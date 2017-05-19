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Alcatel A5 LED mercek altında: RGB LED'li parti telefonu

2 yıl
28,9b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Alcatel'in yeni telefonu A5 LED farklı bir kullanıcı deneyimi peşinde. RGB LED ile mobil disko ve parti telefonu yakıştırmaları yapılan telefonu kullandık ve deneyimlerimizi anlattık
Alcatel'in yeni telefonu A5 LED, RGB LED destekli tasarımıyla fark yaratma peşinde. Parti telefonu olarak tanımlanan ve eğlenceli kullanım hedefinde olan telefonun tüm detayları bu videoda. 

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ungalath 2 yıl en beğenilen
tam bir bağcılar expected olmuş
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asdf_13 2 yıl
müziğe göre arka kapakta ışık oyunları... bağcılar da tutar.
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Kerim5100 2 yıl
Bağcılar Kertenkeleleri bunu beğendi :D
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imhotep_of_grudge 1 yıl
kasanın yan tarafına koysalar kapaklı olsa değişse daha iyi olurmuş...
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cosica 2 yıl
Şöyle bir ayakkabıyla uyum içerisinde olacak telefondur:
sc02.alicdn.com/...
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Captain_Ivy 2 yıl
Nokia 3220 geldi aklıma. İlk telefonumdu..
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mkyb 2 yıl
Nokia 3220 vardı zamanında.
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Captain_Ivy 2 yıl mkyb
mkyb
Nokia 3220 vardı zamanında.
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Bir de bunun arkasına özel bi kapak takılıyordu...
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S-AINT 2 yıl
videoyu sessiz izledim kafamda apaçi müziği belirdi
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ciroer 2 yıl
DOSTLAR bu telefon beş para etmez
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muroooo19 2 yıl
bülent ersoy ilgilendi.
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rtsbora 2 yıl
Pavyon tabelası
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alemburda34 2 yıl
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Aç bi bakem

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Kerim5100 2 yıl
Bağcılar Kertenkeleleri bunu beğendi :D
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