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Acer'ın yeni 19.5 inç hepsi bir arada (AiO) bilgisayarları kasım'da geliyor

5 yıl
524
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Acer'ın yeni 19.5 inç hepsi bir arada (AiO) bilgisayarları kasım'da geliyor
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Bilgisayar dünyasının önemli isimlerinden Acer, 19.5 inçlik yeni hepsi bir arada bilgisayarlarını 2013'ün son döneminde satışa sunmaya hazırlanıyor.

Digitimes'ın firmaya yakın kaynaklardan aldığı bilgilere göre yeni hepsi bir arada bilgisayarlar, Asya dışındaki pazarlarda bu segmente olan ilgiden dolayı Kasım 2013'den başlayarak öncelikli olarak Kuzey Amerika pazarı olmak üzere satışa sunacak.

TPK ve O-Film Tech firmalarının panel tarafındaki çözümlerini barındıracağı öğrenilen yeni bilgisayarlar, 19.5 inç olacak iken; firmanın 21.5, 23 ve 28 inçlik hepsi bir arada bilgisayarların satışı ise 2014'ün ilk yarısı içerisinde gerçekleşecek.


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