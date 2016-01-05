Acer Liquid Jade Primo inceleme videosu "Lumia 950'ye rakip geldi"

Windows 10'lu akıllı telefonlara yenisi eklendi. Acer tarafından geliştirilen Liquid Jade Primo isimli yeni telefon sahip olduğu özellikler ve Continuum aksesuarı ile Lumia 950'ye rakip geldi.

Windows 10 işletim sistemli akıllı telefonlara bir yenisi daha geldi. Acer tarafından geliştirilen Liquid Jade Primo isimli telefon, teknik özellikleriyle Microsoft'un Lumia 950'sine rakip olacak gibi görünüyor. Telefonun tüm detaylarını sizler için Amerika'da mercek altına aldık, iyi seyirler.