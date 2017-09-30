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Akıllı telefon büyüteciyle telefonunuzu mini bir TV'ye dönüştürebilirsiniz

Telefonundan video izlemeyi sevenler, sizlere güzel bir haberimiz var! Akıllı telefon büyüteciyle telefonunuzu mini bir televizyona dönüştürebilirsiniz. Ayrıntılar haberimizde...
1 yıl
7,9b
1
11
Cep Tel Aksesuarları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Akıllı telefon büyüteciyle telefonunuzu mini bir TV'ye dönüştürebilirsiniz
Telefonunuzdan video izlemeyi seviyorsanız bu cihaz tam da size göre. Nostaljik bir tasarıma sahip olan bu rad mini TV, telefonunuzda izlediğiniz videoları orijinalinin iki katına kadar büyüterek 8 inç'lik bir ekran üzerine yansıtabiliyor.
Akıllı telefon büyüteciyle telefonunuzu mini bir TV'ye dönüştürebilirsiniz
 
Cihazın tasarımına bakacak olursak ahşabın taklit edilerek cihazın ön yüzünde bir ahşap kaplama süsü verildiğini görüyoruz. Aynı zamanda nostaljik bir görünüme sahip olan cihazın 6,2 x 3 inç boyutlarında, yani bir iPhone 7 Plus veya buna eşdeğer boyutta olan bir akıllı telefonu cihazın yan tarafındaki tepsiye yerleştirerek kullanabilirsiniz.
Akıllı telefon büyüteciyle telefonunuzu mini bir TV'ye dönüştürebilirsiniz
 
Son olarak cihazın £19.99 fiyat etiketiyle Firebox adlı sitede satıldığını söyleyelim.

http://mashable.com/2017/09/29/smartphone-magnifier-blows-up-movies-on-mini-tv/?utm_cid=hp-h-1#TIpSX953GqqH Yorum Yaz
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kaya123450 1 yıl en beğenilen
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OverClocK1ng 1 yıl kaya123450
kaya123450

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Eskiden ÇÖP diyorduk. Arkadaş üşenmemiş kamyonu çekmiş kapının önüne.

kaya123450Eskiden ÇÖP diyorduk. Arkadaş üşenmemiş kamyonu çekmiş kapının önü...
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agent1453 1 yıl
Full hd telefonla büyük bir mercek tv'leri çöpe attırabilir.
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RushEpicsTR 1 yıl
Ben çöp olduğuna inanmıyorum. Gayet güzel bir fikir. Hepimizin ceplerinde yüksek çözünürlüklü telefonlar bulunmaya başladı. İş yerinde vesaire güzel olabilir. Tabi bunun için uygulaması olması gerekir. Bu teknoloji çok daha iyiye götürülürse belkide koca televizyonlar yerine çok daha uygun fiyata koca mercekler alırız.
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polinom12 1 yıl
Ledli ekmek dolabida yapar bu frima simdi.
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profecco 1 yıl
Eskiden bir icat vardı. 37 ekran (inç değil) tvyi 200 ekran yapma diye. O zaman için saçmaydı ama şu an teknoloji gelişti. O zaman piksel sorunu vardı. Şu an sallıyorum 5 inçlik telefonda 2k çözünürlük var. Bunu küçük bir sistemle 40 inçlik hatta daha büyük tv boyutuna getirilebilirse mantıklı bir çözüm olabilir.
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tuago 1 yıl profecco
Orijinalden alıntı: profecco

Eskiden bir icat vardı. 37 ekran (inç değil) tvyi 200 ekran yapma diye. O zaman için saçmaydı ama şu an teknoloji gelişti. O zaman piksel sorunu vardı. Şu an sallıyorum 5 inçlik telefonda 2k çözünürlük var. Bunu küçük bir sistemle 40 inçlik hatta daha büyük tv boyutuna getirilebilirse mantıklı bir çözüm olabilir.

O zaman Nejdat Abiyle tanışmanı öneririm :) Hobi amaçlı çok güzel pratik çözümleri var.


youtube.com/...
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artenis 1 yıl
kağıttan :)
3D gözlükler gibi googlenin :)
Tasarımdaki detaylar retro ve yaşlanmış hissettiriyor hepsini kullandık...
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kaya123450 1 yıl en beğenilen
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jerry smith 1 yıl kaya123450
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hocam bu biraz agır oldu.
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OverClocK1ng 1 yıl kaya123450
kaya123450

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Eskiden ÇÖP diyorduk. Arkadaş üşenmemiş kamyonu çekmiş kapının önüne.

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SEO-Uzmanı 1 yıl
SONY bu işi iyi yapardı ! eskiden :)
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