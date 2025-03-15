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    Xiaomi yeni ultra ince powerbank modelini satışa sundu

    Çinli teknoloji devi Xiaomi, son zamanlarda piyasaya sürdüğü powerbank modellerine bir yenisini daha ekledi. Ultra Slim Power Bank isimli bu model özellikleriyle dikkat çekiyor.

    Xiaomi yeni ultra ince powerbank modelini satışa sundu Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, taşınabilir şarj çözümleri arasına yeni bir seçenek ekleyerek Ultra Slim Power Bank modelini Avrupa pazarına sundu. Hem şık tasarımı hem de kompakt yapısıyla dikkat çeken bu güç bankası, özellikle hafifliği ve taşınabilirliğiyle öne çıkıyor.

    Sadece 10 mm kalınlığında ve 93 gram ağırlığında olan bu model, 5.000mAh kapasitesiyle küçük cihazları pratik şekilde şarj edebiliyor. Tek USB-C portu üzerinden 20W’a kadar hızlı şarj desteği sunan cihaz, Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Ultra gibi modelleri yarım saat içinde %37’ye kadar doldurabiliyor. Ancak, şarj hızının kullanılan cihaza göre değişebileceği belirtiliyor.

    Bu model, özellikle telefonlarını tam dolu tutmaktan çok, gün içinde destekleyici bir batarya ihtiyacı olan kullanıcılar için ideal. Küçük yapısı sayesinde Bluetooth kulaklıklar gibi düşük güç tüketen cihazları birkaç kez şarj edebiliyor. Güvenlik açısından da donanımlı olan güç bankası, aşırı ısınma, kısa devre ve aşırı voltaj gibi risklere karşı dokuz farklı koruma özelliğine sahip.

    Tam kapasite dolumu yaklaşık 1 saat 45 dakika süren bu model, 18W hızlı şarj desteği sayesinde kısa sürede tekrar kullanıma hazır hale geliyor. Avrupa’da farklı fiyatlarla satışa çıkan Ultra Slim Power Bank, İngiltere’de yaklaşık 25 dolar, Almanya ve Hollanda’da 32 dolar, Fransa’da ise 27 dolar civarında bir fiyat etiketi taşıyor. Xiaomi ayrıca daha güçlü ve yüksek kapasiteli 25000mAh 212W HyperCharge Power Bank modelini de yakında piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

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