2025'in en çok aranan akıllı telefonları paylaşıldı: İşte modeller

Tam Boyutta Gör 2025 yılının sonuna yaklaşırken, özellikle akıllı telefon cephesinde yepyeni gelişmeler yaşandı. Son olarak GSM Arena, geride bıraktığımız 12 ayda en çok aratılan ve en ilgi çeken akıllı telefonları açıkladı. Kasım 2024'te tanıtılan modellerin de dahil edildiği liste, kullanıcı ilgisinin yalnızca yeni çıkan amiral gemilerine değil, farklı fiyat ve donanım segmentlerine yayıldığını gösteriyor. Listede Apple, Samsung ve Xiaomi dahil birçok marka ve model bulunuyor.

2025'in en çok aratılan akıllı telefonları

GSMArena tarafından paylaşılan listenin zirvesinde Samsung Galaxy S25 Ultra yer alıyor. Geniş farkla birinci sıraya yerleşen model, son yılların en güçlü Galaxy S jenerasyonlarından biri olmayı başardı. Ayrıca Ultra sürümün, kendi serisi içindeki diğer modellere kıyasla açık ara daha fazla ilgi görmesi bu yıl da değişmedi.

Listenin en dikkat çekici sonuçlarından biri, Samsung'un orta segmentteki gücü oldu. Galaxy A56'nın ikinci sıraya yerleşmesi, A serisinin hâlâ geniş kitlelere hitap ettiğini gösteriyor. Listenin üçüncü ve dördüncü sırasında ise, Poco X7 Pro ve Galaxy S25 bulunuyor. Apple ise listeye 5.ci sıradan iPhone 17 Pro Max ile giriş yaptı.

Sıralamanın ilk 10'unda yer alan diğer modeller, sırasıyla Galaxy A36, OnePlus 13, Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G, Samsung Galaxy A16 ve iPhone 16e. Listede beklenmeyen bir diğer detay ise Galaxy S25 Edge ve iPhone 17 Air modellerinin alt sıralarda yer alması oldu. İşte 2025'in en çok aranan ve ilgi gören akıllı telefonları:

Samsung Galaxy S25 Ultra Samsung Galaxy A56 Poco X7 Pro Samsung Galaxy S25 Apple iPhone 17 Pro Max Samsung Galaxy A36 OnePlus 13 Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G Samsung Galaxy A16 Apple iPhone 16e Honor X9c Xiaomi 15 Ultra Xiaomi Redmi Note 14 4G Samsung Galaxy S25 Edge Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G Tecno Camon 40 Pro 5G Infinix Hot 50 Pro+ 4G Apple iPhone 17 Air Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro Vivo iQOO 13

