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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer'ın Fusion işlemcili netbook modeli Aspire One 722 fiyat listelerine girdi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer'ın Fusion işlemcili netbook modeli Aspire One 722 fiyat listelerine girdi
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Acer'ın ilk detayları bir süre önce ortaya çıkan Aspire One 722 isimli yeni netbook modeli fiyat listelerine girdi. AMD'nin Brazos kod adlı Fusion platformundan güç alan netbook, 11.6-inç boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip. Bobcat mimarisi üzerine inşa edilen ve TSMC'nin tesislerinde 40nm fabrikasyon süreciyle üretilen çift çekirdekli Fusion C-50 (1GHz) işlemcisinden güç alan netbook, ekran kartı olarak işlemciye entegre olarak gelen DirectX 11 destekli Radeon HD 6250 GPU'sunu kullanıyor.

Açıklanan teknik özellik bilgilerine göre 2GB DDR3 bellek ve 250GB kapasiteli sabit disk ile gelen Aspire One 722, kablolu ve kablosuz internet erişimi için Ethernet ve 802.11n WiFi ile geliyor. Radeon HD 6250 GPU'sunun Unified Video Engine 3.0 teknolojisi sayesinde yüksek tanımlı videolara yönelik donanımsal hızlandırma desteği sunan netbook, üzerinde yer alan HDMI portu sayesinde görüntüleri uyumlu herhangi bir monitöre ye da HDTV'ye aktarabiliyor. Üzerinde yer alan 0.3 Megapiksel çözünürlüğündeki kamera ile Skype ya da GTalk gibi uygulamalar üzerinde görüntülü konuşma yapılabilmesine olanak tanıyan sistem tam şarjda 7 saate varan kullanım ömrü sunuyor.

Mavimsi Yeşili (deniz yeşili) ve Ekspreso Siyahı olmak üzere iki ayrı renk seçeneği ile sunulan Aspire One 722'de işletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium'a yer verilirken, ek yazılım paketi olarak Microsoft Office Starter 2010'un da sunulduğu yeni netbook, yurt dışında 330 dolar seviyesinden kullanıma sunuluyor.

Acer'ın Fusion işlemcili netbook modeli Aspire One 722 fiyat listelerine girdi
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Acer'ın Fusion işlemcili netbook modeli Aspire One 722 fiyat listelerine girdi
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar iyi misiniz haberleri takip edemiyoruz sayenizde acer reklamı sıkıştırıo duruyorsunuz araya sonraki sayfaya da geçemiyoruz!!!
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terrax 8 yıl

DH Misafiri

arkadaşlar iyi misiniz haberleri takip edemiyoruz sayenizde acer reklamı sıkıştırıo duruyorsunuz araya sonraki sayfaya da geçemiyoruz!!!


Hocam bu sayfada sana bir sorum vardı.

donanimhaber.com/...

Sana zahmet cevaplarsan sevinirim(PM'den ulaşmayı başaramadım)

Şimdiden teşekkürler.
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