Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AeroCool, beş kanallı fan kontrolcüsü Strike-X X-1000'i detaylandırdı

6 yıl
3,3b
1
19
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
AeroCool, beş kanallı fan kontrolcüsü Strike-X X-1000'i detaylandırdı
Tam Boyutta Gör
Hazırladığı kasa, güç kaynağı, fan ve fan kontrolcü gibi bilgisayar bileşenleriyle yakından tanınan AeroCool, beş kanallı yeni fan kontrolcüsü Strike-X X-1000'i detaylandırdı. Hız aşırtma tutkunlarının ve sessizlik faktörüne önem verenlerin ilgisini çekeceğini düşündüğümüz Strike-X X-1000 sayesinde, fanların dilediğiniz devir / dakika hızında çalışmalarını sağlayabiliyorsunuz. Fanların tamamen devre dışı bırakılabildiğinin de altını çizelim.

Strike-X X-1000'in her bir kanalı maksimum 25 watt güç çıkışına sahip. Bu da her kanala birden fazla fan bağlanabileceği anlamını taşıyor. Fan kontrolcüde, beş adet ısı sensörüne yer verilmiş. Isı sensörlerini, ekran kartına, işlemci soğutucusuna, belleklere vs yapıştırabiliyorsunuz.
Üzerinde konumlandırılan 2 adet USB 3.0 portuyla, mikrofon girişiyle ve ses çıkışıyla ön plana çıkan fan kontrolcü, fanlarda sorun yaşanması veya aşırı ısınma durumlarında alarm vermeye başlıyor. Herhangi bir problem varsa kontrolcünün üzerindeki mavi renkli LED ışık sürekli yanıp sönerek kullanıcıyı uyarıyor.
AeroCool, Strike-X X-1000'i ekim ayı başına doğru piyasaya sürmeyi planlarken firma fiyata dair açıklamada bulunmamış.
AeroCool, beş kanallı fan kontrolcüsü Strike-X X-1000'i detaylandırdı
Tam Boyutta Gör
AeroCool, beş kanallı fan kontrolcüsü Strike-X X-1000'i detaylandırdı
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Recharged 6 yıl
Her ne kadar yeni bir ürün olsa bile tasarımı çok kötü.Artık bunun yerine daha dijital tasarımlar almalı.Teknolojinin geldiği nokta buna fazlasıyla müsait.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
salvatore_volkan 6 yıl
güzel ürüne benziyor.
işallah fiyatıda el yakmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tahir40 6 yıl
Ben fan kontrolcüleri neden var anlamıyorum... Zaten piyasada yazılımlar var, fan devirlerini sıcaklığa göre ayarlıyan.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
poyrazz_ern 6 yıl tahir40
tahir40

Ben fan kontrolcüleri neden var anlamıyorum... Zaten piyasada yazılımlar var, fan devirlerini sıcaklığa göre ayarlıyan.

Mod meraklıları için
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jeuxhome 6 yıl tahir40
tahir40

Ben fan kontrolcüleri neden var anlamıyorum... Zaten piyasada yazılımlar var, fan devirlerini sıcaklığa göre ayarlıyan.

12 tane fan çalışıyor bilgisayarda nasıl kontrol edebilirsin sence?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
baris_55 6 yıl
tasarım vasat :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virinom 6 yıl
Usb ile ses çıkışları çok gereksiz olmuş onları koymayıp fiyatını biraz daha düşürseler çok daha güzel olurdu zaten bütün kasaların önünde ses giriş çıkışı ile usb portları mmevcut
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pohuman 6 yıl
Basit olmuş. USB kısımları özellikle..
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
batkent 6 yıl
ısı sensörünün olması çok güzel olmuş özellikle ramlerin ısısına rahatlıkla ulaşılabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Love_For_You 6 yıl
fiyatı yüksek olacak gibi duruyor usb ve ses çıkışı olmayan kırpılmış modellere bakıcam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 6 yıl
sözde hava atıp caka satmak isteyen tipler için özel üretilmiş :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xtracer 6 yıl
güzel cihaz,kasada 3 farklı fan kontrolcüm olmasa düşünürdüm
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3342 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Çevre Birimleri
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl ASRock X79 Extreme6/GB anakart video inceleme 6 yıl Uygulama Haber 22. Bölüm: "Mobil dünyanın vazgeçilmezlerini sizler için değerlendiriyoruz" 6 yıl 2si1:Yeni Haber ve Teknoloji Programı 1. Bölüm! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim