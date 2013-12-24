AeroCool'dan iki yeni fan kontrolcü: CoolTouch-E ve CoolTouch-R

Bilgisayarınızdaki fanları kontrol altına almak ve aynı zamanda bilgisayarınıza şık bir görünüm kazandırmak istiyorsanız yolunuz fan kontrolcülerinden geçiyor. Tayvan merkezli bilgisayar bileşeni üreticisi AeroCool, bu doğrultuda hazırladığı iki yeni fan kontrolcüsünün kısa süre önce satışına başladı.





Bilgisayar kasasının 5.25-inç'lik sürücü bölmesine montajı yapılan fan kontrolcülerinden CoolTouch-E ile CoolTouch-R arasında gerek tasarım gerekse arayüz farklılıkları dikkatlerden kaçmıyor. CoolTouch-R'de ekstra olarak USB 3.0 portu, kart okuyucu ve ısı sensörü söz konusu. CoolTouch-R'nin USB 2.0 arabirimli kart okuyucusu; SD, SDHC, SDXC, microSD, microSDHC, microSDXC, miniSD, miniSDHC, MMC, RS-MMC, MMC Plus ve MMC Mobile bellek kartlarına destek veriyor. CoolTouch-R'nin ısı sensörünü; işlemci soğutucusuna, anakartın kuzey köprüsüne, ekran kartının soğutucusuna, RAM'lere veya sabit diskin üzerine yapıştırarak gerçek zamanlı ısı takibi yapabiliyorsunuz.



3-pinli, 4-pinli (PWM) ve 4-pin molex konnektörlü fanlarla kullanılabilen fan kontrolcüleri, 4 kanallı bir yapı sunuyor ve kanal başına 20W'lık güç beslemesi sağlayabiliyor. Bu da her kanala birden fazla fan bağlayabileceğiniz anlamına gelmekte. Fan kanalı seçimini (1-2-3-4) ve bu fanların hangi hızlarda çalışacağını (kapalı - düşük - orta - yüksek) dokunmatik LCD panel üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Dokunmatik LCD panelin LED arka aydınlatma rengini ise zevkinize göre kırmızı, yeşil, sarı, mavi, mor, açık mavi veya beyaz olarak değiştirebiliyorsunuz. Dilerseniz ekranı tamamen kapatabiliyorsunuz.

AeroCool, CoolTouch-E'yi 36.99$'dan; CoolTouch-R'yi ise 44.99$'dan fiyatlandırmış.



http://www.aerocool.com.tw/fan-controller/single-bay/1075.html