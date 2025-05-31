Vivo’nun yeni powerbank modeli incelik ve hızı bir arada sunuyor

Vivo, hızlı şarj teknolojisine sahip yeni nesil powerbank modelini tanıttı. Sadece 1.5 cm kalınlığında ve 177 gram ağırlığındaki bu taşınabilir şarj cihazı, 10.000 mAh kapasiteli lityum-polimer bataryasıyla hem günlük kullanımda hem de seyahatlerde pratik bir çözüm sunuyor.
Yeni powerbank, 33W FlashCharge desteğiyle öne çıkarken, PD (22.5W), QC (18W) ve PPS (33W) gibi farklı hızlı şarj protokollerini de destekliyor. Bu da onu iPhone ve Android telefonların yanı sıra tabletler, akıllı saatler ve taşınabilir oyun cihazlarıyla da uyumlu hale getiriyor. Kısa bir sürede yüksek oranda şarj sunabilen cihaz, örneğin iPhone 16’yı yarım saatte yüzde 58’e kadar doldurabiliyor.
Cihazda entegre bir USB-C kablosu bulunuyor. L şeklinde tasarlanan bu kablo, özellikle telefon eldeyken şarj etmeyi daha konforlu hale getiriyor. Ayrıca dış yüzeyinde kullanılan örgü kaplama sayesinde uzun süreli kullanımlarda dayanıklılığını koruyor.
Güvenlik tarafında da oldukça iddialı olan model; aşırı akım, kısa devre, aşırı şarj ve elektrostatik gibi risklere karşı çok katmanlı bir koruma sistemiyle donatılmış. Ayrıca hava taşımacılığına uygunluğu belgelenmiş durumda.
Vivo’nun yeni powerbank’i, yaklaşık 18 dolarlık fiyat etiketiyle kullanıcılarla buluştu. Şimdilik yalnızca yerel pazarda satışta olan ürünün, ilerleyen dönemde globalde de raflarda yerini alması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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