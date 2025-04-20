Apple Vision Air batarya paketi sızdırıldı: Daha küçük tasarım ve yeni renk seçeneği dikkat çekiyor

Midnight Blue rengindeki kompakt batarya ünitesi Apple'ın uygun fiyatlı AR/VR gözlüğünün yaklaşan lansmanını işaret ediyor
Sonny Dickson tarafından X platformunda paylaşılan ve kısa süre sonra kaldırılan görüntüler, Midnight Blue olarak adlandırılan yeni bir renk seçeneğini ortaya koyuyor. Görüntülerin, muhtemelen Apple'ın yasal yaptırımlarından kaçınmak amacıyla kaldırılmış olması, bu sızıntının gerçekliğine dair işaretlerden biri olarak değerlendiriliyor. Neyse ki, internet üzerinde yayılmadan önce görüntülerin küçük versiyonları yakalanabildi. Sızdırılan pil ünitesinin rengi, daha önce ortaya çıkan Vision Air güç kablosunun kaplama rengiyle uyum gösteriyor, bu da her iki parçanın aynı cihaza ait olabileceği fikrini güçlendiriyor.
Apple Vision Air sadece daha küçük bir batarya paketi ve yeni bir renk seçeneğiyle değil, aynı zamanda titanyum içeren bazı iç bileşenlerle de gelebilir. Bu malzeme seçimi, cihazın genel ağırlığını azaltarak kullanıcı konforunu artırmayı hedefliyor. Vision Pro'nun 3.499 dolarlık fiyat etiketine kıyasla, Vision Air'ın daha geniş bir tüketici kitlesine hitap edecek şekilde konumlandırılması bekleniyor. Apple'ın bu uygun fiyatlı modelde bazı donanımsal tavizler de vermesi muhtemel görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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