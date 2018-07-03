Akıllı yemek robotu l Thermomix kutu açılışı

Alman Vorwerk firması tarafından geliştirilen Thermomix, gelişen teknolojinin mutfaktaki sorunlara çözümü niteliğinde akıllı bir robot. Yüzlerce farklı yemek ve içecekleri sizin için yapabiliyor.

Gelişen teknoloji gündelik hayattaki temel ihtiyaçlarımıza yönelik çözüm önerileri de sunuyor. Almanların geliştirdiği Thermomix, yüzlerce farklı yemeği, tatlıyı hatta çeşitli içecekleri sizin için yapabiliyor. Vorwerk firmasının bir ürünü olan Thermomix'i kutusundan çıkartıp, detaylarına yakından baktık.