Alcatel A5 LED mercek altında: RGB LED'li parti telefonu

Alcatel'in yeni telefonu A5 LED farklı bir kullanıcı deneyimi peşinde. RGB LED ile mobil disko ve parti telefonu yakıştırmaları yapılan telefonu kullandık ve deneyimlerimizi anlattık

Alcatel'in yeni telefonu A5 LED, RGB LED destekli tasarımıyla fark yaratma peşinde. Parti telefonu olarak tanımlanan ve eğlenceli kullanım hedefinde olan telefonun tüm detayları bu videoda.