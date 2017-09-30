Akıllı telefon büyüteciyle telefonunuzu mini bir TV'ye dönüştürebilirsiniz

Telefonunuzdan video izlemeyi seviyorsanız bu cihaz tam da size göre. Nostaljik bir tasarıma sahip olan bu rad mini TV, telefonunuzda izlediğiniz videoları orijinalinin iki katına kadar büyüterek 8 inç'lik bir ekran üzerine yansıtabiliyor.

Cihazın tasarımına bakacak olursak ahşabın taklit edilerek cihazın ön yüzünde bir ahşap kaplama süsü verildiğini görüyoruz. Aynı zamanda nostaljik bir görünüme sahip olan cihazın 6,2 x 3 inç boyutlarında, yani bir iPhone 7 Plus veya buna eşdeğer boyutta olan bir akıllı telefonu cihazın yan tarafındaki tepsiye yerleştirerek kullanabilirsiniz.

£19.99 fiyat etiketiyle Son olarak cihazınfiyat etiketiyle Firebox adlı sitede satıldığını söyleyelim.

http://mashable.com/2017/09/29/smartphone-magnifier-blows-up-movies-on-mini-tv/?utm_cid=hp-h-1#TIpSX953GqqH