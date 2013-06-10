Akşam Dijital Yayıncılıkta Hız Kesmiyor!

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aksam.com.tr’yi hızlı, kaliteli ve derinlikli haber perspektifiyle yeniden tasarlayıp yayına geçiren Akşam; tablet dünyasına da sesli haber, bulmaca uygulaması ve çift yönlülük gibi ayrıştırıcı özelliklerle adım atmıştı. Bu yenilikler sonucunda da okuyucu sayıları kısa süre içinde iki katına çıkmıştı.Geçtiğimiz günlerde 95. Yılını kutlayan ve Türkiye’nin köklü reklaverenlerinin 95. yıla özel hazırlanmış reklamlarını kuruluş yılı gazetesinde yer veren Akşam Gazetesi, basılı yayıncılıktaki köklü deneyimini ve gazetecilikte yarattığı farklılıkları arkasına alarak, tam donanımlı bir şekilde dijital dünyaya ve çalışanlarına yatırıma devam ediyor.AKŞAM TV test yayını ve aksam.com.tr/SMART versiyonu artık yayında.Şimdi Akşam, haberi okuyucuyla her mecrada buluşturmak adına dijital kanallarına bir yenisini daha ekledi. Yazılı da olduğu kadar “görüntülü dijital habercilikte” de iddialı bir duruş sergilemek üzere hayata geçirilen AkşamTV, aksam.com.tr’de test yayını olarak canlı yayın ve haber video paylaşımlarına başladı.AkşamTV ile birlikte, Dünya’da yeni başlayan “responsive” web sitesi akımının Türkiye’de öncüsü olarak farklı ekran boyutlarına tam duyarlı aksam.com.tr/Smart’ı hayata geçiren Akşam Gazetesi, başta mobil kullanıcılara olmak üzere tüm okuyucularına farklı bir haber okuma deneyimi sunuyor. Aksam.com.tr/SMART’a okurlar sadece mobilden değil dilerse taşınabilir ve masaüstü bilgisayarlarda da aksam.com.tr üzerinden ulaşabiliyor. Artık taşınabilir cihazlarda haber okumak çok kolay ve zevkli.Uygulamanın Facebook versiyonunun da çok yakında yayında olması bekleniyor.Eğitim ve Sistem ModernizasyonuYayın yöneticilerinden editörlere, muhabirlerden tasarımcı ve yazılım ekibine kadar tüm kadroya, sahip oldukları bilgi ve deneyimi dijital dünyaya taşımak üzere, dijital ortam çözümlerinde dünya çapında lideri olan Adobe ve Bahçeşehir üniversitesi tarafından eğitimler aldıran Akşam Gazetesi’nde, bütün bu çalışmalar, Akşam’ın kendi ekipleri tarafından hayata geçirildi.