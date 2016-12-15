Alcatel IDOL 4 incelemesi "Seste tepeye oynayan siyah zerafet"

Bu videoda Alcatel IDOL 4'ün farklı ve zarif tasarımını ele alıyor, donanım detaylarına inip performans ve en önemlisi de hayli başarılı hoparlörlerini karşılaştırmalı olarak sınıyoruz.

Alcatel IDOL 4 ve 4s, Mobil Dünya Kongresi’nin gözde telefonlarından olmuştu, 4S’e kıyasla hem donanım hem de boyutları itibarıyla daha mütevazı kalan IDOL 4, IDOL 3’ün tasarım çizgilerini taşıyıp orta üst segmente hitap eden bir telefon olarak karşımızda.

Orta-üst segmente hitap ediyor dedik ama kutu içeriği hiç de öyle demiyor, hem sağlam bir kutu hem de aslında bir VR gözlük olan, güzel düşünülmüş bu kutudan takılı halde telefonun kendisi, hızlı şarj adaptörü ve kablosu, VR için kafabandı, ekran jelatini ve sert bir şeffaf kılıf çıkıyor.



IDOL 4’i görür görmez tasarımı farklıyım diyor. 14.7cm boyunda, 7.2cm eninde ve 7.1mm kalınlığındaki telefon 135gr ağırlığında. Ön ve arkadaki siyah plaka adeta elmas kesim kenarlı alüminyum çerçevenin üstüne yapıştırılmış gibi duruyor, katmanlı bir yapıyla karşılaşıyorsunuz, hoparlör ızgaralarının olduğu kısımların derinde kalması bu görünümü güçlendiriyor. Alışık olmadığım bir tasarım olduğu için ilk etapta yadırgadım ama bu farklı yapı kendini sevdiriyor, peki nasıl?



Alüminyum ve cam, telefonu tutarken avucunuzun içinde metal, parmaklarınızda camı hissediyorsunuz. Telefonun arkası cam malzemeden, Alcatel ve IDOL logoları gözüme batmadı, camın arkasındaki yüzeyde ışıkla radyal bir parlama oluşuyor ki masada dururken gerçekten hoş görünüyor, gülü seven dikenine katlanır misali bu yüzey tam bir parmak izi mıknatısı aynı zamanda da hayli kaygan, eğimli yüzeylerde kayıp gidiyor. Camın bittiği çizgide, ince bir şerit halindeki plastik malzeme çizilmeye biraz müsait.



Sanal butonların kullanıldığı telefonun ön yüzünde özçekim kamerası, çok güçlü olmasa da hem flaş görevi gören hem de çok renkli bir bildirim LED’i var. Üstünde ve altta, her iki yüzde de hoparlör ızgaralarına yer verilmiş. Stereo kurulumu oluşturan bu iki hoparlör de ahize olarak kullanılabiliyor, telefonu tutma yönünüzü otomatik belirleyip ahizeyi kendisi seçiyor, hoş bir detay doğrusu.



Telefonun üstünde 3.5mm jack ve mikrofon, altında ise Micro USB ve bir mikrofon daha var, sinyal geçişi için plastik kanallara yer verilmiş. Jack’ın altta olmasını şahsen yeğlerdim.



Sol üstte kilit tuşu ki erişmesi zor, sağ tarafta tam baş parmağın hizasında BOOM tuşu ve ses ayarı tuşları var, diri ve geri dönütleri iyi tuşlar bunlar. BOOM tuşu ne peki? En nihayetinde görev atanabilir ekstra bir tuş, mesela telefonu uyandırma görevi atayabilir, uyku modunda çift bastığınızda anlık fotoğraf çekmesini sağlayabilir veya ekran açıkken de herhangi bir uygulamanın açılmasını sağlayabilirsiniz, alıştıktan sonra aktif olarak kullanmaya başladım, gayet faydalı ama biraz sert bir tuş. Yekpare kasalı telefonun SIM ve Micro SD kart yuvası BOOM tuşunun hemen altında.



5.2 inç IPS LTPS panel ve Full HD çözünürlükteki ekran 423ppi piksel yoğunluğuna sahip, görüntülediğiniz her şey gayet net, ekran kasa oranı ise %69.9. Ekran için üç farklı profil var, sıcak modunda beyazdan biraz fedakarlık yapıp nispeten daha canlı renkler elde etmek mümkün, dizi-film ve video içerik tüketirken müteessir olduğunuz bir şey yok, koyu tonlar ve siyahlar iyi, arkadan ışık vuruluyormuş gibi bir his yok kesinlikle.

Ekran açıları da iyi, herhangi bir şekilde rahatsız olmuyorsunuz açılardan yana. Maksimum ışık idealin üzerinde, güneş ışığı altında okunabilir kalıyor, minimum ışık ise gece kullanım için bir tık daha düşük olabilirmiş.



Bu ekrana 28nm mimarili Snapdragon 617 yongaseti güç veriyor, 4 Cortex A53 çekirdeği 1.52, diğer 4 Cortex A53 çekirdeği ise 1.21GHz’de görev yapıyor, Adreno 405 grafik birimi ise 550MHz’de çalışıyor. Modem tarafında Cat 4 sınıfı, 150Mbit indirme ve 50Mbit yükleme yapabilen bir modem var, fiyatı ve segmentinde normal hızlar bunlar.



CPU-GPU ikilisi ve Full HD ekran için birbirlerine yetiyor desem yanlış olmaz, Real Racing 3 ve Modern Combat 5’teki oyun deneyimim için genel olarak sorunsuz, şu ana kadarki en akıcı oyun deneyimim değil belki ama oyun keyfini zedeleyecek şekilde yavaşlama veya kare atlaması yaşamadım. Tam yük altında ilk dört çekirdeğin üçü 1.44, ikinci dört çekirdeğin dördü de 1.1GHz’de çalışıyor, 7 çekirdek aynı anda aktif olarak çalışıyor yani. Oluşan ısı sağ üstte toplanıyor, az bir ısı değil ama parmak hizasında olmadığı için metal çerçeveye yayılan hafif sıcaklığı hissediyorsunuz sadece. Hücresel veri kullanırken oyun kadar olmasa da yine aynı yer ısınıyor.



3GB RAM ve 16GB depolamayla gelen telefonun depolamasını Micro SD kart ile arttırabiliyorsunuz, yerel depolamada kullanıcıya 10GB alan kalıyor. 3GB RAM hoş ancak bir ayrışma noktası olarak dahili depolamada 32GB’ı görmek isterdim doğrusu.



Telefonun arkasında çift ton flaş destekli, f2.0 diyafram açıklığına sahip 13MP çözünürlüğünde 6 fazlı ve faz algılama bazlı otofokuslu ana kamera, önünde ise 84 derece açılı 8MP özçekim kamerası görev yapıyor.



Özelleştirilmiş kamera arayüzü kullanışlı, içerisinde kaybolmuyorsunuz. Çekim hızı ve odaklama hızı segmenti için normal, can sıkacak kadar bekletmiyor ikisi de ama segmentinde daha iyisini görmedim değil. Sosyal mecralarda paylaşılası fotoğraflar çekiyor kamera, renk dengesi iyi, aydınlık ortamlardaki performansını genel olarak beğendim ancak ışık seviyesi fark etmeksizin noise oluşabiliyor. Manuel mod bu konuda bir kurtarıcı, onun da eksisi şu, yaptığınız ayarları anlık göremiyorsunuz, çekilen fotoğrafta ayarların sonucu ortaya çıkıyor; haliyle çok pratik değil ama üzerine düştüğünüzde hayli iyi ve net fotoğraflar alabiliyorsunuz.

Dinamik aralığı ortalamanın biraz altında ancak HDR modu zaman ayırırsanız ışık farkının çok olduğu sahnelerde etkili, Fyuse modu da çevresel fotoğraflar çekip telefonu hareket ettirerek görüntüleyebileceğiniz hoş bir mod olmuş. 1080P 30 kare/saniye video çekebilen kamerada dijital sabitleme var, çektiğiniz kare daralıyor belki ama işe yarıyor, sarsıntıları büyük ölçüde engelliyor. Detay gücü olarak çok vaatkâr değil, dinamik aralığı da aynı şekilde, odaklamayı kendiniz hatırlatmanız gerek, ortam karardığında kare/saniye oranı düşüyor, açıkçası birkaç cihaz hariç segmenti doğası bir performansı var.

8MP ön kamera nispeten geniş açılı bir kamera, aynı kareye birden çok kişiyi rahatlıkla sığdırabiliyorsunuz. Dışarıda ve aydınlık ortamlarda 8MP’in hakkını verir detaylı fotoğraflar çekebiliyor, kapalı ve karanlık ortamlarda karanlığa tamamen yenilmiyor ama detay gücü haliyle düşüyor. Işıklı ortamlarda segmenti için gayet iyi, ışığın azaldığı ortamlarda segmenti doğası bir başarıma sahip olduğunu söyleyebilirim. 1080P 30 kare/saniye video çekimi yapabiliyor ancak dijital stabilizasyon bu kamerada yok, dinamik aralığı düşük lakin ses kayıt kalitesi ve detay gücü memnun edici.



Android 6 Marshmallow üzerine kurulu Live UI arayüzü seri çalışan bir arayüz, tekleme, hıçkırma yapıyor, durup da beklediğim olmadı açıkçası. Klasör efekti, uygulama çekmecesi ve bildirim merkezindeki gibi ufak tefek özelleştirmeler var. Telefona yüklü halde ses ayarları için Wawes MaxxAudio, Alcatel özel uygulama ve VR mağazası, diğer telefonlar ve bilgisayarla dosya transferi için Xender ve bilgisayar kontrolü için Smart Suite gibi uygulamalar yüklü olarak geliyorlar, telefon için bir yük değil de şahsen benim kullandığım uygulamalar oldu. Telefonun ekranına çift dokunarak uyandırabiliyor, uykuya alabiliyorsunuz ama pek seri değil, yazılım güncellemesiyle halledilebilir görünüyor.



IDOL 4’ün en sevdiğim yanı hoparlörleri, 2 adet 3.6W gücünde ve Wawes yazılımıyla desteklenen hoparlörlerin sahne ve çevresel ses deneyimleri bir telefon için çok çok iyi, ön ve arka yüzdeki ızgaralarıyla ses geniş bir alana yayılıyor, elinizle örtmeniz imkansız, mono hoparlörlü bir telefona geçince tepeden yere çakılmış gibi hissediyorsunuz. Maksimum ses anlamında mono hoparlörlü çoğu pahalı amiral gemisine kök söktürür ve distorsiyon yok.

Detay, ses derinliği, tok sesler, ses berraklığı ve ayrımı anlamında da aynı şekilde, kesinlikle segmentinin çok üzerinde bir ses kalitesine sahip hoparlör seti, çok ama çok hoşuma gitti açıkçası, belki sadece biraz daha bass canlısı olabilirmiş. Hele ki dizi-film, müzik ve özellikle oyunlarda telefonu çevirdiğiniz yöne göre ses yönünün değişmesi, gerçekten etkileyici. Kulaklık çıkışı ise TFA9890 adlı bir amfiyle güçlendirilmiş, orta-üst seviye kulakiçi ve kulaküstü kulaklıklara yüksek güç sağlayabiliyor, bunun yanısıra çıkışın frekans aralığı gayet iyi, şahsi telefonum S7 Edge’in kulaklık çıkışından duyamadığım bazı detay ve sesleri IDOL 4’ün kulaklık çıkışından duyabildim. Genel paket olarak ses anlamında segmentinde rakipsiz diyebileceğim bir telefon IDOL 4.



Bataryaya geçelim, 7.1mm kalınlığındaki telefona 2610mAh lithium ion batarya sığdırılmış, inceliğini hesaba katınca fena değil. Sosyal medya takibi, 1 saatin üzerinde çevrimiçi ve çevrimdışı müzik, günün büyük çoğunluğunda hücresel veri, yarım saat telefon görüşmesi ve otomatik ekran ışığıyla, genel olarak yoğun bir kullanımla 3.5 saat ekran süresi alıyorsunuz,bu günü ucu ucuna kurtarıyor demek aslında. Telefonun 2 saat 20 dakika civarında şarj olduğunu ekleyelim.



En önemli kutu içeriği VR gözlük, VR mağazasından oyun ve video içerik indirebiliyorsunuz, Gözlerin etrafını tam sarıyor, içeri ışık sızmıyor ve kafada rahat duruyor ama gözlüksüz bir kullanıcı için geçerli bunlar, lens fokus ayarı olmadığı için gözlük kullanıyorsanız eğer gözlükle beraber kullanmanız gerekiyor, beni çok rahatsız etti. Piksel dizlimi ve Full HD çözünürlük 5 inç ekranda VR için gayet net ancak görüş alanı, en düz Cardboard, Çinli çözümler ve Gear VR da kullanmış biri olarak bana çok dar geldi.



Bluetooth 4.2 ve NFC destekli telefonun GPS bağlantı hızı normal seviyede, telefonda sesi hoparlöre verdiğinizde uygulanan aşırı gürültü engelleme yüzünden karşıya çoğu zaman kesik kesik ses gidiyor, müzik dinlerken arama gelmesi, aramayı yanıtlayıp kapadıktan sonra müziğin devam etmesi gibi ufak tefek bazı yazılımsal sıkıntılar var, umarım güncelleme tarafında telefon düzeltmelerle beraber Android 7.0 Nougat’ı da görür.



Alcatel IDOL 4, tasarımı, alüminyum ve camın harmonisi kaliteli yapısı itibarıyla şık bir telefon, hatta son zamanlarda kaba tıkmadan kullanmak istediğim ender telefonlardan biri oldu, beni bu telefonda cezbeden iki şeyden biri buydu, diğeri ise ses deneyimi, net bir şekilde söyleyeyim, segmenti, fiyatı segmentinde rakipsiz, kendinin 2-3 katı amiral gemileriyle de kolaylıkla boy ölçüşecek bir ses performansına sahip, özetle bravo.

Telefonun zayıf halkası bataryası, normal kullanımda günü çıkarır ama yoğun hücresel veri ve GPS bataryayı çok yoruyor. Ürünün Alcatel tarafından açıklanan fiyatı 1099TL, performans anlamında hayli benzeşen, Türkiye garantili rakipleri olduğu gibi ciddi rekabetçi ama şahsen pek tutmadığım tarzda paralel ithalat garantili telefonlar var mı, var, bunu göz ardı edemeyiz ancak ekstra VR gözlüğünün yanısıra metal-cam karışık kaliteli yapısı, hoş tasarımı, üzmeyen kamerası ve beni ziyadesiyle etkileyen ses deneyimini ele alırsak segmentinde sıyrılan bir telefon olmayı başarmış diyebilirim.

Böylelikle bir inceleme videomuzun daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.