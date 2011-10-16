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Acer ve Asus yeni ultrabook modellerinde fiberglas kullanabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in ciddi yatırım yaptığı ultra-ince tasarımlı ultrabook dizüstü bilgisayar modellerinin önümüzdeki yıl içerisinde pazarda hızla yaygınlaşması bekleniyor. Dünya devi pek çok bilgisayar üreticisinin duyurmayı planladıdğı ultrabook modelleri için sektörü beklediği düşünülen önemli bir tehlike bulunuyor; alüminyum şasi kıtlığı.
Şu an için sadece Asus, Acer, Lenovo ve Samsung olsa bile yakın gelecekte aralarında HP ve Dell'in de yer aldığı çok sayıda firmanın ultrabook modellerini duyurması bekleniyor. Yeni çıkacak modellerle birlikte alüminyum şasi üreten firmaların kapasite sorunu yaşayacağı tahmin edilirken, gelen son bilgilere göre bazı üreticiler, hem bu tehlikeye karşı hem de maliyet avantajı elde etmek adına alüminyum yerine fiberglas kasa kullanımına gidebilir.
Digitimes'ın haberine göre Acer, 2012 için fiberglas kasa kullanacağı 15-inç büyüklüğünde ultrabook modeli planlıyor. Aslında firmanın bu modeli içerisinde bulunduğumuz son çeyrek için planladığı ancak pazar şartları henüz bu model hazır olmadığı için ertlemeye gidildiği ifade ediliyor. Acer'a ek olarak Asus'un da benzer bir strateji uygulayacağı ve her iki üreticinin de fiberglas için Mitac Precision firmasıyla ile çalışacağı bildiriliyor.
Fiberglas kasaların, alüminyum alaşım kasalara göre 5-10 dolar daha ucuz olduğu ve bunun ultrabook fiyatlarında 20$ civarında indirim sağlayacağı düşünülüyor. Aynı zamanda ağırlık tarafında da avantaj sağlayacağı belirtilen fiberglas'ın, alüminyum alaşım ile kıyaslandığında ne derece başarılı olacağını, 2012'de yani ilk ürünler piyasaya çıktığında göreceğiz. 

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alpa07 8 yıl
bakır yapsınlar :D :D
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1963bursa 8 yıl
Ultrabookları büyük bir sürpriz karşılarsa şaşırmayın, bunu almak için evden çıkan eve Tablet Bilgisayarla dönebilir.
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berkkarabacak 8 yıl
Dünyada alüminyumdan daha bol ne var ya?Nası bu popüler alaşımdan kalmaz anlamıyorum ama bu ultrabook tutar bak buraya yazıyorum
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Batuist 8 yıl
20$ o modeller için devede kulak gibi kalır.. zaten onu alabilecek adam için 20$ın lafı olmaz..
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Python 8 yıl
Fiberglass güzel bir malzeme ancak ısı sorunuda doğurabilir alüminyum kasa olması avantajdı çünkü ısıyı dagıtarak extra sogutma sağlayabiliyordu fiberglassta ise bu olmayacaktır ısıyı üzerinde tutan bir yapı olacaktır ki eminim bu sorunuda aşacaklardır sonuçta tasarlayan yapan binlerce mühendis var ancak ilk zamanlarda ben ucuz olacağını hiç zannetmiyorum.
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jasonn123 8 yıl
acer daha kocaman notebooklarını bile zor sogutuyor.ultrabook alev almazsa iyidir.
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turbo-powwer 8 yıl
Ultrabook vs tabletler olacak gibi görünüyor. Eğer performans,pil ve fiyat bakımından başarılı olurlarsa kesinlikle ilk tercih olur gibime geliyor.
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Castiel 8 yıl
ekran kartları ısı problemı nasıl halledılıcek acaba ? amd fusıon ıle ışı ıyı göturuyor
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