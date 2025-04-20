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    Lenovo’nun yeni ürünü hem powerbank hem de adaptör olarak kullanılabiliyor

    Lenovo, ThinkPlus serisini 140W hızlı şarj desteğine sahip yeni modeliyle genişletti. 20.000 mAh kapasiteli cihaz, hem taşınabilir şarj cihazı hem de çok portlu adaptör olarak kullanılabiliyor.

    Lenovo’nun yeni ürünü hem powerbank hem de adaptör olabiliyor Tam Boyutta Gör
    Lenovo, ThinkPlus aksesuar serisine yüksek güçlü yeni bir taşınabilir şarj cihazı ekledi. 20.000 mAh kapasiteye sahip bu model, 140W’a kadar şarj desteği sunuyor ve hem powerbank hem de adaptör olarak kullanılabiliyor.

    Yeni ThinkPlus, Lenovo’nun dijital hibrit şarj teknolojisini kullanan ilk ürünlerden biri. Bu sayede tek cihazla üç bağlantı noktasından aynı anda şarj yapılabiliyor. USB-C1 portu 140W gücünde, USB-C2 65W’a kadar destek sunarken, USB-A portu ise 30W çıkış verebiliyor. Ayrıca cihaz PD, PPS, QC gibi yaygın hızlı şarj protokollerinin yanı sıra Motorola’nın 125W standardını da destekliyor.

    Ürünün üzerinde yer alan 2 inçlik dijital ekran, her bir portun anlık çıkış gücünü, pil sıcaklığını ve kalan batarya seviyesini gösterebiliyor. Dilerseniz bu ekranı sürekli açık tutmak da mümkün. Boyut olarak biraz iri: 154 x 51 x 39 mm ölçülerinde ve 420 gram ağırlığında. Ancak bu, sunduğu yüksek kapasite göz önüne alındığında pek de şaşırtıcı değil.

    Lenovo’ya göre cihaz, bir iPhone 16 Pro Max’i yaklaşık 3.8 kez, bir MacBook Air’i ise 1.2 kez tamamen şarj edebiliyor. Çoklu cihaz bağlantılarında, bir port çıkarılsa bile diğerleri kesintiye uğramıyor. ThinkPlus 140W 20.000 mAh powerbank, 43 dolarlık fiyat etiketiyle satışta. Kutusundan ayrıca 240W destekli 1.5 metrelik bir USB-C kablosu da çıkıyor.

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    snr margin kaç olmalı bildirimler açık ama gelmiyor kabız değilim ama tuvaletimi yapamıyorum arora max pro yorum jvc televizyon alınır mı

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