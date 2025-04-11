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    Oppo’dan iPhone’larla uyumlu yeni kablosuz powerbank

    Oppo, yeni aksesuar serisine ince ve taşınabilir bir güç kaynağı daha ekledi. Magnetic Energy Card Air adı verilen bu kablosuz şarj cihazı, iPhone’larla uyumlu çalışıyor.

    Oppo’dan iPhone’larla uyumlu yeni kablosuz powerbank

    Oppo, yeni amiral gemisi telefonlarının ve üst seviye tabletinin yanı sıra, daha sade ama oldukça işlevsel bir aksesuarla da sahneye çıktı. Şirketin “Mag” serisinin bir parçası olan Oppo Magnetic Energy Card Air, 5000mAh kapasitesiyle kablosuz enerji sunan ince bir taşınabilir şarj cihazı olarak tanıtıldı. Hem Oppo’nun yeni modelleriyle hem de iPhone’larla uyumlu olması, cihazı öne çıkaran en önemli detaylardan biri.

    Kredi kartı boyutlarına yakın yapısıyla dikkat çeken bu taşınabilir güç kaynağı, mıknatıs yardımıyla doğrudan telefonun arkasına tutunarak kablosuz şarj sağlıyor. Oppo’nun Find X8s, X8s+ ve X8 Ultra gibi modelleriyle tam uyumlu çalışan cihaz, geleneksel taşınabilir şarj cihazlarının getirdiği kablo karmaşasını da ortadan kaldırıyor. Ayrıca kullanılan özel dış yüzey malzemesi ve sıcaklığı dengeleyen NTC direnç sistemi sayesinde ısınma sorununa karşı da önlem alınmış.

    Cihazın yalnızca Oppo kullanıcılarına hitap etmemesi ise dikkat çeken bir başka unsur. MagSafe benzeri yapısı sayesinde iPhone’larla da çalışabilen Energy Card Air, böylece farklı marka kullanıcılarının da tercih edebileceği platformlar arası bir alternatif sunuyor. Alt kısmında yer alan dört noktalı LED gösterge ile pil seviyesini anlık olarak kontrol etmek mümkünken, cihaz aynı zamanda USB-C girişi üzerinden de şarj edilebiliyor. Bu port, harici cihazları şarj etmek için 10W’a kadar çıkış gücü sunuyor ve aynı zamanda ürünün kendisini 12W hızında şarj edebiliyor.

    Cihazın satış tarihi olarak 16 Nisan belirlenmiş durumda. Fiyatı ise yaklaşık 20 dolar seviyesinde. Hafif, taşınabilir ve kablosuz şarj çözümleri arayan kullanıcılar için Oppo'nun bu yeni ürünü oldukça cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor.

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    V
    vixx 48 dakika önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 2 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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