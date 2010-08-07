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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer çift işletim sistemli yeni netbook modeli Aspire One D255'i satışa sundu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,7b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Agresif bir büyüme stratejisi benimseyen ve birkaç yıl içerisinde dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi olmayı hedefleyen Acer, Aspire One D255 adını verdiği, "çift" işletim sistemli ikinci netbook modelini, anavatanı Tayvan'da satışa sundu. Hem Windows XP hem de Google Android işletim sistemlerine sahip "dual boot" özellikli yeni netbook modeline, Intel'in 1.66GHz'de çalışan Atom N450 işlemcisi güç ve riyor.

10.1-inç boyutunda ekrana sahip olan Aspire One D255, 1GB bellek ve 160GB kapasiteli sabit disk ile geliyor. Ekran kartı olarak işlemciye entegre GMA 3150 grafik birimini kullanan netbook, üç veya altı hücreli pil ile tercih edilebiliyor. Acer tarafından 375 dolar ve 470 dolar arasında değişen fiyatlarla Tayvan'da satışa sunulan Aspire One D255'in uluslararası pazarlara çıkıp çıkmayacağı sorusu ise henüz cevaplanmış değil.


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stradivardi 9 yıl
İyi düşünmüşler ama şu 10.1 ekranları hiç sevmiyorum 11.6 lar daha ideal
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Batuist 9 yıl
XP'yi hiç koymasaymışta olurmuş...
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