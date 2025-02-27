Xiaomi’den 25.000 mAh’lik dev powerbank: Hız, güç ve dayanıklılık bir arada

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Xiaomi, ultra hızlı şarj teknolojilerinde iddialı adımlar atmaya devam ediyor. Markanın yeni taşınabilir şarj cihazı 212W HyperCharge Powerbank 25000, küresel pazarda satışa sunulmaya hazırlanıyor. Japonya ve Hong Kong'da hali hazırda satılan cihaz, kısa süre içinde daha geniş bir kitleyle buluşacak.

25.000 mAh kapasiteye sahip bu powerbank, iki USB-C ve bir USB-A olmak üzere üç bağlantı noktasıyla geliyor. Toplamda 212W'a kadar çıkış gücü sunabilen cihaz, 120W giriş desteği sayesinde sadece 90 dakikada tam şarja ulaşabiliyor. Böylece uzun bekleme süreleri ortadan kalkıyor.

USB-C portları sırasıyla 140W ve 65W güç sağlayarak yüksek performanslı cihazların hızla şarj edilmesini sağlıyor. Örneğin, 16 inç MacBook Pro'yu 30 dakikada %50 seviyesine getirebiliyor. Xiaomi 13 Pro gibi akıllı telefonlar ise sadece 10 dakikada %50'ye ulaşıyor. Daha eski cihazlarla da uyumlu olan USB-A çıkışı ise 18W güç sunuyor.

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Geniş uyumluluk desteği sunan model, PD 3.0, QC 4.0 ve Xiaomi’nin HyperCharge teknolojileriyle çalışarak Apple, Samsung ve Google gibi markaların cihazlarını destekliyor. Alüminyum gövdesi hem dayanıklılığı hem de şık tasarımı bir araya getirirken, 580 gram ağırlığı taşınabilirlik açısından ideal bir denge sağlıyor. Kullanıcıların batarya seviyesini takip edebilmesi için LED ekran da bulunuyor.

Cihazın küresel fiyatlandırması netleşmiş değil ancak Japonya’da yaklaşık 87 dolar, Hong Kong’da ise 76 dolardan satılıyor. Farklı pazarlarda vergiler ve ek ücretler nedeniyle fiyat değişiklikleri olabilir.

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Xiaomi’den 25.000 mAh’lik dev powerbank: Hız ve güç bir arada!