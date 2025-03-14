Baseus, kendinden kablolu ve renkli ekranlı 100W powerbank'ini satışa sundu

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Tam Boyutta Gör Baseus, içeri çekilebilir dahili kabloya sahip, 10.000 mAh kapasiteli ve 100W hızlı şarj destekli powerbank'ini tanıttı. Geekcharge GR11 isimli powerbank, kompakt boyutları ve şık tasarımıyla Çin'de 28 dolar fiyattan satışa sunuldu.

Baseus Geekcharge GR11 özellikleri

Powerbank, güç çıkışı, pil yüzdesi ve tahmini şarj süresi gibi gerçek zamanlı şarj verileri sağlayan 1,2 inçlik renkli ekranla geliyor. Yenilikçi Pocket IN istifleme teknolojisiyle kompakt boyutlara sahip olan cihaz, 319 gr ağırlığıyla taşınabilirlikten ödün verniyor.

Tam Boyutta Gör GR11, verimliliği ve uzun ömürlü 4 adet 21700 tipinde otomotiv sınıfı pil hücresini barındırıyor. Ayrıca, havacılık sınıfı grafen soğutma, Air-Gel yalıtım katmanı ve yapay zeka destekli sıcaklık kontrolü gibi teknolojilerle gelişmiş bir termal yönetim sistemine de sahip.

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Dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve diğer cihazlar için 100W'a kadar yüksek güç çıkışı sunan cihaz, dahili içeri çekilebilen kablosuyla, kablo taşıma gereksinimini de ortadan kaldırıyor.

UFCS, PPS, PD3.0, QC3.0 ve UFC gibi birçok şarj protokolünü destekleyen powerbank, iki adet USB-C ve bir adet USB-A bağlantı noktasıyla 3 adede kadar cihazı aynı anda şarj edebiliyor. Ayrıca, dahili kablosunun da 100W güç çıkışını desteklediğini belirtelim.

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Baseus'tan, kendinden kablolu ve renkli ekranlı 100W powerbank