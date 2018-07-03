Akıllı yemek robotu l Thermomix kutu açılışı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Alman Vorwerk firması tarafından geliştirilen Thermomix, gelişen teknolojinin mutfaktaki sorunlara çözümü niteliğinde akıllı bir robot. Yüzlerce farklı yemek ve içecekleri sizin için yapabiliyor.
Gelişen teknoloji gündelik hayattaki temel ihtiyaçlarımıza yönelik çözüm önerileri de sunuyor. Almanların geliştirdiği Thermomix, yüzlerce farklı yemeği, tatlıyı hatta çeşitli içecekleri sizin için yapabiliyor. Vorwerk firmasının bir ürünü olan Thermomix'i kutusundan çıkartıp, detaylarına yakından baktık.
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Evet ürün güzel ama eksikleri var
1) Türkiye için fiyat yüksek.(Paramızın değeri ortada)
2) Bizim mutfak kültürümüz bu makineye uygun değil.
3) Mutfakta yemek yaparken zaman geçirmek bence güzel bir durum. Ya çok yorgunum meşgulum diyorsanız zaten yemek sepeti var. Bu alette bir hevesle alınıp daha sonra dolabın içinde yerini alacak bir makina gibi duruyor.
Tam da o kategorilik bir ürün :D
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Edit : Benzerini dortte bir fiyata satiyorlarmis zaten Amazon'da.
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