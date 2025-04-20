Apple Vision Air batarya paketi sızdırıldı: Daha küçük tasarım ve yeni renk seçeneği dikkat çekiyor

Tam Boyutta Gör Apple'ın merakla beklenen uygun fiyatlı sanal gerçeklik gözlüğü Vision Air'ın batarya paketi ilk kez görüntülendi. Yeni söylentilere göre Vision Air, Vision Pro'nun daha ekonomik bir versiyonu olarak bu yılın ilerleyen dönemlerinde piyasaya sürülecek. Sızdırılan fotoğraflarda görülen yeni batarya ünitesi, Vision Pro'nun mevcut pil paketine kıyasla dikkat çekici biçimde daha küçük ve hafif bir tasarıma sahip

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Midnight Blue rengindeki kompakt batarya ünitesi Apple'ın uygun fiyatlı AR/VR gözlüğünün yaklaşan lansmanını işaret ediyor

Sonny Dickson tarafından X platformunda paylaşılan ve kısa süre sonra kaldırılan görüntüler, Midnight Blue olarak adlandırılan yeni bir renk seçeneğini ortaya koyuyor. Görüntülerin, muhtemelen Apple'ın yasal yaptırımlarından kaçınmak amacıyla kaldırılmış olması, bu sızıntının gerçekliğine dair işaretlerden biri olarak değerlendiriliyor. Neyse ki, internet üzerinde yayılmadan önce görüntülerin küçük versiyonları yakalanabildi. Sızdırılan pil ünitesinin rengi, daha önce ortaya çıkan Vision Air güç kablosunun kaplama rengiyle uyum gösteriyor, bu da her iki parçanın aynı cihaza ait olabileceği fikrini güçlendiriyor.

Apple Vision Air için geliştirilen bu daha kompakt batarya yuvası, kullanıcıların cihazı kullanırken yaşayabileceği yorgunluğu azaltmak amacıyla tasarlanmış görünüyor. Ancak uzmanlar, bu küçültmenin potansiyel bir dezavantajı olarak pil ömründe azalma olabileceğine dikkat çekiyor. Daha küçük fiziksel boyutlar, doğal olarak daha az pil hücresi barındırma kapasitesi anlamına geliyor ve bu da Vision Pro'ya kıyasla daha kısa bir çalışma süresi ile sonuçlanabilir. Bununla birlikte, Vision Air'ın daha az güç tüketen A serisi işlemcilere geçeceğine dair iddialar, bu endişeleri bir nebze hafifletiyor.

Apple Vision Air sadece daha küçük bir batarya paketi ve yeni bir renk seçeneğiyle değil, aynı zamanda titanyum içeren bazı iç bileşenlerle de gelebilir. Bu malzeme seçimi, cihazın genel ağırlığını azaltarak kullanıcı konforunu artırmayı hedefliyor. Vision Pro'nun 3.499 dolarlık fiyat etiketine kıyasla, Vision Air'ın daha geniş bir tüketici kitlesine hitap edecek şekilde konumlandırılması bekleniyor. Apple'ın bu uygun fiyatlı modelde bazı donanımsal tavizler de vermesi muhtemel görünüyor.

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Apple Vision Air batarya paketinin tasarımı sızdırıldı