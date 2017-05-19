Alcatel A5 LED mercek altında: RGB LED'li parti telefonu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Alcatel'in yeni telefonu A5 LED farklı bir kullanıcı deneyimi peşinde. RGB LED ile mobil disko ve parti telefonu yakıştırmaları yapılan telefonu kullandık ve deneyimlerimizi anlattık
Alcatel'in yeni telefonu A5 LED, RGB LED destekli tasarımıyla fark yaratma peşinde. Parti telefonu olarak tanımlanan ve eğlenceli kullanım hedefinde olan telefonun tüm detayları bu videoda.
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Bir de bunun arkasına özel bi kapak takılıyordu...
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