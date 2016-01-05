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Acer Liquid Jade Primo inceleme videosu "Lumia 950'ye rakip geldi"

3 yıl
34,9b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Windows 10'lu akıllı telefonlara yenisi eklendi. Acer tarafından geliştirilen Liquid Jade Primo isimli yeni telefon sahip olduğu özellikler ve Continuum aksesuarı ile Lumia 950'ye rakip geldi.
Windows 10 işletim sistemli akıllı telefonlara bir yenisi daha geldi. Acer tarafından geliştirilen Liquid Jade Primo isimli telefon, teknik özellikleriyle Microsoft'un Lumia 950'sine rakip olacak gibi görünüyor. Telefonun tüm detaylarını sizler için Amerika'da mercek altına aldık, iyi seyirler.
 

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aytaccgl 3 yıl en beğenilen
donanımhaber'in en verimli çalışanı gerçekten. yurtdışında bir fuara gittiği zaman o kadar fazla içerik giriyor ki insan şaşıyor. teşekkürler erdi özüağ!
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TypeR_Mbt 3 yıl
Sırf önü nexus 4'ü anımsattı diye izlemeye geldim :))
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MysticDesign 3 yıl
iğrenç ya samsung s3 bildiğin leş gibi malzeme kalitesi burdan belli oluyor 700tl satılsa anca satar, bi önceki videodaki ceviz kırdığınız telefonun tasarımna bak bide bune bak
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system electronıc 3 yıl
Allah dan mesut çevik incelememiş :)
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tabzana 3 yıl
Daha kotu donanim , daha kotu tasarim , daha kotu malzeme kalitesi , daha kotu kamera . Yuksek fiyat


Aceri 3 hayirla ugurluyoruz .
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musa_unsal2005 3 yıl
Buram buram kalitesizlik ve galaxy s3 kokuyor
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oktayakgoz 3 yıl
Wp bazi pazarlarda yeterince tuttu. Ozellikle hindistan gibi. Bizim ulkemiz pek kaale alinmadigi icin w10 tu ka ka gelebilir fakat tutulan yerlerde yerel uygulamalar acisindan zenginse neden wp kullanmasin ki.

Yerel uygulamalar olsa bende kesinlikle lumia kullanirdim
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Whippoorwill 3 yıl
Çok fazla Windows 10 Mobile kullanmak isteyen 950 ya da XL alır.
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mkyb 3 yıl
Büyük ihtimalle Türkiye'de satılmaz boşuna konuşmaya gerek yok.
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aytaccgl 3 yıl en beğenilen
donanımhaber'in en verimli çalışanı gerçekten. yurtdışında bir fuara gittiği zaman o kadar fazla içerik giriyor ki insan şaşıyor. teşekkürler erdi özüağ!
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thinkwithbrain 3 yıl
Tasarım olarak 2014'ün ilk çeyreğinde çıksa sırıtmazdı. Bildiğin Samsung S3
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