunluğuna sahip olmaları. Ancak BYD, geliştirdikleri batarya yerleşimi ile aynı alanda yüzde 50 daha fazla pil hücresi konumlandırarak bunun üstesinden gelmeyi başarmış.

BYD Atto 3, ön tekerleklere güç veren 150 kW güç ve 310 Nm tork üreten bir elektrik motoruna sahip. 60.48 kWsa kapasiteye sahip olan batarya, otomobilin karma kullanımda WLTP'ye göre tek şarjla 420 km yol kat edebilmesini sağlıyor. Atto 3, karma kullanımda 15,6 kWsa/100 km enerji tüketimi sunuyor. Şehir içi kullanımda ise bu değerin 12 kWsa/100 km'ye düşmesiyle menzil 565 km civarına yükseliyor.

BYD Atto 3'de elektrikli araçlar için oldukça önemli bir donanım olan ısı pompası standart olarak sunuluyor. Isı pompası, -30 ile 60 santigrat dereceleri arasında çalışarak özellikle düşük hava sıcaklıklarında sürüş menzilini %20’ye varan oranda artırılmasını sağlıyor.

00:00 - Giriş

00:24 - Dış tasarım

03:06 - Bagaj

05:34 - İç tasarım (arka bölüm)

09:22 - İç tasarım (ön bölüm)

17:34 - Hangi segment?

18:33 - Kullandığı platformun artıları-eksileri neler?

19:25 - Blade Batarya teknolojisi avantajları-dezavantajları

22:52 - Şarj hızları ve süreleri

24:00 - Sürüş menzili

25:17 - 0-100 km/s hız testi ve performans

26:25 - Sürüş konforu nasıl?

28:15 - Enerji tüketimi nasıl?

29:05 - Isı pompası var mı? Ne işe yarar?

31:00 - Fiyat

32:11 - Bayi ve servis ağında durum ne?

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