Baseus, kendinden kablolu ve renkli ekranlı 100W powerbank'ini satışa sundu

Baseus Geekcharge GR11 özellikleri
Powerbank, güç çıkışı, pil yüzdesi ve tahmini şarj süresi gibi gerçek zamanlı şarj verileri sağlayan 1,2 inçlik renkli ekranla geliyor. Yenilikçi Pocket IN istifleme teknolojisiyle kompakt boyutlara sahip olan cihaz, 319 gr ağırlığıyla taşınabilirlikten ödün verniyor.
Dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve diğer cihazlar için 100W'a kadar yüksek güç çıkışı sunan cihaz, dahili içeri çekilebilen kablosuyla, kablo taşıma gereksinimini de ortadan kaldırıyor.
UFCS, PPS, PD3.0, QC3.0 ve UFC gibi birçok şarj protokolünü destekleyen powerbank, iki adet USB-C ve bir adet USB-A bağlantı noktasıyla 3 adede kadar cihazı aynı anda şarj edebiliyor. Ayrıca, dahili kablosunun da 100W güç çıkışını desteklediğini belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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