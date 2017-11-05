Akıllı şehirlerin geleceği en büyük teknoloji fuarında şekillendirilecek

Yeni nesil teknolojilerin insan hayatına temas edeceği alanlardan biri de akıllı şehirler olacak. Özellikle 5G'nin aktif kullanımıyla birlikte etkisini daha çok hissedeceğimiz akıllı şehir yaklaşımı, artan nüfusun getirdiği sorunları çözmeye ve ulaşımdan enerji kullanımına kadar kritik öneme sahip şehir kaynaklarının daha verimli, etkin ve sürdürülebilir kullanımını hedefliyor.

Şehirlerin modern teknolojiyle akıllanması adına 2020 yılında neredeyse 35 milyar dolar harcanmış olacak. Pek çok firmanın çalışma yaptığı bu alandaki en büyük sorun ise henüz standartlarının belirlenmemiş olması. Aralarında Intel, Qualcomm ve IBM gibi devlerin olduğu pek çok, kendi vizyonu çerçevesinde çalışma yürütse genel kabul gören bir yaklaşım yok.

Tüketici elektroniğinde dünyanın en büyük fuar organizasyonu olan CES, akıllı şehirlerin en büyük sıkıntısı olan ortak vizyona yöneliyor ve ilk defa kapsamlı bir program eşliğinde akıllı şehir temasını da fuar kapsamına alıyor. Sürdürülebilir akıllı şehir uygulamaları için hükümetler, kar amacı gütmeyen orgnizasyonlar ve topluluklarla güçlü bir iletişimin sağlanması için Deloitte firmasını yanına alan fuar, geleceğin modern şehirlerinin şekillenmesine katkı sağlamak istiyor.

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Üstelik sadece bunlar da değil, CES 2018 kapsamında otonom araçlardan nesnelerin internetine, bağımsız girişimlerden enerji tüketiminde daha iddialı ev elektroniği ve beyaz eşya ürünlerine kadar doğrudan ya da dolaylı ilişkiye sahip ürünler de fuarın merkezinde yer alıyor. CES her sene olduğu gibi Ocak ayının başında, Las Vegas'da dünya çapında yüzbinlere ev sahipliği yapacak.