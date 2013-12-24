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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AeroCool'dan iki yeni fan kontrolcü: CoolTouch-E ve CoolTouch-R

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,7b
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Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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AeroCool'dan iki yeni fan kontrolcü: CoolTouch-E ve CoolTouch-R
Bilgisayarınızdaki fanları kontrol altına almak ve aynı zamanda bilgisayarınıza şık bir görünüm kazandırmak istiyorsanız yolunuz fan kontrolcülerinden geçiyor. Tayvan merkezli bilgisayar bileşeni üreticisi AeroCool, bu doğrultuda hazırladığı iki yeni fan kontrolcüsünün kısa süre önce satışına başladı.

Bilgisayar kasasının 5.25-inç'lik sürücü bölmesine montajı yapılan fan kontrolcülerinden CoolTouch-E ile CoolTouch-R arasında gerek tasarım gerekse arayüz farklılıkları dikkatlerden kaçmıyor. CoolTouch-R'de ekstra olarak USB 3.0 portu, kart okuyucu ve ısı sensörü söz konusu. CoolTouch-R'nin USB 2.0 arabirimli kart okuyucusu; SD, SDHC, SDXC, microSD, microSDHC, microSDXC, miniSD, miniSDHC, MMC, RS-MMC, MMC Plus ve MMC Mobile bellek kartlarına destek veriyor. CoolTouch-R'nin ısı sensörünü; işlemci soğutucusuna, anakartın kuzey köprüsüne, ekran kartının soğutucusuna, RAM'lere veya sabit diskin üzerine yapıştırarak gerçek zamanlı ısı takibi yapabiliyorsunuz.
3-pinli, 4-pinli (PWM) ve 4-pin molex konnektörlü fanlarla kullanılabilen fan kontrolcüleri, 4 kanallı bir yapı sunuyor ve kanal başına 20W'lık güç beslemesi sağlayabiliyor. Bu da her kanala birden fazla fan bağlayabileceğiniz anlamına gelmekte. Fan kanalı seçimini (1-2-3-4) ve bu fanların hangi hızlarda çalışacağını (kapalı - düşük - orta - yüksek) dokunmatik LCD panel üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Dokunmatik LCD panelin LED arka aydınlatma rengini ise zevkinize göre kırmızı, yeşil, sarı, mavi, mor, açık mavi veya beyaz olarak değiştirebiliyorsunuz. Dilerseniz ekranı tamamen kapatabiliyorsunuz.
AeroCool, CoolTouch-E'yi 36.99$'dan; CoolTouch-R'yi ise 44.99$'dan fiyatlandırmış.
AeroCool'dan iki yeni fan kontrolcü: CoolTouch-E ve CoolTouch-R
AeroCool'dan iki yeni fan kontrolcü: CoolTouch-E ve CoolTouch-R
AeroCool'dan iki yeni fan kontrolcü: CoolTouch-E ve CoolTouch-R

http://www.aerocool.com.tw/fan-controller/single-bay/1075.html Yorum Yaz
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Bradley Cooper 5 yıl
param olsa ne kasa döşerim bunlarla da yok işte
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HumbiGumbi 5 yıl
Soğutmayla yada kasa modifiyesiyle çok haşır neşir olmayan kişiler bu fiyata almayacaklardır. Ben mesela İşlemci soğutucusunun fanı hariç tüm egzoz fanlarını bir power tuşu aracılığıyla paralel bağladım o tuşuda kasamda uygun bir yeri keserek monte ettim. Oyunlara girerken açıyorum, normal kullanımda da kapatıyorum çok faydalı oluyor.
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artenis 5 yıl
2x5.25 modelide gelirse Tower kasalar için daha albenılı olabilir, 7 tane boş yuvam var mesela... (armor+)
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Glorfindel1907 5 yıl
ilk resimdeki model daha çok hoşuma gitti benim
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Modifiye tutkunları için hoş düşünülmüş.
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CVenturas 5 yıl
Güzel gerçekten özellikle sıcaklık sensörü güzel düşünülmüş. Fakat fiyat itibari ile benim gibi kişiler yanaşamayacaktır :)
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