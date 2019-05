AeroCool, beş kanallı fan kontrolcüsü Strike-X X-1000'i detaylandırdı

Hazırladığı kasa, güç kaynağı, fan ve fan kontrolcü gibi bilgisayar bileşenleriyle yakından tanınan AeroCool, beş kanallı yeni fan kontrolcüsü Strike-X X-1000'i detaylandırdı. Hız aşırtma tutkunlarının ve sessizlik faktörüne önem verenlerin ilgisini çekeceğini düşündüğümüz Strike-X X-1000 sayesinde, fanların dilediğiniz devir / dakika hızında çalışmalarını sağlayabiliyorsunuz. Fanların tamamen devre dışı bırakılabildiğinin de altını çizelim.





Strike-X X-1000'in her bir kanalı maksimum 25 watt güç çıkışına sahip. Bu da her kanala birden fazla fan bağlanabileceği anlamını taşıyor. Fan kontrolcüde, beş adet ısı sensörüne yer verilmiş. Isı sensörlerini, ekran kartına, işlemci soğutucusuna, belleklere vs yapıştırabiliyorsunuz.

Üzerinde konumlandırılan 2 adet USB 3.0 portuyla, mikrofon girişiyle ve ses çıkışıyla ön plana çıkan fan kontrolcü, fanlarda sorun yaşanması veya aşırı ısınma durumlarında alarm vermeye başlıyor. Herhangi bir problem varsa kontrolcünün üzerindeki mavi renkli LED ışık sürekli yanıp sönerek kullanıcıyı uyarıyor.



AeroCool, Strike-X X-1000'i ekim ayı başına doğru piyasaya sürmeyi planlarken firma fiyata dair açıklamada bulunmamış.