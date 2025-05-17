Anker’in yeni powerbank modeli şarj hızında sınırları zorluyor

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Anker, taşınabilir şarj cihazı serisini yenileyerek Prime 20.000mAh modelini güncelledi. Yeni sürüm, özellikle hızlı şarj desteğiyle dikkat çekiyor. Artık USB-C portu üzerinden 45W gücünde şarj sunabilen cihaz, yüksek hızlı şarj teknolojilerini destekleyen telefon ve dizüstü bilgisayarlarla tam uyumlu hale geldi.

Daha önceki modelde 30W’la sınırlı kalan şarj kapasitesi, yeni versiyonda önemli ölçüde artırılmış. Ayrıca ürün, Power Delivery (PD) desteğiyle birlikte toplamda 100W’a kadar çıkış sağlayabiliyor. Ancak bu maksimum güç, sadece uyumlu cihazlarda devreye giriyor.

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Tasarım çizgisi büyük ölçüde korunmuş olsa da, performans açısından ciddi bir güncelleme söz konusu. Prime serisinin yüksek kapasiteli ve güçlü yapısı, artık hız konusunda da daha iddialı.

Anker Prime 20.000mAh Power Bank (200W) şu anda 129,99 dolar fiyat etiketiyle markanın internet sitesinde ve Amazon’da satışa sunulmuş durumda. Her ne kadar firma bu güncellemeyi henüz resmi olarak duyurmasa da, bilgiler kısa sürede teknoloji meraklılarının radarına girdi.

Özellikle seyahat eden kullanıcılar ve dizüstü bilgisayarlarını yolda şarj etmek isteyenler için bu model güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor.

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