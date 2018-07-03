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Akıllı yemek robotu l Thermomix kutu açılışı

11 ay
14,7b
1
Zamazingo
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Alman Vorwerk firması tarafından geliştirilen Thermomix, gelişen teknolojinin mutfaktaki sorunlara çözümü niteliğinde akıllı bir robot. Yüzlerce farklı yemek ve içecekleri sizin için yapabiliyor.
Gelişen teknoloji gündelik hayattaki temel ihtiyaçlarımıza yönelik çözüm önerileri de sunuyor. Almanların geliştirdiği Thermomix, yüzlerce farklı yemeği, tatlıyı hatta çeşitli içecekleri sizin için yapabiliyor. Vorwerk firmasının bir ürünü olan Thermomix'i kutusundan çıkartıp, detaylarına yakından baktık. 

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CoreXXX 11 ay en beğenilen
Amerikan tv leri yada topshop gibi sitelerde mutfak aletleri pazarlayanlara benzemişiniz erdi bey:)
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CoreXXX 11 ay
amazonda 1.850 dolar:) bu paraya yeni aşçı alınır yaw
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dostum kertenkele 11 ay
Yemişim ben onun aklını dolapta domates varken melemen yapta yiyelim yumurta varken iki yumurta kır deyince yapabiliyor mu? Yapamıyor. Her şeyi ben koyduktan sonra normal tencerede yaparım o kadar para vermeye de gerek kalmaz. Koyulan malzemenin ölçüsüne gelince de annelerimiz göz kararı o makineye 10 basar bana göre lüzumsuz bir makine evli yada annesi ile yaşayanlar için bekar kişiler için faydalı olabilir yinede de bunun yerine yemek kitabı almak daha ucuz olur du.
Yemişim ben onun aklını dolapta domates varken melemen yapta yiyelim yumurta varken iki yumurta kır deyince yapabiliyor mu? Yapamıyor. Her şeyi ben koyduktan s...
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1 Avatar
WarSaw 10 ay
8000tl ye catering firmasıyla anlaşırım evime kadar yapar gönderir :)
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m.can123 10 ay
Yıllar önce alamancılar bunun biraz daha ilkel versiyonlarını getirip hava atarlardı :D Ama günün sonunda mutfakta pek işe yaramazlardı.
Evet ürün güzel ama eksikleri var
1) Türkiye için fiyat yüksek.(Paramızın değeri ortada)
2) Bizim mutfak kültürümüz bu makineye uygun değil.
3) Mutfakta yemek yaparken zaman geçirmek bence güzel bir durum. Ya çok yorgunum meşgulum diyorsanız zaten yemek sepeti var. Bu alette bir hevesle alınıp daha sonra dolabın içinde yerini alacak bir makina gibi duruyor.
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Erwin-Rommel 10 ay
Bizim Türk mutfağında pek işe yarar bir makine gibi durmuyor.
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bultar 10 ay
Ben haberin kategorisini çok sevdim. %SystemRoot%\zamazingo\haberleri\
Tam da o kategorilik bir ürün :D
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Public_Enemy 11 ay
Burada muhim olan beraber gelen yemek tarifleri, tariflerden yemeği seçip malzemeleri içine atıyosun yapıyor ama tariflerin içinde Türk mutfağı yoksa bizim ne işimize yarar ki ? youtube'da baktım elmalı filan brokoli salatası filan yapıyor, öggghh yani.
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merdan90 11 ay
İnceleme için teşekkürler erdi abi. Daha fazla akkılı ev aleti ve kişisel bakım ürünü incelemesi bekliyoruz.
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ahrimar 11 ay
Bu tip robotlar maalesef kolaylık sağlamıyor. Parçaları çıkarıp temizleme bana işkence gibi geliyor. Tava, tencere, bıçak elle 2 dkda temizleniyor ama bunlar temizlenmiyor. Ugraştırıyor. Meraklısı denesin...
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Whisper 11 ay
erdiye selam olsun
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DH Misafiri 11 ay
Amazon yorumlarinda birisi direk saticidan alirsaniz 400 dolar gibi indirimle alabilirsiniz yazmis 400 dolarda az degil hani
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Tensi 11 ay
Pastirmali kurufasulye, sehriyeli pilav, fistikli kusuzumlu sarma, zeytinyagli dolma yapabiliyor mu? Yapamiyorsa kalsin. Yapiyorsa da Cinlilerin cakma versiyonunu bulmak lazim. 10434 TL ( %20 gumruk ) vermez kimse bu ulkede. Yanlis ulkede yanlis reklam. 1850$ lik amazon linkini vereyim. Ref yok. Zamazingo bolumunde olmasi da anlamli olmus.
amazon.com/...
Edit : Benzerini dortte bir fiyata satiyorlarmis zaten Amazon'da.
amazon.com/...
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