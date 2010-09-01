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Akortek Seasonic'in Türkiye'deki Tek Distribütörü Oldu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Güç Kaynağı
DH Bülten
Dh Bülten
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Akortek Seasonic'in Türkiye'deki Tek Distribütörü Oldu

Akortek Bilişim distribütörlük listesine marka eklemeye devam ediyor. Geil ve SilverStone'dan sonra Akortek Bilişim dünyanın en kaliteli güç kaynaklarının üreticisi Seasonic'in de Türkiye tek distribütörü oldu.


Seasonic Türkiye pazarına üç gözde modeliyle beraber girdi: X-750 750W, S12II-520 520W ve M12II-620W. Seasonic X-750 80Plus Gold sertifikası (%90 verimlilik) ve %100 modüler kablo yönetimiyle güç kaynağı teknolojisinde gelinen son noktayı temsil ederken, S12II-520 ve M12II-620 80Plus Bronze (%85 verimlilik) sertifikası ve buna karşılık uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Seasonic'in bütün modelleri yıllardır süren ARGE çalışmaları sonucunda söz verdikleri gücün tamamını 12V kanalından verebiliyorlar! Akortek Bilişim sayesinde Seasonic'in üstün kalitesine siz de sahip olabileceksiniz!


1975 yılında Taiwan'da güç kaynağı üretmek üzere kurulan Seasonic ilk olarak IBM ve Apple'a güç kaynağı sağlamıştır. Zaman içerisinde güç kaynağı üzerine yaptığı Ar-Ge çalışmaları ve sayısız patenti ile SeaSonic güç kaynağı üreticileri arasında öne çıkmıştır. Amerika'nın en çok tercih edilen markalarından biri olmasının yanı sıra ANTEC, PCP&C Silencer, CORSAIR gibi firmalara yaptığı üretimlerle de öncülüğünü sürdürmektedir. Ürünlerinde yüksek verimlilik ve kaliteyi barındıran Seasonic, Amerikan Bağımsız Test Platformu 80plus.org'da 6'sı GOLD olmak üzere 70'in üzerinde modelinde yüksek verimlilik sertifikası almayı başarmıştır.


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