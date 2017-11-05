Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Akıllı şehirlerin geleceği en büyük teknoloji fuarında şekillendirilecek

Tüketici elektroniği alanında dünyanın en büyük fuar organizasyonu olan CES, bu yıl ayrı bir sorumluluk daha üstleniyor ve akıllı şehirlerde standartların belirlenmesine katkı sağlamak istiyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
998
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yeni nesil teknolojilerin insan hayatına temas edeceği alanlardan biri de akıllı şehirler olacak. Özellikle 5G'nin aktif kullanımıyla birlikte etkisini daha çok hissedeceğimiz akıllı şehir yaklaşımı, artan nüfusun getirdiği sorunları çözmeye ve ulaşımdan enerji kullanımına kadar kritik öneme sahip şehir kaynaklarının daha verimli, etkin ve sürdürülebilir kullanımını hedefliyor.
Şehirlerin modern teknolojiyle akıllanması adına 2020 yılında neredeyse 35 milyar dolar harcanmış olacak. Pek çok firmanın çalışma yaptığı bu alandaki en büyük sorun ise henüz standartlarının belirlenmemiş olması. Aralarında Intel, Qualcomm ve IBM gibi devlerin olduğu pek çok, kendi vizyonu çerçevesinde çalışma yürütse genel kabul gören bir yaklaşım yok.
Tüketici elektroniğinde dünyanın en büyük fuar organizasyonu olan CES, akıllı şehirlerin en büyük sıkıntısı olan ortak vizyona yöneliyor ve ilk defa kapsamlı bir program eşliğinde akıllı şehir temasını da fuar kapsamına alıyor. Sürdürülebilir akıllı şehir uygulamaları için hükümetler, kar amacı gütmeyen orgnizasyonlar ve topluluklarla güçlü bir iletişimin sağlanması için Deloitte firmasını yanına alan fuar, geleceğin modern şehirlerinin şekillenmesine katkı sağlamak istiyor.
Üstelik sadece bunlar da değil, CES 2018 kapsamında otonom araçlardan nesnelerin internetine, bağımsız girişimlerden enerji tüketiminde daha iddialı ev elektroniği ve beyaz eşya ürünlerine kadar doğrudan ya da dolaylı ilişkiye sahip ürünler de fuarın merkezinde yer alıyor. CES her sene olduğu gibi Ocak ayının başında, Las Vegas'da dünya çapında yüzbinlere ev sahipliği yapacak.
Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Battle For Azeroth WoW genişleme paketi duyuruldu 2 yıl Microsoft, 31 Aralık'ta ücretsiz Windows 10 yükseltme teklifini sonlandıracak 2 yıl Björk'ün yeni albümü sadece kripto para ile satılacak 2 yıl İngiliz milyarder Richard Branson'un yeni şirketi, SpaceX'e rakip olacak 2 yıl Göz altındaki 19 milyar dolar serveti olan Suudi prens Apple’ın %5’ine sahip 2 yıl Samsung’dan iPhone'un 10 yıllık geçmişine gönderme! 2 yıl Entegre AMD EPYC serisi detaylanıyor 2 yıl Facebook Bonfire video sohbet uygulaması kullanıma sunuldu 2 yıl Razer Naga Trinity oyuncu faresi duyuruldu 2 yıl Bitcoin için en önemli çatallanma yaklaşıyor 2 yıl TAI yerli savaş uçağı için mühendis arıyor 2 yıl Mobilite: General Mobile'ın geciken güncellemeleri, HTC U11+ ve dahası... 2 yıl Overwatch'un yeni karakteri Moira tanıtıldı 2 yıl PlayStation Kupaları ile PSN kredisi kazanmak artık mümkün 2 yıl Thor: Ragnarok gişedeki yolculuğuna hızlı başladı 2 yıl NRA ödüllü Türk yapımı tüfeğin üretim aşamalarını görüntüledik, atış yaptık 2 yıl Tesla, Semi elektrikli tırı için yeni bir davetiye görseli yayınladı 2 yıl Lamborghini pazartesi günü MIT'de yeni bir konsept tanıtacak 2 yıl Yaani 1 haftada 1 milyon indirildi 2 yıl YouTube uygulamasındaki HDR videolar artık maksimum 1080p'de oynatılabiliyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Akıllı şehirlerin geleceği en büyük teknoloji fuarında şekillendirilecek Sonraki Çin'in kanatlı uzay aracı yatay olarak kalkış yapacak 2 yıl Facebook yaklaşık 270 milyon sahte hesap barındırıyor 2 yıl Facebook'a anket oluşturma özelliği geldi 2 yıl Google’a telefon karşılaştırma özelliği eklendi 2 yıl Blockchain teknolojisi delillerin toplanması ve doğrulanması için kullanılabilir 2 yıl Sony: Yazılım satışları konsol döngüsünün risklerini ortadan kaldırıyor 2 yıl ABD'den iklim raporu: İklim değişikliğinin asıl sebebi insanlar 2 yıl Asus ROG Chimera satışa çıkıyor 2 yıl Türkiye’nin ilk insansı robot fabrikası AkınRobotics açıldı 2 yıl StarCraft II'nin hikaye modu 14 Kasım'dan itibaren ücretsiz! 2 yıl Dünyanın en değerli petrol şirketinden alternatif enerjilere 1 milyar dolarlık yatırım 2 yıl Apple uyardı: iPhone X'da "ekran yanması" sorunu yaşanabilir 2 yıl Zorlu Holding, telefon ve nikel üretim fabrikalarının açılışını yaptı 2 yıl Amazon'un patronu Jeff Bezos, 1.1 milyar dolarlık hisse sattı 2 yıl Güney Kore’de 1 milyondan fazla Galaxy Note 8 satıldı 2 yıl Yerli Otomobil ve Sony'den oyun şovu | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Yeni telefon çıkarmayı düşünmeyen Microsoft, Android telefon satmaya devam ediyor 2 yıl iPhone X’un tamir edilebilirlik puanı belli oldu 2 yıl Tim Cook: “iPhone X kahve parası bile değil” 2 yıl Qualcomm, ticari sırlarını Intel ile paylaşan Apple'a dava açtı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Zen2 15% IPC, 20-25% tek çekirdek gücü
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Kanser olduğumu öğrendim. (27.05.2019
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim